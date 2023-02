Klobásafest v Báčskom Petrovci

Uverejnené: nedeľa, 19. február 2023, 06:13

8. ročník Medzinárodného festivalu klobás 11. februára 2023 usporiadalo Občianske združenie Klobásafest s Obcou a miestnym spoločenstvom Báčsky Petrovec. Vo výrobe čerstvých a vysmažených klobás súťažilo rekordných 101 tímov z ôsmich krajín: Srbska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Česka, Chorvátska, Ukrajiny a Slovinska.

Na veľkolepom Klobásafeste v Báčskom Petrovci nechýbala ani súťaž vo vyprážaní škvariek, zábavné pretekanie sa vo výrobe masla tradičným spôsobom – mútení masla, no a všetko to, čo patrí k nefalšovanej jarmočnej, etno-gastro-festivalovej nálade. Svadobná kapustnica petrovských žien, na rošte dozrievajúce klobásky, údeniny, miestne špeciality, sladké a slané pochúťky, atď... Osobitná komisia a´la porota zvlášť ocenila najskúsenejší, najmladší, najpočetnejší, najveselší, najkrajší, najelegantnejší, najusilovnejší a najautentickejší tím. Šampiónom tohtoročnej súťaže s putovným pohárom, najlepším výrobcom klobás sa stal miestny tím Agrohemika, do trojice najlepších sa zaradili „mačke a kacúri“ z Kulpína a Klobásková manufaktúra Neded zo Slovenska. V hanbe ale nezostali ani súťažiaci z Maďarska, vo výrobe najlepšej čerstvej klobásy zlaté vzorky produkovali, teda zlaté medaily získali ako Šikovníčke zo Slovenského Komlóša, tak aj česko-maďarsko-ukrajinsko-srbský tím Krajanský štvorlístok s riaditeľkou Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Katarínou Királyovou.

(-hl)

Foto: Imrich Fuhl





