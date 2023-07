V rodinnom múzeu Jána Jančovica v Pôtri

Uverejnené: nedeľa, 23. júl 2023, 05:16

Poľnohospodársky inžinier, novinár, publicista, spisovateľ literatúry faktu Ján Jančovic je našim čitateľom viac než dobre známy. Dlhoročný, stály a neúnavný dopisovateľ rôznych periodík a portálov Slovače na Dolniakoch z materskej krajiny si vydobyl popredné miesto medzi znalcami krajansko-vysťahovaleckej tematiky, zameranej najmä na územie historického Novohradu.

O našom populárnom autorovi ale nie všetci vedia, že z hlbokej úcty k predkom, ich životu a nimi používaným predmetom vo svojom rodičovskom dome v Pôtri (okres Veľký Krtíš) vytvoril a starostlivo spravuje, udržiava obdivuhodné dedinské rodinné múzeum s nespočetným množstvom vzácnych exponátov. Ján Jančovic pre kolegyňu z Vojvodiny Katarínu Pucovskú prezradil, že už dávnejšie nosil v hlave zámer, že rodinnú roľnícku usadlosť s budovami zachová a to aj s jej pôvodným zariadením a sociálnym vybavením, pričom v jej objektoch a voľných priestoroch v roku 1997, keď obec oslavovala 700. výročie prvej písomnej zmienky o Pôtri, zriadi dedinské múzeum: „Okrem vzťahu k rodnej postati ma k tomuto zámeru viedla niekoľkoročná spolupráca a kontakty so Slovenským poľnohospodárskym múzeom v Nitre, stavovská a odborná príslušnosť k poľnohospodárstvu a rodinné roľnícke tradície. Okrem zachovaného vybavenia som sa rozhodol chýbajúce predmety a zariadenia doplniť všetkým, čo bolo pre pôtorské domy a dvory špecifické a to všetko vo vlastnej réžii.“

(-l)

Foto: Imrich Fuhl

