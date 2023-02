V Huti párali perie a zabávali sa

Uverejnené: piatok, 24. február 2023, 05:36

Dňa 18. februára sa v slovenskej národnostnej obci Huť lúčili s fašiangovým obdobím. V kultúrnom dome sa popoludní najprv zišli ženy, aby driapali perie, a večer sa konala fašiangová zábava. Obe akcie usporiadala Slovenská národnostná samospráva v Ostrihome. O záujem nebola núdza, keďže cez pandémiu sa ľudia nemali možnosť schádzať, usporiadanie takéhoto podujatia je akýmsi vykúpením.

Cez zimné mesiace kedysi chodievali ženy párať perie, aby mali mladuchy bohatú výbavu. V Huti sa táto tradícia tešila veľkej obľube, dlhé roky ju organizovala miestna nadácia Mier a pravda hutiansky model na čele s Ruženkou Farkasovou Fridvalszkou. Od tohto roku si ju pod svoje krídla vzala slovenská samospráva. „Keďže od novembra do marca bola skoro tma, ženy a dievčatá chodievali z domu do domu párať perie, čo zozbierali cez celý rok. Perie nám tento rok poskytla Ruženka Farkasová Fridvalszká. Túto prácu mohli vykonávať len ženy. Chceli sme dodržať túto tradíciu, preto sme nenechali pracovať našich mužov. Oni si sadli k vedľajšiemu stolu a rozprávali sa. Bolo milé vidieť za stolom tri generácie páračiek: starú mamu, jej dcéru a vnučku. Babky porozprávali malým, ako žili ľudia 20. storočia, ale aj veľa spievali. Na konci, keď už ženy dokončili svoju robotu, nemohli vstať od stola. Muži im museli priniesť jedlo,” povedala nám predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Marta Papučková. V Huti sa pri týchto príležitostiach jedla varená kukurica s makom, osúch a chlieb s masťou. „My sme z týchto troch jedál vedeli pripraviť dve. Nikde sa nám nepodarilo zohnať kukuricu, preto sme hostí ponúkali kapustovým osúchom pečeným v rúre. Na stole nechýbal ani chlieb s masťou. V Huti ho nejedli s cibuľou. Pre naše ženy, bývalé členky pávieho krúžku, sme pripravili aj menšie prekvapenie. Na stránke sulinet.hu sme našli nahrávku, na ktorej spievajú pilíšske piesne. Tú sme premietli na plátno. Ženy to veľmi dojalo, mnohé plakali, aj si zaspievali,” prezradila nám vedúca huťanskej Slovače s tým, že ľudia majú málokedy možnosť stretnúť sa a schuti sa porozprávať po slovensky. Preto si slovenská samospráva v Ostrihome vytýčila za hlavný cieľ usporadúvať takéto spoločenské akcie, ktoré privábia každú vekovú kategóriu.

Keď sa už ženy pozbierali domov, za necelú hodinu sa miestnosť premenila na dejisko fašiangovej batôžkovej zábavy. Dekorácie pripravili kreatívne učiteľky miestnej materskej školy a v realizácií pomohli dvaja aktivisti samosprávy Rita a Kristián Ujpestiovci. Organizátori čakali hostí, ostrihomských a miestnych Slovákov, so šiškami, pagáčmi a „hájaškami“. Prítomných najprv pozdravila predsedníčka slovenskej samosprávy M. Papučková. Po krátkom kultúrnom programe, v ktorom piatačky Slovenskej národnostnej základnej školy v Mlynkoch spievali pilíšske piesne, zábavu otvoril Balázs Steindl. Viceprimátor Ostrihomu vyjadril radosť, že malá mestská časť udržiava pri živote slovenské tradície a usporadúva spoločenské podujatia všakovakého druhu, určené pre každú vekovú skupinu. Po príhovore sa začala zábava. Do tanca hral István Szabó z Mlynkov. „Ešte pred pandémiou sa poslanecký zbor rozhodol zorganizovať dobročinný ples na podporu miestnej slovenskej národnostnej škôlky. Zakúpením tomboly ľudia mohli prispieť na skrášlenie okolia materskej školy a na podporu slovenského kultúrneho života v nej. Keďže máme v Huti len túto jednu inštitúciu, pokladáme za dôležité výučbu slovenčiny a zachovanie identity, slovenských zvykov a obyčají,” zdôraznila M. Papučková s tým, že veľká vďaka patrí aktivistke slovenskej samosprávy Krisztíne Szücsiovej, ktorá zbierala podpory od miestnych, ostrihomských podnikateľov a od dedinčanov. S hrdosťou povedala, že sa podarilo vyzbierať 259 tisíc forintov.

Po tejto do rána trvajúcej fašiangovej zábave aj v Huti nastalo ticho, začal sa 40-dňový pôst. Ostrihomská slovenská samospráva však nezaháľa, už teraz plánuje podujatie s názvom Slovenský dedinský piknik. Predsedníčka informovala aj o tom, že ani veľkonočné obdobie nebude bez slovenských rodinných popoludní.

(ar)

Foto: M. Papučková