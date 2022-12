Oslava Slovákov v Slovenskom Komlóši

Uverejnené: piatok, 23. december 2022, 05:17

Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komlóši zorganizovala 9. decembra v telocvični miestnej slovenskej školy Deň národností. A bolo čo oslavovať, keďže pandémia obmedzila podujatie na dva roky na skromný rozsah. Na začiatku slávnosti si pripomenuli nedávno zosnulých Annu a Jána Pilárikovcov z Galanty, ktorí pochádzali z Komlóšu.

Podpredseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku František Zelman vo svojom príhovore rozprával o príkladnom úsilí miestnych o zachovanie jazyka a tradícií a citoval miestneho básnika Juraja Dolnozemského: „Žime a pretrvajme a to slovenské bytie smelo položme na náš stôl, lebo sme. My Komlóšania máme čo položiť na stôl,“ pokračoval predseda. „Krásne komlóšske slovenské nárečie, miestne slovenské ochotnícke divadelníctvo, či slovenská dychová hudba a slovenská gastronómia sú poklady tohto mesta. Môžeme byť pyšní, lebo ten stôl je veľmi bohatý. Tak ako ten nadlacký stôl. Z Nadlaku prišla tiež dychová hudba.“

Vo svojom prejave zdôraznil, že Nadlak založili aj komlóšski Slováci v roku 1808 a odvtedy sa zachovávajú rodinné, priateľské a kultúrne kontakty, a dodal, že dnes už sú aj partnerské mestá. V súvislosti s dychovou hudbou obidvoch miest povedal: „Používajú jazyk, ktorému rozumieme nielen my Slováci, ale aj Rumuni, Maďari a iné národnosti. Verím, že táto spolupráca nie je posledná medzi našimi mestami a dychovkami. Podarilo sa nám založiť tradíciu.“ F. Zelman na konci svojho príhovoru aj zavinšoval: „Pamodaj zdravia, ako ľudia vravia. Naši starí otcovia boli proroci, pili vínko do polnoci. Od polnoci do poludnia, predsa boli svätí ľudia. Glon, glon, glon, buď požehnaný tento dom a my všetci, čo sme v ňom! Isten éltessen, všetko do spodku vypijem a na druhý rok ak dožijem, ešte krajšie vám zavinšujem.“

Podpredseda samosprávy Békešskej župy Zoltán Szebellédi vo svojom slávnostnom príhovore povedal, že v roku 2012 maďarský parlament prijal deklaráciu OSN o právach národnostných, etnických, náboženských a jazykových menšín a vyhlásil 18. december za deň národností. Tento deň sa vo svete oslavuje od roku 1995. Obec má budúcnosť, ak má živú komunitu, a to je pridaná hodnota, ak je to národná komunita. Zablahoželal vedeniu školy za jeho príkladnú prácu a vyzdvihol aj činnosť dychového orchestra. Slovenský Komlóš má v duchovnom inventári hodnôt župy viac ako 20 častí, z ktorých sú takmer všetky slovenské.

Slovenská samospráva založila cenu Za komlóšskych Slovákov v roku 1998. Každý rok ho môže získať niekoľko zaslúžilých organizácií alebo jednotlivcov. V roku 2019 bola cena udelená slovenskému hudobnému skladateľovi Adamovi Hudecovi, ktorý ju mohol prevziať práve na tomto podujatí. Má mnoho väzieb na Békešskú župu a Slovenský Komlóš. Okrem iného napísal skladby pre komlóšsky dychový orchester a tento rok na Deň Slovákov v Maďarsku miestny orchester zahral v Sarvaši jeho skladbu s názvom Slováci v Maďarsku.

Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie, kultúru a šport Samosprávy mesta Slovenský Komlóš Mariana Melegová v laudácii pripomenula, že životné dielo A. Hudeca je veľké, tvorí ho vyše 500 vlastných kompozícií, alebo úprav. Pred vyše 30 rokmi sa začali prvé kontakty s vynikajúcou hudobnou osobnosťou a Mládežníckym dychovým orchestrom v Slovenskom Komlóši. Počas uplynulých rokov sa táto spolupráca stále utužovala. Viackrát poskytol odbornú pomoc našim hudobníkom, pozýval ich na podujatia dychovej hudby na Slovensku a od roku 2009 je vzácnym hosťom na komlóšskom festivale dychových orchestrov. Za viacročnú poskytovanú pomoc, za priateľskú spoluprácu a za hudobnú skladbu Komlóšske čardáše pre mládežnícky dychový orchester udelila slovenská národnostná samospráva toto vyznamenanie.

Tohtoročným laureátom je Organizácia komlóšskych Slovákov. Jej podpredseda Ján Klement prevzal ocenenie od F. Zelmana.

Organizácia vznikla v roku 1986 ako pobočka Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku. Od roku 2003 pôsobí ako samostatná, zaregistrovaná spoločnosť. Organizácia vykonáva svoju činnosť v záujme zachovávania materinského jazyka, slovenskej kultúry a upevnenia sebavedomia a identity. Členovia aktívne pracujú v slovenskom spoločenskom živote a podľa svojich záujmov vytvorili rozličné zložky. Ochotnícka divadelná skupina nacvičila viac jednoaktoviek a zdigitalizovali tradičné zvyky tamojších Slovákov. Gastronomické skupiny sa špecializovali na prípravu typických komlóšskych jedál. Tieto angažované družstvá sa zúčastňujú na skoro každom slovenskom podujatí nielen v Békešskej župe, ale aj v zahraničí. Organizácia v poslednej dobe vydala viac publikácií, napríklad informačný materiál o Slovenskom Komlóši, zbierku básnika J. Dolnozemského a pod. Organizácia však pravidelne usporadúva slovenské podujatia. Má priateľské kontakty so slovenskými organizáciami a spolkami v okolí, ale aj na Slovensku v Galante, vo Vlachove, v Jelšave, v rumunskom Nadlaku a v srbskom Báčskom Petrovci a v Pivnici. Organizácia komlóšskych Slovákov od svojho založenia na vysokej úrovni vykonáva svoju činnosť v prospech Slovákov na Dolnej zemi, ale aj v celom Maďarsku. Za svoju všestrannú, aktívnu a obetavú činnosť si teraz prevzali najvyššie ocenenie Za komlóšskych Slovákov.

J. Klement vo svojom ďakovnom príhovore vyzdvihol, že preto sa stali členmi tejto spoločnosti, lebo mohli byť medzi takými ľuďmi, ktorých majú radi a ctia si ich. Samozrejme, v komunite je potrebné pracovať. To nikdy nebol problém, či už ide o úlohy, ktoré treba splniť, alebo dokonca o stavanie stanu. Každý každému pomôže a to robí túto veľkú skupinu vynikajúcou.

Delegácia z Nadlaku prijala pozvanie Komlóšanov a tak okrem komlóšskeho Mládežníckeho dychového orchestra vystúpil aj Dychový orchester Nadlačanka.

Slovenská národnostná samospráva vo Veľkom Bánhedeši, spoluorganizátorka Dňa národností, priniesla obrazy, ktoré vznikli počas letného výtvarného tábora. Umelcov zo Slovenska pozvali obyvatelia Veľkého Bánhedeša a ich diela budú vystavené na putovnej výstave ich hostiteľov.

Nasledujúci deň sa táto výstava a komlóšska dychovka preniesli do Nadlaku.

(BPL)

Foto: Marianna Melegová/beol.hu