Konferencia vedúcich slovenských národopisných zbierok v Slovenskom Komlóši

Uverejnené: piatok, 12. máj 2023, 05:53

V Dome remesiel v Slovenskom Komlóši sa 29. apríla uskutočnila 22. Konferencia vedúcich slovenských národopisných zbierok. Hlavná organizátorka, riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) Katarína Király na úvod vyjadrila spokojnosť, že podujatie má takú veľkú účasť. Zúčastnili sa ho zástupcovia 25 národopisných zbierok z celého Maďarska.

Primátor mesta Slovenský Komlóš Zoltán Zsura vo svojom uvítacom prejave zdôraznil, že Slovenský Komlóš je veľmi pohostinné mesto a že Slováci a Maďari tam žijú vedľa seba v mieri. „Myslím si, že je dôležité starať sa o dedičstvo našich predkov a informácie, ktoré tu získame, môžeme využiť nielen na skrášlenie oblastných domov, ale aj na skrášlenie mesta.“

Predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Zuzana Lauková vo svojom príhovore zdôraznila, že Komlóš možno nazvať etnografickou veľmocou, keďže má nie jeden, ale tri slovenské oblastné domy, Sálašské múzeum a mnoho nadšených obyvateľov s veľmi peknou súkromnou etnografickou zbierkou. Jedným z nich je aj v našom kruhu známy básnik Juraj Antal Dolnozemský.

K. Király zhrnula: „Slováci v Maďarsku majú 78 národopisných zbierok, ktorými sa môžeme pochváliť väčšinovej spoločnosti i našim Slovákom.“ Prvé slovenské oblastné domy v Maďarsku sa otvorili pred 51 rokmi v Békešskej Čabe a Slovenskom Komlóši. Pri tejto príležitosti sa vlani v Čabe konala konferencia. „Myslím si, že po 50 rokoch by sme mali začať naše oblastné domy obnovovať. Nemali by sme len umývať okná a utierať prach z predmetov. Nastal čas, aby sme sa trochu venovali samotnej budove. Obdobie covidu bolo veľmi dobrou príležitosťou na to, aby sme trochu intenzívnejšie pracovali na našich oblastných domoch a vďaka úradu predsedu vlády sme získali dotáciu pre niektoré naše etnografické zbierky.“ Riaditeľka tiež zdôraznila, že na podporu týchto národopisných zbierok bola pri CSSM pred 20 rokmi založená spoločnosť Legatum. V rámci nej mohli oblastné domy získať poplašné systémy, merače pary, odvlhčovače a výstavné bábiky.

Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková uviedla, že CSSM sa prostredníctvom ÚKSM snaží poskytnúť podporu správcom národopisných zbierok. Vyjadrila vďaku vedúcim a zamestnancom Skanzenu v Senondreji, ktorí pomáhajú našim oblastným domom. Oznámila, že sa vytvorí možnosť školenia pre ich pracovníkov, ktoré finančne podporí CSSM a parlamentný hovorca Anton Paulik.

Zástupca štátneho tajomníka zodpovedný za ochranu pamiatkového fondu Ministerstva výstavby a dopravy Dr. Zorán Vukoszávlyev stručne zhrnul výsledky Programu ľudovej architektúry. Ide o program iniciovaný medzi svetovými vojnami a obnovený s cieľom cieľavedome zhromažďovať a zachovávať tieto hodnoty. Program sa začal realizovať v roku 2017. V roku 2019 sa úroveň podpory ešte zvýšila a mentorský program bude podporovať žiadateľov od podania žiadosti až po jej realizáciu.

Predsedníčka Zväzu oblastných domov v Maďarsku Dr. Ibolya Bereczká vo svojej prednáške hovorila o výsledkoch Programu pre ľudovú architektúru v prípade oblastných domov. Povedala, koľko toho môžu obce a spoločenské organizácie s pridanou hodnotou a nadšením dosiahnuť. Ako príklad uviedla Malý Kereš, kde sa slovenský spoločenský život za posledných 10 rokov mimoriadne rozmohol. Vo svojej prezentácii poukázala na to, že v Békešskej župe je pravdepodobne najväčší počet slovenských oblastných domov v krajine, pričom najznámejšie a najaktívnejšie sú v Békešskej Čabe a Slovenskom Komlóši. Potom vysvetlila definíciu oblastného domu, pamätného domu a pamätnej izby a následne uviedla niekoľko rád a tipov, ako autenticky zariadiť oblastný rodný dom alebo etnografickú zbierku, pretože príprava a realizácia si vyžaduje veľkú pozornosť. Na záver svojej prezentácie hovorila aj o práci Zväzu oblastných domov, ako aj o už spomínanom odbornom vzdelávaní, ktoré Skanzen v Senondreji ponúka od roku 2017. Ide o 60-hodinové intenzívne praktické školenie, ktoré by chceli v budúcnosti poskytnúť najmä vedúcim pracovníkom slovenských oblastných domov. Tento program je v súčasnosti vo fáze prípravy.

