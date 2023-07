V zrkadle času (29/2023)

Uverejnené: nedeľa, 16. júl 2023, 05:23

Pred 65 rokmi: Grófsky kaštieľ v Horných Peťanoch domovom detí

V malej, len 760 obyvateľov počítajúcej slovenskej dedinke Novohradskej župy Horné Peťany (Felsőpetény) sa vypína krásny, starý, ale celkom zachovalý kaštieľ. Pred rokom 1945 v ňom býval gróf Imre Almássy, ktorý vlastnil 1000 kat. jutár polí.

Páni vybudovali kaštieľ dosť ďaleko od dediny na vyššie položenom mieste, vysadili ho dookola hustými stromami, aby ľud dediny nemohol ani len nakuknúť, ako sa tam grófi prechádzajú, zabávajú, kým on v potu tváre ťažko pracuje od svitu do mrku. Páni boli odstránení a dnes sa krásny kaštieľ a bohatý park ozýva veselým, bezstarostným výskotom a džavotom detí. Štát tu vychováva šesťdesiat malých dievčat a chlapcov s najväčšou starostlivosťou. Väčšina z nich sú siroty alebo dietky, ktorých rodičia pre nejakú príčinu opustili, alebo nevedeli vychovať. (18. júla 1958)

Pred 50 rokmi: O práci na národnostnom poli v Slovenskom Komlóši

Výkonný výbor obecnej rady v Slovenskom Komlóši rokoval o aktuálnych úlohách týkajúcich sa národnostnej politiky. Predseda rady Štefan Lehoczki vyzdvihol, že dnešní školáci z rodičovského domu prinášajú so sebou už len slabé jazykové znalosti, preto pedagógovia musia stále zdokonaľovať svoje jazykové a odborné vedomosti v záujme účinnejšieho vyučovania slovenského jazyka. Za týmto účelom sú organizované doškoľovacie kurzy doma i na Slovensku. Rečník poukázal aj na bohaté tradície Komlóšanov na poli divadelníctva a vyjadril poľutovanie nad tým, že už viac rokov miestna divadelná skupina neúčinkuje. Boli pokusy na jej znovuoživenie, ale zostali bez výsledku o. i. pre nedostatok vedúceho odborníka a zanietených ochotníkov. (12. júla 1973)

Pred 25 rokmi: Akoby sme sa hanbili za slovenčinu a za svoj pôvod

V jedinej lokalite Maďarska, v ktorej sa viac ako polovica obyvateľov aj oficiálne pri sčítaní obyvateľstva hlási za Slovákov, na oslavách 250. výročia (znovu) založenia pilíšskej obce Mlynky (Pilisszentkereszt) Slovákmi, miestny starosta Jozef Havelka o. i. povedal: „Dnes, keď sa zamýšľame nad dedičstvom, ktoré do opatery dnešných generácií zverili naši predkovia, musíme úprimne povedať – žiaľ, nie sme schopní vyhovieť všetkému, čo by od nás právom očakávali. Iba so zmiešanými výsledkami sa nám darí zbierať a zachovávať vecné pamiatky po nich a čo je ešte smutnejšie, kruhy našej dodnes zachovanej, živej národnostnej kultúry sa čoraz výraznejšie zužujú, lebo je nás akosi čoraz menej tých, ktorí pokladáme za dôležité zachovať toto vzácne dedičstvo. Málo používame svoju rodnú materčinu, akoby sme sa hanbili za svoj slovenský jazyk a za svoj pôvod. Nemali by sme dopustiť, aby v našej dedine vymrela slovenčina a naša svojská národnostná kultúra.“ (23. júla 1998)

FotoMOMENTKY z našej minulosti

Zábery Sándora Bauera z Maďarskej tlačovej kancelárie zhotovené 6. júla 1947 vo Vyšehrade (Visegrád) na slávnostnom stretnutí príslušníkov slovenskej národnosti z pilíšskeho regiónu.

Zostavil: Imrich Fuhl