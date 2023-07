Anketa Ľudových novín

Uverejnené: nedeľa, 09. júl 2023, 05:30

Udržiavate kontakty s niekým, koho ste spoznali na Dni Slovákov v Maďarsku?

Veronika Árendášová, Tardoš

Ja ani neviem, s kým som sa takto zoznámila a udržiavame kontakty. Veľmi sa teším, že pri takýchto príležitostiach stretávam ľudí, s ktorými sa poznáme, ale, žiaľ, nevídame sa častejšie, iba ročne raz na DSM.

Margita Garajszká, Dabaš/Budapešť

Nepamätám sa konkrétne, že by som sa na Dni Slovákov v Maďarsku zoznámila s niekým, koho som predtým nepoznala. Väčšinou sa tu stretávam so samými známymi.

Edita Hortiová, Budapešť

Ja mám tu v Níži takých známych, s ktorými som sa nezoznámila pri podobnej príležitosti, ale zato sa pravidelne stretáme na Dni Slovákov. Boli to moji žiaci v Slovenskej škole v Budapešti pred niekoľkými desiatkami rokov. Jedným z mojich bývalých študentov je evanjelický duchovný Attila Spišák. Vtedy, pred 35 rokmi, mal ešte dlhé vlasy, keď bol žiakom v mojej triede. Môžem povedať, že som naňho veľmi hrdá. Sledujem aj jeho súkromný profil na najväčšej sociálnej sieti. Má krásne deti. Jeho najstaršia dcérka teraz maturovala. Ďalší môj študent bol Csaba Lampert. Je to tiež nadaný a úspešný človek. Keď ich vidím, mám dobrý pocit, že sme im s kolegami pomohli nájsť si v živote správnu cestu. Udržiavame kontakty. Aj sme si dopisovali pred týmto dňom a dohodli sme sa, že sa stretneme všetci traja, lebo organizujeme stretávku triedy, ktorej som bola triedna.

Katarína Krafčenková, Zemplín

Ja sa teším stretnutiam so starými známymi. Objímeme sa, dáme si pusu, vypytujeme sa, ako sa kto má. Nových ľudí spoznávame len vtedy, keď nás niekto predstaví svojmu blízkemu, alebo priateľovi. Máme svoju skupinu, o ktorú sa na Dňoch Slovákov v Maďarsku musíme starať a preto sa viac sústredíme na známych na programoch, ktoré máme neraz aj ako úlohu. Preto sme prišli. Všetci sme sa kedysi zoznámili pri príležitosti nejakého slovenského podujatia, ale s kým som sa zoznámila práve na Dni Slovákov v Maďarsku, na to by som si takto narýchlo nespomenula.

Alžbeta Sasová, Maglód

Raz dávno sme sa na Dni Slovákov zoznámili s celou partiou ľudí. Už si nespomeniem, kde to bolo, ale pamätám sa, že vtedy už existoval Facebook a už nebol Iviv. Tancovali sme a špásovali. Z tej partie mi zostal priateľom Imro Matejčok z Pišpeku. Vďaka najväčšej sociálnej sieti sa navzájom pozdravíme, zablahoželáme si k sviatkom. Je to dobré, však?

Mária Slauková, Budapešť

V Jášči sme sa zoznámili s mojím kamarátom Jankom Venišom z Černe. Kedy bol Deň Slovákov v Jášči? Vari 7, či 8 rokov je tomu? Vtedy mali naši priatelia za úlohu variť a zabezpečiť nám jedlo. Odvtedy neexistuje taký Deň Slovákov, že by sme sa nevyhľadali, neponúkli sa navzájom pálenkou a nezaželali si dobrého zdravia. Aj s jeho ženuškou som sa zoznámila, spriatelili sa aj s mojím bratom. Počas roka si nedopisujeme, ale na Dni Slovákov sa bezpodmienečne vyhľadáme. Už včera večer som dala fľašu pálenky do mrazničky, aby bola dobre vychladená a čo najlepšia. Abyže nám/aby ženám dobre bolo, aby chlapom nechýbalo! Na zdravíčko!

Erika Tóthová, Kétšoproň

Skôr by som povedala, že Deň Slovákov v Maďarsku je taký deň, na ktorom sa stretnú Slováci z celého Maďarska. Zvyčajne sa tu stretáme so starými známymi. Napríklad ja, ako pani učiteľka, často chodím do táborov, a tu mám možnosť stretnúť sa s deťmi alebo kolegami, ktorí sa zúčastnili dramatického tábore Slovenského divadla Vertigo. Mohla by som spomenúť Danku Onodiovú, alebo kolegyne zo Sarvaša. Tu sa vždy cítime dobre a máme čas dobre sa porozprávať.

Dominik Volter, Pišpek

V minulom roku som sa stretol na Dni Slovákov v Maďarsku so ženami z Čuváru. Čuvár sa síce nachádza neďaleko mojej rodnej obce, Pišpeku, ale ja som ich predtým nepoznal. Zoznámili sme sa v Sarvaši. Veľmi dobre sme sa porozprávali. S radosťou som počúval ich nárečie, lebo sa podobá na naše. Je to pre mňa veľmi milé, lebo voľakedy takto hovorila aj moja stará mama. Dohodli sme sa, že ich navštívim v Čuvári, lebo ešte žijú také ženy, ktoré vedia spievať z Tranoscia a nie je to zaznamenané pre výskum. Môžem povedať, že je to dôležité nielen pre mňa osobne, ale tiež pre celú našu komunitu, pretože sa nachádzame v poslednej hodine na zachovanie týchto hodnôt na povodí Galgy. Aj preto je veľmi osožný Deň Slovákov v Maďarsku, lebo nám poskytuje možnosť, aby sme si budovali takéto hodnotné kontakty.

(-tre, zlh)