Nasledujúcim prednášateľom bol architekt, konateľ spoločnosti NaturARCH Studio Ádám Bihari, ktorý predstavil obnovu a modernizáciu pamiatok ľudovej architektúry. Vo svojej prezentácii zdôraznil, že jediným stopercentne udržateľným architektonickým štýlom je ľudová architektúra. Zdôraznil význam používania miestnych a prírodných materiálov. „Pri obnove vidieckeho domu je veľmi dôležité venovať pozornosť tomu, čo a ako sa stavia.“ Vyzdvihol, že tieto výnimočné stavby majú vplyv na celkový obraz dedín. Ďalej predstavil aktuálny stav obnovy budúceho Slovenského oblastného domu v Poľnom Berinčoku tzv. Uličkového domu. Súčasťou prezentácie bolo aj profesionálne zmapovanie budovy. Podľa neho je takmer zázrak, že aj keď za celé desaťročia budova neprešla žiadnou rekonštrukciou, zachoval sa jej historický charakter. Dodal, že veľa práce je aj s hotovými domami, pretože veľký dôraz sa kladie na zachovanie ich stavu.

K. Király predstavila prezentáciu starostky Santova Evy Csicsmanczaiovej o realizácii obnovy oblastného domu v Santove. Spomenutý dom bol zrekonštruovaný v 3 etapách. Samotná budova, ktorá sa nachádza uprostred obce, bola vo veľmi zlom stave. Realizátori sa snažili zachovať všetky detaily, ktoré sa dali obnoviť. Projekt bol dokončený s rozpočtom viac ako 36 miliónov forintov. Dnes sa v budove nachádza spoločenský priestor, etnografická zbierka a sídlo miestnej slovenskej samosprávy.

Tiež veľmi dobrým príkladom je Slovenský oblastný dom v Malej Tarči. O tom prednášala predsedníčka Slovenskej samosprávy v Malej Tarči Katarína Szabová Tóthová. „Dlhé roky sme snívali o tom, že poklady našej minulosti, ktoré boli uskladnené, umiestnime do autentického prostredia.“ Potom s veľkými ťažkosťami našli malý domček, ktorý začali okamžite rekonštruovať. Objekt uviedli do pôvodného stavu, čo však nebolo jednoduché, keďže predchádzajúci majitelia dom kompletne prestavali. Okrem miestneho slovenského dedičstva sú tam vystavené aj ľudové kroje. Tak ako v santovskom dome, aj v tomto sa nachádza spoločenská miestnosť s čajovou kuchynkou a toaletami.

Na záver konferencie si prítomní mohli vypočuť prezentáciu riaditeľa Evanjelického cirkevného zboru a. v. v Slovenskom Komlóši Attilu Szpisáka, ktorý v krátkosti zhrnul históriu Domu remesiel a hovoril aj o tom, s čím sa tam zaoberajú. Budova vedľa evanjelickej materskej školy, v ktorej teraz sídli Dom remesiel, bola odkúpená. Materskú školu nechceli rozširovať pre nedostatok detí, preto sa rozhodli, že sa pokúsia odovzdať svoje zručnosti deťom školského veku prostredníctvom 13 remeselníkov. Za dôležité považovali zapojiť do rekonštrukcie a programov miestnych ľudí. Dom je teraz centrom rôznych podujatí. V utorok sa tam napríklad konajú kurzy tkania, ale dáva priestor aj detským táborom a koncertom.

Po prednáškach mohli návštevníci navštíviť miestne etnografické zbierky a neskôr dielňu na výrobu modrotlače v Bácsalmási.

(BPL)

Foto: Bence Püski-Liker