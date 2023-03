V Kestúci dali fašiangom aj zime zbohom

Uverejnené: piatok, 03. marec 2023, 05:58

Kedysi boli najobľúbenejšími programami fašiangov maškarný sprievod s muzikou a pochovávanie basy. Tieto sa pôvodne konali v jeden deň, ale Slovenská samospráva v Kestúci ich uskutočnila osobitne. Obnovila obchôdzku masiek, ktorá sa konala 18. februára, a deň pred Popolcovou stredou usporiadala už tradičné pochovávanie basy.

Predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Agneša Kochňáková nám prezradila, že preto rozdelili tieto dve akcie, aby aj deti zažili fašiangovú atmosféru, vyšantili sa, lebo na druhý deň nemuseli ísť do školy. V sobotu popoludní sa teda začali schádzať rozličné bytosti pred Domom osvety. Odtiaľ sa sprievod pohol až na námestie, kde A. Kochňáková prítomných oboznámila s miestnymi fašiangovými tradíciami. Následne zapálili nachystaný stoh slamy, ktorý obtancovali masky. Potom sa sprievod na čele s bosorkou vybral do troch príbytkov, aby si pýtal výslužku: vajcia, slaninu, či klobásu. Keď sa masky vrátili späť, organizátor vyhlásil víťazov súťaže o najchutnejšie šišky. Prihlásilo sa do nej deväť skupín. Tretia cena putovala Zuzane Nádasiovej, druhé miesto patrilo Marike Szabadkaiovej a prvenstvo si vybojovala Erika Karová. „Podľa mňa, sa naša obnovená tradícia podarila. Potešilo ma, že prišlo veľa detí, dokonca celé triedy s učiteľkami. Po sprievode masiek sme vyhlásili súťaž šišiek a každého sme pozvali na guláš. Bolo cítiť, že ľudia sa potrebovali vyblázniť, lebo ťažko znášali pandemické obdobie. Potrebovali stretnúť sa,” hodnotila predsedníčka sobotňajšie popoludnie. Vyvrcholením fašiangového obdobia bolo pochovávanie basy, ktoré sa konalo 21. februára. V Dome osvety sa večer zhromaždilo veľa zvedavcov.

Podujatie otvorila A. Kochňáková. „Slovenská samospráva v spolupráci s miestnym pávím krúžkom už niekoľko desaťročí organizuje pochovávanie basy. Táto stará, ale krásna tradícia, znamená koniec fašiangov. Ako vieme, fašiangové obdobie trvá od Zjavenia Pána do Popolcovej stredy,” spomenula s tým, že do polovice 20. storočia tanečná zábava trvala od nedele do utorka, ktorý bol posledným dňom fašiangového obdobia. Začala sa v nedeľu po večernej omši v krčme. Tam dievčatá darovali vyvolenému chlapcovi „gagacinu“, ktorá bola vyrobená z kohútieho peria a ozdobená farebnými stužkami. Tanečná zábava trvala v nedeľu do polnoci, v pondelok a utorok „len” do jedenástej. A. Kochňáková zdôraznila, že o tomto zvyku v Kestúci existujú písomné záznamy už z roku 1904. „Na fašiangový utorok mládež v maskách za zvuku trúb, bubnov a ústnej harmoniky chodila od domu do domu vyzbierať suroviny, z ktorých potom krčmár pripravil večeru. Keď rodina nebola doma, stávalo sa, že z kurína ukradli vajíčka, z udiarne klobásy a slaninu,” spomenula. Ozrejmila, že podľa miestneho porekadla, fašiangy by boli hanbou, keby sa nekonala svadba, preto masky sprevádzal svadobný sprievod. Samozrejme, išlo len o inscenáciu. Na fašiangový utorok, v deň pochovávania basy, si chlapci pripli na klobúk pierko získané od dievčaťa, ktorého lásku takto opätovali. Mládenec mohol dostať „gagacin“ od viacerých dievčat, no na klobúk si mohol pripnúť len jeden. Program v Dome osvety otvorilo Vynášanie Kyselice, ktoré nacvičili členovia Pávieho krúžku. Potom zaspievali Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide. Zábava trvala do pol ôsmej, kedy sa začal pohreb. Prebiehal podľa katolíckeho obradu. Na jeho konci kontrabas posvätili vínom a požiadali ho, aby na Veľkú noc vstal z mŕtvych. Keďže na druhý deň sa pracovalo, zábava trvala do jedenástej. O dobrú náladu sa postaral Klastrom Band.





A. Kochňákovej sme sa opýtali, aké podujatie plánuje v blízkej budúcnosti Slovenská samospráva v Kestúci. „Naše najbližšie akcie sa budú niesť v znamení Veľkej noci. Na Veľký piatok bude páví krúžok po slovensky spievať pašie, na Kvetnú nedeľu po maďarsky. Samozrejme, plánujeme čosi aj pre rodiny. Tento deň sa bude volať Čakanie na Veľkú noc. Chystáme sa s tvorivými dielňami,” podelila sa o plány predsedníčka.

(ar)

Foto: autor

