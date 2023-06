Folklórna skupina Záriečanka v Maďarsku

Uverejnené: sobota, 03. jún 2023, 05:28

Tento rok po 26. raz zorganizovali Malotarčianske dni kultúry. 19. mája v podvečer v Slimačom dome začal program, ktorý v rámci série podujatí usporiadala miestna slovenská samospráva v spolupráci s Úniou slovenských organizácií v Maďarsku (ÚSOM). Záujemcovia videli vystúpenie Folklórnej skupiny Záriečanka z obce Záriečie zo Slovenska.

Na úvod predsedníčka miestneho slovenského voleného zboru Katarína Szabová Tóthová privítala prítomných. Najprv predstavila vedúcich Záriečanky. Vedúcou súboru je Anna Beňová, hudbu vedie Viktor Tešlár a choreografom je Peter Chovanec. Vo svojom príhovore poukázala na to, že v obecenstve sedia hostia „z celej Doliny, pričom do Doliny patrí región v okolí Pešti. Chceli by sme vás veľmi srdečne privítať, a dúfame, že sa tu budete cítiť dobre.”

Slova sa vzápätí ujala predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková. „Všetci, ktorí sme sa tu zišli, zriedkakedy máme príležitosť vidieť tu, niekde v Pešti alebo na okolí, autentický slovenský folklór, preto je pre nás veľkou radosťou, že ste tu medzi nami,” povedala.

V repertoáre FS Záriečanka sú rôzne choreografie. Tentokrát sa prichystali s tzv. pijanským pásmom a miestnymi tancami. Skupinu charakterizujú vlastnoručne vyšívané autentické kroje. Okrem toho sú v nej zastúpené všetky vekové kategórie. Najmladšia tanečníčka, ktorá pricestovala do Maďarska má 10 rokov a najstaršia 81.

Toto bola prvá zastávka trojdňového zájazdu skupiny Záriečanka po Maďarsku. V sobotu sa potom predstavila v Slovenskom Komlóši a v nedeľu v Malom Kereši.

V ten istý piatkový večer sa v rámci Malotarčianských dní kultúry v ZŠ J. Simándyho konala ďalšia pozoruhodná kultúrna udalosť, otvorenie výstavy výtvarných diel. Slovenská národnosť bola zastúpená maľbami Moniky Berényiovej Lamiovej.

Folkloristi utužovali priateľstvo dlho do noci

Priateľstvo kultúrnych telies v Slovenskom Komlóši s FS Záriečanka má dlhoročné tradície. Po príjazde, počas vystúpenia na javisku na trhovisku i po ňom si mali čo povedať. Staré i novovzniknuté priateľstvá nedovoľovali ani po náročnej ceste uložiť sa na nočný odpočinok. Vedúca súboru hostí po polnoci požiadala predsedu ÚSOM Františka Zelmana, nech z pozície domáceho nemilosrdne vydurí všetkých spať. Ak máme správne informácie, podarilo sa mu rozohnať do postelí priateľstvo utužujúcu spoločnosť, veď na druhý deň mali ďalšiu cestu a ďalšie vystúpenie. A nie hocijaké! Dynamické, pútavé, energické, zábavné.

– Kedy skrsol plán terajšieho kultúrneho zájazdu Folklórnej skupiny Záriečanka? – opýtali sme sa hlavného organizátora turné, predsedu Únie Františka Zelmana.

– Vlani, keď sme boli na zájazde Po stopách predkov, sme sa dohodli, že spolu niečo podnikneme, ale termín sme upresnili až koncom roka. Museli sme napísať projekty na zabezpečenie finančných zdrojov. Podporil nás Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ale prispeli aj Únia, spolok Dolina, a ich členské organizácie, napríklad Malá Tarča, Slovenský Komlóš a Malý Kereš. Aj samotná Záriečanka si prispela na cestovné. Katka Szabová Tóthová, Ildikó Györková, Zuzka Lauková, Alžbeta Veňarčanová a Ján Klement prevzali na seba ohromný kus organizačnej práce. Záriečanka vystupovala s rovnakým programom na všetkých dejiskách. Rozdávala plnými priehršťami dobrú náladu až do noci.

– Predpokladám, že ste ukázali slovenským hosťom svoje mesto.

– Pravdaže, postarali sme sa, aby mali po ceste z Malej Tarče aj malý relax, tak sme ich zobrali na kúpalisko. Večer vystupovali a potom sme mali posedenie v obnovenom Slovenskom dome. Kade chodili, tam bola zábava aj po vystúpení.

– Aj ste sa dohodli na ďalších spoločných akciách?

– Keď som posedenie v Komlóši „rozohnal“, dohodli sme sa s primáškou Jankou, že večer síce skončil, ale utužovanie priateľstva nebolo dokončené, že sa musíme ešte stretnúť, lebo ľudia si majú čo povedať, chcú byť spolu. Tým skôr, že členovia Záriečanky nevedia po maďarsky ani slovo a naši objavili svoje jazykové schopnosti zo slovenčiny. Musia zase prísť, aby sme túto akciu zakončili. Dohodli sme sa aj na tom, že pôjdeme na zájazd na Slovensko, od 14. do 17. júla so súborom Komlóš na Marikovské folklórne slávnosti. Súbor bude vystupovať a predstavíme aj komlóšsku gastronómiu. Pražiť budeme komlóšsku klobásu a piecť špricke. Pocestujú s nami aj niektorí členovia Únie.

