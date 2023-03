Výherca si odniesol z Dunaeďházu prasiatko

Uverejnené: sobota, 04. marec 2023, 06:12

V Dunaeďháze po ôsmy raz usporiadali populárne zimné obecné podujatie, Klobásový festival. Akciu v tretiu februárovú sobotu zorganizovala obecná samospráva v tesnej spolupráci so slovenským voleným zborom. Na festivale sa zišla celá dedina a do súťaže sa prihlásilo 27 družstiev, aby porovnali svoje schopnosti v miesení a plnení klobás.

Pre deň Klobásového festivalu je príznačné dobré jedlo, lahodné nápoje a vynikajúca nálada. Tak tomu bolo aj 18. februára, keď sa zišli skupiny priateľov, aby spoločne strávili deň v spoločnosti dobrých ľudí. Do súťaže sa prihlásili okrem miestnych skupín aj tímy z okolitých obcí a mestečiek. Medzi súťažné družstvá sa pridali tri celky zo spriatelenej obce Kisapostag, ale zápoliť prišli aj zo Soltu a Dunavecse, kým mnohí z tých Dunaeďházanov, ktorých osud zavial do iných končín krajiny, alebo dokonca do zahraničia, sa vrátili domov aspoň pri tejto príležitosti, na festival. O mimoriadnu náladu sa postaral moderátor programu, herec a režisér známy svojím zabávačským talentom, András Szőke.

Súťažilo sa vo viacerých kategóriách, ocenenie dostal najzábavnejší tím, vyznamenané bolo najkreatívnejšie prestieranie a, samozrejme, cenu dostala aj najchutnejšia klobása roka 2023. Porota, na práci ktorej sa podieľala aj predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Dunaeďháze Eva Vácziová Tóthová, mala plné ruky práce. Napokon hlavnú cenu, prasiatko, vyhralo družstvo s názvom Tvrdé jadro (Keménymag), ktoré na podnet Dunaeďházanky prišlo na festival z Nemecka. Pre istotu si na ochrannom „poťahu“ na chrbte so sebou doniesli kúsok klobásky, za hlt nápoja a krajec chleba, pre každý prípad.

Tradíciou podujatia je aj súťaž vín, počas ktorej porota hodnotila najmä miestne vína. Tohto roku prihlásili do súťaže 18 súťažných vzoriek. Okrem vážnej práce poroty bola súčasťou Klobásového festivalu zábava. Veselica trvala do večera.

Mimoriadne pekný, zábavný deň bol prínosom pre obec najmä v tom, že stmelil obyvateľov Dunaeďházu, tak veľkých, ako aj malých. Festival prilákal domov tých, ktorí sa odsťahovali, aby sa aspoň na krátko vrátili do rodnej dediny, s radosťou sa stretli s príbuznými a priateľmi, oddali sa nostalgickým spomienkam na zašlé časy. Okrem toho sa mohli hostiť chutnými jedlami, ktorými ich ponúkali v stánku obce. V bufete si mohli záujemcovia zabíjačkové dobroty aj kúpiť. Určite si radi zaspomínajú počas roka pri každom súste klobásy na deň plný zážitkov a vôbec nebude vadiť, že nie je práve z tej, ktorá bola tohto roku v Dunaeďháze vyhlásená za najchutnejšiu.

E. V. T./Kru

Foto: Tímea Glóziková