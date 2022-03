Kvasienkový festival v Slovenskom Komlóši

Uverejnené: sobota, 26. marec 2022, 05:22

2022 kvasienok (parených buchiet) pripravili šikovné komlóšske gazdinky na I. kvasienkovom festivale počas tretieho marcového víkendu v dolnozemskom meste.

Kvasienky by mali byť aj na erbe tohto dolnozemského slovenského mesta, lebo práve táto kulinárska dobrota ho preslávila. Preto je zaujímavé, že doteraz im nevenovali väčšie podujatie, hoci všade, kde sa Komlóšania chodia predstaviť, berú so sebou ženy aj nádoby na prípravu tejto delikatesy. Kvasienky sa líšia od tradičných parených buchiet tým, že nie sú plnené, ale obalené: makom a cukrom, orechmi, ale aj tvarohom či syrom. V prvý deň festivalu sa zapísali aj do Guinnessovej knihy rekordov: pripravili viac ako 2022 kvasienok, resp. viac ako 2600, z 50 kilogramov komlóšskej múky, 25 litrov mlieka, 2,5 kilogramu droždia, 120 vajec, soli a kryštálového cukru. Na obalenie použili aj niekoľko kilogramov maku, vlašských orechov, kakaa, práškového cukru, veľa bravčovej masti. V nedeľu na podujatí uvarili tiež viac ako dvetisíc parených buchiet.

Festival organizovala Nadácia komlóšskych patriotov, ale zapojili sa aj ďalšie organizácie, ako aj samospráva mesta. V kultúrnom programe sa predstavili i miestne slovenské formácie. Hneď na začiatku vystúpila Mládežnícka dychová kapela, dirigentom ktorej je Ján Krčméri, a naladili návštevníkov festivalu rezkými melódiami. O slovenský folklór sa postarali členovia Tanečného spolku Komlóš a folklórneho súboru Harmónia. V nedeľu potešil prítomných aj program citarovej skupiny Strapce z Békešskej Čaby.

Predseda organizátorskej nadácie Balázs Mucsi zdôraznil, že jej cieľom bude prezentovať hodnoty Slovenského Komlóša, a radi by sa udržali, lebo táto komunita sa stále formuje. Festival je potrebný aj preto, aby sa udržiavali tradície a prezentovali hodnoty predkov. B. Mucsi tiež priznal, že na kvasienky neexistuje jednotný recept, ale všetky sú dobré. Počas festivalu mali možnosť sa predstaviť aj miestni remeselníci.

Slovenská kulinárska špecialita z Maďarska sa teda dostala do Guinessovej knihy rekordov. Dúfame, že ich dosiahnu aj na ďalších podobných podujatiach.

(ef)

foto: Csaba Kármán