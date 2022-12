Veselica na Ondreja so Slovákmi v Alberti

Uverejnené: piatok, 23. december 2022, 05:15

Osvetové stredisko Ferenca Móru v Alberti v spolupráci s miestnou Slovenskou národnostnou samosprávou usporiadali koncom novembra Veselicu na Ondreja spojenú s oslavou 20. výročia založenia slovenského voleného zboru mestskej časti Albertirše.

Program sa začal vítaním hostí čerstvo napečenými kapustníkmi v obecnom dome. Hostia sa následne presunuli do budovy osvetového strediska, kde ich čakal bohatý kultúrny program. Otvorila ho predsedníčka slovenskej samosprávy Zuzana Nagy-Gyeviová. Ako povedala, deň Ondreja bol významnou križovatkou ľudových tradícií našich predkov, ktorí kedysi prišli na toto územie z vtedajšieho horného Uhorska na 24 vozoch. V tento deň totiž okrem toho, že spomínali na apoštola a mučeníka sv. Ondreja, patróna východnej cirkvi, začali sa pripravovať aj na Vianoce, veď nedeľa po Ondrejovi je prvá adventná. Okrem toho mladí očakávali tento deň s napätím preto, lebo podľa povery v túto noc sa im mohlo prisniť, kto bude ich budúcim životným partnerom/partnerkou. A napokon na mnohých miestach sa na Ondreja začala zabíjačková sezóna.

Po priblížení ondrejských tradícií predsedníčka pripomenula začiatky miestneho slovenského zboru. Zaspomínala na nebohú Juditu Szemőkovú Sedláčkovú, ktorá bola jednou z troch zakladajúcich osobností vtedajšej trojčlennej slovenskej samosprávy. Potom predstavila bohatú dvadsaťročnú činnosť zboru, ktorého hlavnou úlohou je skúmanie a zachovávanie slovenských tradícií a zapájanie sa do kultúrneho života mesta. Národnostná samospráva sa pravidelne zúčastňuje na mestských oslavách (Deň Tešedíka, oslavy 23. októbra atď.), udržiava kontakty so slovenskými samosprávami ďalších miest a obcí, pravidelne sa aktivizuje v živote obecného domu – aktívne sa podieľala napr. na výstavbe pece, vďaka čomu sa v inštitúcii mohlo uskutočniť už množstvo zabíjačiek či ďalších gastronomických podujatí a pod. Nezabudla na dôstojného pána Mihálya Roszika, vďaka ktorému samospráva nadviazala dodnes trvajúce silné priateľské styky so Slovákmi zo Slatiny, ďalej zaspomínala na množstvo Slovenských dní, na ktoré pravidelne zavítajú folklórne skupiny o. i. z Ečeru, Maglódu, Veľkej a Malej Tarče či z Čemeru. Pekným výsledkom práce samosprávy a miestnej Slovače je aj päť receptov z Albertirše v kuchárskej knihe Spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina Takto varila starká. Slovenská samospráva v Alberti úzko spolupracuje s cirkvami, zúčastňuje sa na ich podujatiach, nákupnými poukazmi pomáha rodinám škôlkarov a školákov, ktorí sa nie vlastnou vinou dostali do ťažkej situácie a prostredníctvom úspešných súbehov prispieva na pobyt školákov v táboroch doma i na Slovensku.

Na záver svojho príhovoru sa poďakovala Zuzane Motyovszkej a Mátému Dobrovolnému za ich prácu, rovnako aj miestnemu spevokolu a seniorom Klubu dôchodcov Őszirózsa za permanentnú pomoc napríklad aj pri príprave kapustníkov a pagáčov na toto podujatie.

V kultúrnom programe vystúpili členovia Folklórnej a tanečnej skupiny Rosička z Maglódu, kyticu ľudových piesní zaspievala Aliz Bogdánová a vystúpil Evanjelický zbor z Alberti pod vedením Evy Heppovej. Po chutnom obede nasledovala tanečná veselica.

(ZNGy – zp)

Foto: autorka