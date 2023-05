Obnovili a odovzdali Spoločenský dom v Slovenskom Komlóši

Uverejnené: sobota, 06. máj 2023, 05:14

Na Deň Slovenského Komlóša, 22. apríla, sa uskutočnilo v meste niekoľko významných podujatí. Jedným, snáď, najvýznamnejším, bolo odovzdanie obnoveného Slovenského spoločenského domu.

Slávnosti sa zúčastnili prominentní hostia, reprezentanti spoločenského, kultúrneho, aj politického života z Maďarska a zo Slovenska, ale prišli aj priatelia z okolitých i vzdialenejších Slovákmi obývaných obcí a miest (Ambrózu, Bánhedešu, Békešskej Čaby, II. obvodu Budapešti, Eleku, Kondorošu, Malého Kereša, Segedína, Pitvaroša) ako aj zo Slovenska (Galanty, Bratislavy) a ďalších kútov slovenského sveta. Dvor zrekonštruovanej inštitúcie bol plný veselej vravy, radostných stretnutí a jarného teplého slnka.

V mene slovenského voleného zboru privítala hostí predsedníčka Zuzana Lauková. Reprezentantka komlóšskych Slovákov vo svojom prejave na úvod hovorila o tom, že Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komlóši dostala budovu do svojho vlastníctva v roku 2006, keď jej ju vtedajšie vedenie mesta na čele s primátorkou Irenou Gyivicsánovou Szencziovou a poslanecká rada zverili do opatery. „V minulých rokoch sa nehnuteľnosť stala bázou komlóšskych Slovákov, okrem miestnej slovenskej samosprávy tu sídlia aj 4 slovenské občianske organizácie,“ povedala predsedníčka. Dom využívajú do vyčerpania všetkých časových možností, lebo v ňom usporadúvajú rôzne slovenské podujatia, konajú sa tam prednášky, literárne večierky, klubové a priateľské stretnutia, skúšky jednotlivých kultúrnych telies. Preto bola jednou z priorít rekonštrukcie aj snaha o možnosť rozšírenia budovy. Rekonštrukcia sa začala v roku 2010 a uskutočnila sa v štyroch etapách. Najprv bola obnovená strecha, potom prišla na rad výmena okien a dverí. V tretej fáze dostala nový šat kuchyňa. Zároveň sa ušli financie aj na modernizáciu odvodov odpadových vôd. Minulý rok sa podarilo získať slovenskej samospráve v súbehu 15 miliónov forintov na kúpu susedného domu na Palicovej ulici. Budovu obnovili a mohla začať slúžiť pre tu sídliace organizácie ako sklad odevov a zariadení. Hoci sa samospráve podarilo urobiť ohromný kus práce a významne zveľadiť svoje imanie, predstavitelia komlóšskej Slovače nezložili ruky do lona. Stanovili si ďalšie odvážne ciele, napríklad chcú vytvoriť nové sociálne zariadenie, postaviť otvorenú sieň a rozhodne budú pracovať na úprave dvora. Zuzana Lauková poďakovala za podporu štátnemu tajomníkovi Úradu predsedu vlády zodpovedného za cirkevné a národnostné vzťahy Miklósovi Soltészovi, aj vďaka ktorému získal volený zbor takmer 27 miliónov forintov od Správy fondov Gábora Bethlena. O uskutočnenie prác sa zaslúžila Nezisková s. r. o. mesta Slovenský Komlóš a podnikateľ Zsolt Gyivicsán.

Vzápätí Zuzana Lauková požiadala slovenského hovorcu Antona Paulika, parlamentného poslanca za volebný región Norberta Erdősa a primátora mesta Slovenský Komlóš Zoltána Zsuru, aby prestrihli pásku maďarskej a slovenskej trikolóry a symbolicky odovzdali budovu jej užívateľom.

Po slávnostnom akte sa ujal slova primátor mesta Zoltán Zsura. „Pre nás je príslušnosť k slovenskej národnosti prirodzenou formou jestvovania,“ povedal prvý muž Slovenského Komlóša. „Na nedávnom zasadaní poslaneckej rady som hovoril o tom, že pred 277 rokmi prišlo 80 slovenských rodín na túto neobývanú pustatinu a osídlili, oživili toto prostredie. Spočiatku tvorili uzavretú komunitu, neskôr začali medzi seba prijímať aj iných ľudí, aj maďarskej národnosti. Našou úlohou je starať sa o dedičstvo predkov, pestovať ho, chrániť a strážiť dedovizeň. Miesto, kde sa práve nachádzame, je na to najvhodnejšie. Vidíme výsledok práce ostatných troch rokov, keď bola budova zrekonštruovaná do krásy, sledovali sme to zo dňa na deň. Tri roky boli potrebné pre uskutočnenie obrovskej práce, ktorej výsledok sme teraz ukázali. Prajem komlóšskym Slovákom, aby čím viac využívali tento dom a prosím obyvateľov nášho mesta, aby sa k nemu stavali s dobrým srdcom, pre zachovanie slovenskosti nášho mesta, aby uprednostňovali svoju slovenskú identitu, aby sme sa pýšili svojou minulosťou a používali Spoločenský dom spoločne, v pokoji so všetkými obyvateľmi Slovenského Komlóša,“ dodal primátor Zsura.

Chvíľu pred prestrihnutím pásky dorazil k Spoločenskému domu autobus s priateľmi z Horných Salíb. Ako je príznačné pre kamarátov, medzi ktorými sú potomkovia presídlencov, ktorí neodolali volaniu Matičky v polovici minulého storočia, dodali prízvuk slovenskosti odhalenej investícii. „Slovenské mamičky, pekných synov máte...“ začali spievať salibskí Slováci a dolnozemskí sa k nim pridali. Potom sa všetci spoločne zahryzli do syrových pagáčikov a komlóšskej klobásy.

Erika Trenková

Foto: autorka