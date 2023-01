V Pesterzsébete vinšovali po slovensky

Uverejnené: nedeľa, 15. január 2023, 06:24

Na pozvanie Slovenskej národnostnej samosprávy v Pesterzsébete po zapálení 2. adventnej sviece 4. decembra 2022 vystúpil Ľudový kultúrny spolok Rákosvölgye, ktorého som členom. Spolok zahŕňa kerestúrsku ženskú spevácku skupinu, tanečný súbor z Kerestúru Fialka a tanečnú skupinu Kerestúr. Na námestí pred radnicou v Pesterzsébete, pri krásne vysvietenom vianočnom stromesviecu zapálil farár baptistického zboru v Pesterzsébete. Béla Katona pozdravil prítomných, porozprával biblický príbeh a podelil sa aj o svoje pocity s publikom. Členovia zboru zaspievali vianočnú pieseň.

Naša skupina vystúpila s programom pod názvom Adventné očakávanie. Slávnostnú atmosféru umocňovalo pekne osvetlené okolie a množstvo divákov. Piesne s kerestúrskym súborom nacvičil umelecký vedúci Dominik Volter. Spolu s ním sme oživili každoročnú tradíciu vinšovania. Máme detských tanečníkov, ktorí sa s našimi staršími tanečníkmi a dokonca s našimi ženami – speváčkami zúčastnili svojho prvého vinšovania. Táto tradícia spočíva najmä v tom, že mladí ľudia chodili od domu k domu, spievali a želali ich obyvateľom požehnanie a pokoj. Dostali za to drobné darčeky v podobe jabĺk a orechov. Napriek večernému času predstavenie videlo veľa ľudí. Diváci sa poďakovali veľkým potleskom. Po vystúpení sa nám organizátori odvďačili teplým čajom a koláčikmi. Najvzrušujúcejšie bolo to, koľko ľudí za nami prichádzalo, aby sa nám poďakovali. Mnohíboli dojatí, že sme im naším predstavením pripomenuli ich detstvo.

Chceli by sme vyjadriť vďaku predsedníčke Slovenskej samosprávy XX. obvodu Budapešti – Pesterzsébetu Alžbete Kataríne Árgyelánovej za pozvanie, ako aj za možnosť vystúpiť na adventnom večere a reprezentovať našu národnosť prostredníctvom slovenských tradícií.

László Csaba Pap – HaZ

Spolok pestovania tradícií v Kerestúre

Kerestúrsky Spolok pestovania slovenských ľudových tradícií bol v posledných dňoch predchádzajúceho roka vyťažený, preto si zimné prázdniny zaslúžil. Ako nám povedala vedúca spolku Rozália Papová Polereczká, už ale začali skúšať, aby sa znova dostali do dobrej kondície, no aj preto, lebo na skúšky chodia členovia veľmi radi. Najmä najstaršie členky, spievajúce pamätníčky slovenskej kerestúrskej histórie, ktoré dostali na konci minulého roka ocenenie Za budepštianskych Slovákov. „V utorok, 10. januára sme sa stretli, lebo ženy sa už nemohli skúšok dočkať,“ prezradila predsedníčka spolku R. Papová Polereczká, ktorá je tiež predsedníčkou Slovenskej národnostnej samosprávy v Kerestúre. „Vek našich žien je vysoký, preto som veľmi rada, že s nami začal spolupracovať Dominik Volter. Mladý umelecký vedúci je veľmi citlivý a chápavý, je veľkým prínosom pre našu spevácku skupinu,“ povedala predsedníčka voleného zboru, ktorá nielen vozí ženy na vystúpenia, ale s nimi aj spieva. Osobne pomáha aj ďalšej dlhoročnej zložke spolku, tanečnej skupine. Žiaľ, v Kerestúre bojujú s ubúdaním členov formácie, lebo rôzne pracovné a študijné povinnosti hatia aktívnu účasť na skúškach a vystúpeniach. Zostalo ich len deväť. Aj tanečnú skupinu, aj detskú zložku spolku Fialka vedie Elena Simóová.

– Fialka sa objavuje so Spolkom zachovávania tradícií priam znenazdania. Kde ste deti Fialky objavili?

– Nie je to celkom náhoda. Roky usporadúva naša samospráva letné detské tábory, ktoré si vychutnávajú 4- až 12-ročné deti a vnuci obyvateľov mestskej časti Kerestúr slovenského pôvodu a koreňov. Tieto deti sa pred štyrmi rokmi prihlásili do skupiny pohybovej kultúry. Ich rodičia sa aj počas pandémie pridŕžali potreby skúšok a preto sme aj v zime mali nácvik. Síce vonku, na dvore hudobnej školy, kde nacvičujú aj speváčky, ale pohybovali sa a hravou formou nacvičovali detské tančeky, hry, aj vinšovačky, s ktorými sa zapojili do spoločného programu celého spolku. Ostatne sme spoločne vystupovali v Pesterzsébete a potom aj na hlavnom námestí našej mestskej časti. Snažíme sa obnoviť niekdajšie zvyky, tradície, potom ich predstavíme a vidíme, že sú naše predstavenia obľúbené. Niekedy po vystúpení stúpne popularita našej skupiny a majú chuť sa medzi nás vrátiť aj tí, ktorí z nejakej príčiny prestali chodiť na skúšky, – dodala s úsmevom predsedníčka Spolku zachovávania ľudových tradícií v Kerestúre R. Papová Polereczká. Vďaka jej šikovnosti v písaní súbehových prác a získavania grantov vedia finančne pokryť potreby fungovania i náklady na vystúpenia. Zo získaných zdrojov dali okrem iného ušiť modrotlačové oblečenie pre členov Fialky, ba mohli aj odkúpiť z pozostalostí miestnych Slovákov originálne ľudové odevy a miestne kroje.

Etre-

Foto: Pesterzsébet Média