V zrkadle času (41/2023)

Pred 65 rokmi: Spoločne plánujeme výstavbu vodných diel na Dunaji

Členovia vládnych delegácií Maďarskej ľudovej republiky a Československej republiky v októbri 1958 prerokovali v Prahe otázku a problémy spoločnej výstavby veľkých vodných diel na Dunaji. Vládne delegácie podpísali dohodu o prípravách a prevedení spoločnej výstavby vodných diel na úseku Bratislava – Nagymaros. Dohodli sa i na tom, že prvé spoločné veľké vodné dielo bude postavené v Nagymarosi. Vedúci maďarskej delegácie, podpredseda vlády Antal Apró zdôraznil: „Takáto bratská spolupráca, úprimná pomocná ruka je možná len v socialistických štátoch“. (10. októbra 1958)

Pred 50 rokmi: Zriaďme stále slovenské etnografické výstavy

Na dosiahnuté výsledky na poli slovenských mestských a dedinských múzeí či stálych slovenských etnografických výstav sme patrične hrdí. Neznamená to však, že sme už využili všetky dané možnosti. Vo viacerých našich lokalitách vieme o mnohých ďalších takých zbierkach, ktoré pozbierali naši oduševnení pedagógovia spolu so žiakmi alebo horliví milovníci slovenského ľudového umenia, ktoré by si tiež zaslúžili výstavné siene. Pre nedostatok hmotných prostriedkov sú tieto zbierky dnes ešte uložené v skladoch alebo v lepších prípadoch v súkromných bytoch, kde sú takto verejnosti neprístupné. Za pomoci miestnych orgánov a oblastných múzeí akiste by sa dal riešiť aj tento problém. (18. októbra 1973)

Pred 25 rokmi: Nová škôlka v Dabaši-Šáre z vlastných peňazí

Šárania veria v obrodu slovenskej národnosti v meste. Tento názor zastáva nielen miestna slovenská samospráva, ale aj vedenie mesta. Iba tak sa mohlo totiž odhodlať postaviť novú škôlku v dnešných ťažkých časoch, keď je peňazí málo, keď z ústredného finančného zdroja nedostali ani halier, ba aj detí sa rodí čoraz menej. Viera v krajšiu budúcnosť sa odzrkadľuje v Šáre aj v mnohom inom, ale vari najhmatateľnejším dôkazom je špičková kvalita realizátora výstavby. Vicestarosta Zoltán Kőszegi: „Vedeli sme, že škôlku musíme vybudovať, veď to nie je len obyčajná škôlka, ale národnostná slovenská materská škola. O to je jej potreba závažnejšia. Veď Slováci žijú v Šáre od začiatku 18. storočia a v tunajšej národnostnej škole vyučujú jazyk predkov aj dnes na vynikajúcej úrovni“. (15. októbra 1998)

FotoMOMENTKY z našej minulosti

Traktoristi v Slovenskom Komlóši v októbri 1951 napísali list generálnemu tajomníkovi Strany maďarských pracujúcich Mátyásovi Rákosimu, v ktorom sa zaviazali na počesť Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie pred stanoveným termínom, za desať dní vykonať všetky svoje plánované jesenné práce a nabádajú k tomu aj svojich kolegov v Békešskej župe. (mti)

Dvaja nakupujúci ujkovia na pľaci Békešskej Čaby 27. októbra 1962. (mti)

Mladý chlapec v čarovných svetlách jesennej prírody 1. októbra 1950 na brehu Kereša v Békešskej Čabe. (mti)

Zostavil: Imrich Fuhl