Tradičné zabíjačkové dobroty v Čemeri

Uverejnené: sobota, 04. marec 2023, 06:13

Pre mládež a najmä deti je dnes už zabíjačka mimoriadne dobrodružstvo, veď čoraz menej rodín traduje tento zvyk.

Tradičná zabíjačka presne podľa starodávnych zvykov sa preto, na podnet a pod vedením Slovenskej národnostnej samosprávy v Čemeri a jej predsedníčky Alžbety Szabovej, pravidelne koná na dvore Domu slovenských tradícií – miesta zachovávania slovenských mravov a obyčají. Tento rok sa zišli „zabíjačkári“ 18. februára.

Už skoro ráno, len sa rozvidnelo, nastúpili pestovatelia tradícií, ako aj tí, ktorí so zvedavosťou prihliadali starodávnej činnosti. Hneď nasledovalo čistenie, rozoberanie a spracovanie brava. Do práce sa zapojilo množstvo detí i mládeže. Vďaka ich pomoci sa takmer v okamihu uvarila mäsová polievka, plnená kapusta a „zrodili sa“ klobásky a hurky. Program sa skončil spoločnou večerou. Nielenže si účastníci pochutnali, ale celodenná akcia priaznivo ovplyvnila súdržnosť kolektívu slovenského domu. Na svoje si prišli aj milovníci zabíjačkových dobrôt z dediny i okolia. Záujem bol obrovský. Keby neboli „domáci“ v strehu, vykúpili by aj večeru usilovných aktérov zabíjačky.

A. Sz./Kru

Foto: J. Hartmann

