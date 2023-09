Naša anketa

Uverejnené: utorok, 19. september 2023, 05:59

Čo by ste popriali 75-ročnému Zväzu Slovákov v Maďarsku?

Veronika Árendášová, Tardoš

‒ Ja by som popriala 75-ročnému Zväzu Slovákov v Maďarsku, aby ešte ďalších aspoň 75 rokov vydržal, aby prilákal k sebe čím viac ľudí, tak ako to bolo na začiatku. V Tardoši sa, žiaľ, ťažko hlásia noví ľudia za členov spoločenskej organizácie. Myslím si, že aj pandémia má na tom svoju zásluhu, že sa Tardošania viac uzatvárajú do seba, do svojich domovov. Rozpadávajú sa aj osobné kontakty, nie sú také, ako boli.

Margita Garajszká, Dabaš

‒ V prvom rade určite by som všetkým členom Zväzu Slovákov v Maďarsku priala pevné zdravie, aby mohli ešte veľa rokov pracovať. Popritom by som im popriala veľa elánu a chuti objavovať nové veci. Je však dôležité, aby sme s ich pomocou vedeli zachovávať aj dávne tradície. V neposlednom rade vedúcim organizácie želám silu pevne kráčať dopredu, pretože práca, ktorú pre nás vykonávajú členovia ZSM, nie je vždy ľahká.

Edita Hortiová, Budapešť

‒ Ja by som k týmto pekným narodeninám Zväzákom popriala v prvom rade mladých členov, lebo tých máme všade málo. Dnes zapojiť mládež do rôznych aktivít, môžem povedať, je veľmi ťažké, ale kontinuita bude udržateľná len v prípade, ak sa podarí prizvať do kruhu ktorejkoľvek organizácie mládež. Keď bude mať Zväz mladých, bude mať aj budúcnosť.

Margita Kollárová, Santov

‒ Prajem, aby Zväzáci dlhé roky robili spolu, ako tomu bolo doteraz. Všetko najlepšie, dobré zdravie, veľa energie do ďalších rokov. Tiež dobrú náladu, lebo vtedy padne aj robota dobre.

Katarína Krafčenková, Zemplín

‒ Ja by som tiež zapriala Zväzu mnoho plodných rokov. Tie skupiny, miestne organizácie pôsobia ďalej, kde sú mladší ľudia. Viaceré, ktoré fungovali v malých dedinkách, zničili roky karantény. Aktívne zostávajú komunity v osadách, ktoré nevymierajú, majú istú bázu, silu. Tie musíme podporovať v činnosti s empatiou, pochopením, súdržnosťou.

Katarína Lešťanová, Sarvaš/Čabačud

‒ Pred 75 rokmi Zväz otvoril zlatú bránu, ktorou prechádzajúc Slováci žijúci v Maďarsku dostali možnosť oživiť svoju slovenskosť, jazyk i kultúru. Želám nám všetkým, aby táto zlatá brána navždy zostala otvorená, aby čím viac ľudí cez ňu prechádzalo a ich životy rozžiarila sila našej národnosti.

Juliana Szabová, Čerňa

‒ Ja nám prajem veľa radosti do budúcnosti a všetkým predovšetkým schopnosť prežiť, všetko, ale všetúčko. A tiež by som Zväzu priala, aby sa mladí chceli masovo pridávať k organizácii, aby sme ich mohli zapojiť do práce. Je to nekonečne ťažké pripútať si mladú generáciu a odovzdať jej dedičstvo našich starých materí. Kiež by ich zaujímalo, aká bola Slovač kedysi, ako fungoval náš svet! Toľko si hlavu lámem, kto prevezme naše dielo, kto v ňom bude pokračovať. Zdá sa, že manželka môjho syna Janka by sa snáď aj dala nahovoriť, aby sa aktívnejšie zapojila do národnostného diania u nás v Černi. Nuž, a moje malé vnúčence už chodia do Jášču do slovenskej školy. Zdá sa mi, že takýmto spôsobom dokážeme zachovať náš zväzok so Zväzom. V malom, aj veľkom spojíme svoje snahy, potrebujeme súdržnosť v našich dedinkách, regionálne, aj celoštátne. Prajem každému veľa výdrže v práci a potešenia z jej výsledkov.

Erika Tóthová, Kétšoproň

‒ Členom Zväzu Slovákov v Maďarsku by som želala, aby ešte veľa rokov pracovali takto spolu. Tiež by som im priala, aby do aktivít, ktoré organizuje pre nás ZSM, sa darilo zapájať čím viac mladých ľudí. ZSM by potreboval podľa mňa mladých, ktorým môžeme odovzdať naše zvyky a tradície. Dúfam, že sa mu to podarí. Myslím si, že to je kľúčom k zachovaniu slovenskej komunity v Maďarsku.

Dominik Volter, Pišpek

‒ Pri príležitosti výročia by som ZSM poprial vytrvalosť, lebo niekedy cítim, že musíme bojovať, aby sme si zachovali našu reč a identitu. Myslím si, že Zväz sa snaží urobiť všetko v záujme toho, aby sme to dokázali. Podľa môjho názoru však nestačí, aby na tom pracoval len Zväz. Preto by som organizácii a jej členom prial čím viac ľudí, ktorí by podporovali jej činnosť, lebo len spoločným úsilím dokážeme dosiahnuť spoločné ciele. Kým vieme, musíme sa o to snažiť a ruku k dielu musí priložiť každý jednotlivec. Jednoducho to nemôže za nás urobiť ZSM.

