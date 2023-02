Čorvášania sa lúčili so zimou

Uverejnené: piatok, 24. február 2023, 05:32

Fašiangový karneval sa síce v meste konal po prvýkrát, ale účasť na ňom 11. februára popoludní bola taká veľká, že sa zdalo, akoby išlo o podujatie s najmenej desaťročnou tradíciou.

Prvé fašiangové podujatie sa uskutočnilo pod strechou nedávno odovzdaného Slovenského spoločenského domu na Bajcsy-Zsilinszkého ulici. Na nádvorí boli postavené stany a stoly boli bohato obložené šiškami, cibuľou a chlebom. Mnohých hneď nespoznali ani priatelia, keďže si obliekli karnevalové masky a kostýmy.

Čestný občan mesta Ondrej Dohányos, oblečený v sedliackom odeve, so zvončekmi na krku a s košíkom v ruke, pozdravil predsedníčku Slovenskej samosprávy v Čorváši Alžbetu Hugyikovú.

„Chceli sme urobiť fašiangový program a Emese Dunaiová Zengőová mala nápad, ktorý sme podporili. My poskytujeme priestor a naša malá slovenská komunita pomáha s jeho realizáciou.“ Ide o prvé väčšie podujatie Slovenského spoločenského domu v meste. Veľmi intenzívne pracovali na tom, aby ho obnovili, takisto ako aj Slovenský oblastný dom. Teraz je cieľom naplniť ich životom.

V komunitnom centre sa takmer desiatka detí pripravila na súťaž v jedení šišiek, v ktorej museli čo najrýchlejšie zjesť chutnú šišku zavesenú na farebnej stuhe bez toho, aby sa jej dotkli rukami. To a veselá hudba citarového súboru Kisze pod vedením Adama Nagya pripravili pôdu pre zábavu, ktorá sa neskôr ešte znásobila vzrušením, keď sa maškarný sprievod na čele s hlavným ceremoniálom vydal smerom k Námestiu slobody. Vyvrcholením zimného karnevalového popoludnia bolo zapálenie vatry a odovzdanie cien najlepším súťažiacim v jedení šišiek.

„Chcela by som byť znova dieťaťom,“ povedala hlavná organizátorka E. Dunaiová Zengőová, keď sme sa jej opýtali, kde sa vzala myšlienka a odvaha zorganizovať takéto podujatie.

„Nikdy predtým som takýto karneval nezažila a napadlo mi, že by sme mali mať pochod masiek v Čorváši, pretože sme chceli usporiadať podujatie, ktoré by sa stalo tradíciou. Prišlo k nám veľa ľudí, čo svedčí o tom, že majú záujem o spoločenské stretnutia, pretože sme dlho žili v izolácii. Je to síce trochu zvláštne podujatie, ale to je v poriadku, pretože sa teraz snažíme raziť cestu. Samozrejme, máme presný plán programov, ale nikdy som nemala rada, keď to išlo podľa predpisu. Najdôležitejšie je, aby sa ľudia dobre bavili.“

A. Hugyiková nám po programe povedala: „S mojou malou, ale nadšenou skupinou, sme si naplánovali karnevalovú zábavu v slovenskom dome. Potom Emese prišla s nápadom, ako by sme mohli urobiť program na úrovni mesta, do ktorého sa môže zapojiť niekoľko miestnych spoločenských organizácií.“ Predsedníčka podujatie vyhodnotila takto: „Neočakávali sme takú veľkú účasť, keďže išlo o prvý program tohto druhu. Boli sme veľmi úspešní, pretože sme oslovili široké publikum. Za to patrí osobitná vďaka obyvateľom a zamestnancom Jednotného sociálneho zariadenia, ktorí sa tiež obliekli do rôznych kostýmov. Chcela by som vyzdvihnúť prácu nášho moderátora Tibora Araczkého. Patrí mu vďaka.“

Miestna slovenská samospráva má na tento rok nabitý program. V marci plánujú návštevu partnerského mesta Sládkovičovo a Slovenská samospráva Békešskej župy tam 17. marca usporiada aj svoje obvyklé fórum. Miestnej komunite chcú ponúknuť veľkonočné aktivity a ani tento rok nebude chýbať Deň Slovákov v Čorváši, ktorý sa bude konať 23. septembra už po 21. raz.

(BPL)

Foto: beol.hu