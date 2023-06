Regionálne stretnutie priateľov vo Veľkom Bánhedeši

Uverejnené: nedeľa, 25. jún 2023, 05:31

Slovenská národnostná samospráva vo Veľkom Bánhedeši pod vedením Jána Pepa považuje dobré priateľské vzťahy za mimoriadne dôležité. „V našom regióne, v regióne Slovenského Komlóša, sa stali tradíciou slovenské priateľské stretnutia, ktoré sa organizujú pravidelne každý rok“, povedal pre naše periodikum predseda slovenského zboru vo Veľkom Bánhedeši.

„Každý rok je hostiteľom podujatia niektorá zo slovenských samospráv regiónu, vždy iná obec obývaná Slovákmi. Tieto stretnutia prebiehajú v príjemnej atmosfére, môžeme sa veľa rozprávať, diskutovať alebo sa podeliť o dobré i nie práve najlepšie skúsenosti,“ dodal Ján Pepo. Tento rok usporiadali regionálne priateľské stretnutie 1. júna popoludní vo Veľkom Bánhedeši vo forme naozajstného pikniku. Bolo to zároveň prvé regionálne stretnutie, na ktorom rozšírili okruh pozvaných o priateľov z Nadlaku. Tým skôr, že prvé rodiny, ktoré osídlili Veľký Bánhedeš prišli práve odtiaľ. „Snažili sme sa zabezpečiť aj patričné prostredie. V našej obci to znamená nejakú spätosť s termálnym kúpaliskom a kempingom, nachádzajúcim sa v jeho bezprostrednej blízkosti. Umožnila nám to obecná samospráva a dodávateľská spoločnosť kúpeľných služieb Bánhegyesi Vízszolgáltató Kft., aby sme využili príjemné priestory v rámci uzavretej spoločnosti. Tak sme si bez časového obmedzenia mohli urobiť slovenský regionálny piknik,“ pochvaľoval si príkladnú spoluprácu s vedením obce predseda slovenskej samosprávy.

Citaristi miestneho Spolku na zachovávanie slovenských tradícií prispeli k dobrej nálade svojou muzikou. Súbor Drobné ihlice predstavili svoj hudobný program s názvom Od rána do večera. Zároveň dokázali, že ani na voľnom priestranstve nepotrebujú mikrofón, tak hlasito dokážu spievať. Starší členovia detskej skupiny zahrali a zaspievali ľudové piesne zo Slovenského Komlóša. Kyticu skladieb zostavil učiteľ hry na citaru Kálmán Juhász. Citarová skupina vyhrávala tak nadšene a pútavo, že raz – dva rozospievala celé obecenstvo.

Než hudobníci dohrali, patrične sa rozohriala aj pahreba nielen obecenstvo, preto si mohol každý opekať pečienočku podľa svojej chuti a vôle. Piekla sa najmä prerastená slaninka, či klobásky.

„Máme radi takéto priateľské stretnutia“, konštatoval Ján Pepo, „lebo sa môžeme porozprávať s našimi priateľmi z iných obcí, koľko sa nám len žiada. Hovoríme o radostiach, starostiach i plánoch na blízku i vzdialenejšiu dobu. Hoci Nadlačania boli u nás po prvýkrát, veľmi sa zaujímali o činnosť tunajších Slovákov. Hneď sme si aj vymysleli, ako budeme v dohľadnej dobe spolupracovať. Zatiaľ neprezradím konkrétnosti, ale na jeseň sa už rysujú dobré možnosti na spoločné programy. Za podporu uskutočnenia tohto srdečného stretnutia sme vďační Únii slovenských organizácií v Maďarsku a Regionálnemu stredisku Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku“, dodal na záver predseda Slovenskej národnostnej samosprávy vo Veľkom Bánhedeši Ján Pepo.

Etr-

Foto: J. Pepo