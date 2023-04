Vyšiel 6. zväzok Bánhedešských zošitov

Uverejnené: nedeľa, 02. apríl 2023, 05:31

Ubehol ďalší rok a vyšiel už 6. zväzok Bánhedešských zošitov z pera profesorky ELTE Márie Žilákovej. Prezentácia knihy sa uskutočnila 26. marca v Obecnom dome vo Veľkom Bánhedeši. Prítomných privítal predseda miestneh slovenskej samosprávy Ján Pepó. Poďakoval sa všetkým, ktorí pomáhajú s výskumom miestnej histórie.

„Pre mňa je prirodzené, že ako obec alebo ako spoločenská organizácia robíme všetko pre to, aby sa zachovala slovenskosť a aby sme naše hodnoty odovzdávali našim deťom. Je však vždy potešením, keď vidíme výsledky tejto práce, alebo keď ich môžeme držať v rukách, ako je to teraz v podobe knihy,“ dodal.

Zborník prezentoval Juraj Rágyanszki. Najnovší zväzok predstavuje povolania, ktoré možno nejakým spôsobom spájať s ľudovým liečiteľstvom. Patria k nim pôrodné babice, holiči, felčiari a kováči. „Do Bánhedešu som mal možnosť vrátiť sa po šiestykrát. Chcel by som preto poďakovať pánovi predsedovi, že vytvoril príležitosť na takúto úroveň výskumu miestnej histórie.“

Vydaniu knihy predchádzal rozsiahly výskum, keďže M. Žiláková mala k dispozícii menej písomných záznamov a prispievatelia k téme mali len útržky spomienok. J. Rágyanszki sa vo svojom vystúpení postupne venoval uvedeným remeslám a stručne charakterizoval príslušný obsah knihy.

M. Žiláková poďakovala miestnym obyvateľom za veľkú pomoc a nadšenie pri vydávaní knihy. „Aj keď má kniha autora, redaktora či recenzenta, je to kolektívne dielo v inom zmysle. Bez Bánhedešanov by tento zborník určite nevznikol.“ V každom vydanom čísle autorka uvádza mená ľudí, ktorí do knihy prispeli svojou prácou a informáciami. „Dokumentuje to aj záujem miestnych obyvateľov o vlastnú kultúru. Vždy tiež hovorím, že ideálna kniha neexistuje, len v mysli editora by mohla byť vždy lepšia. Ak vydávame sériu, mala by vychádzať každoročne,“ zdôraznila. Táto kniha bola inšpirovaná dvoma motívmi. Prvým bol Ján Antal, ktorý často posielal materiály predsedníčke Spolku pre zachovanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši Jolane Pepovej a na zadnej strane jedného z obrázkov našla autorka nasledujúci nápis: Moja babička liečila oči račími očami. Ďalšou takouto príhodou bolo, že J. Pepó počas rozhovoru spomenul, že jeho starý otec bol miestnym felčiarom. K tomu sa pridali pôrodné babice a tiež profesie patriace do nižších vrstiev oficiálnej medicíny, ktoré tvoria spojovací článok medzi ľudovou a oficiálnou medicínou.

Kniha rozpráva príbeh račieho oka, ktoré je opradené tajomstvom. V najnovšom Bánhedešskom zošite autorka prevedie čitateľa veľmi zaujímavým výskumom.

Súčasťou prezentácie bola výstava rôznych publikácií a liečebných pomôcok. Po skončení podujatia miestni obyvatelia privítali návštevníkov na malom pohostení.

Séria Bánhedešských zošitov sa začala Písomným dedičstvom Štefana Chovanca, po ktorom nasledoval zväzok o slávnych farároch Kutlíkovcoch, otcovi a synovi. Autorka spracovala aj písomné záznamy Michala Chovanca počas jeho vojenských rokov a rodinné záznamy rodiny Kulikovcov. Trochu vyčnieva predposledný zväzok – My a naši, ktorý sa zaoberal najmä vysťahovalectvom obce, ako sa Bánhedešania dostali do Brazílie, či ako obec zasiahla výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom.

(BPL)

Foto: Bence Püski-Liker