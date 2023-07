V Huti oslávili Deň dediny

Uverejnené: piatok, 14. júl 2023, 05:39

Hory, ktoré obklopujú malú slovenskú národnostnú obec Huť (Pilisszentlélek), sa opäť ozývali veselým detským džavotom a ľudovou hudbou. 24. júna usporiadala Slovenská národnostná samospráva v Ostrihome pokračovanie vlani oživeného Dňa dediny (ako je známe,Huť je časťou Ostrihomu – pozn. red.). Oslava sa konala v Kultúrnom dome a na jeho okolí.

Podujatie sa začalo v skorých ranných hodinách. Organizátori postavili stany a súťažiaci nachystali kotlíky. Slovenská samospráva sa s aktivistami dohodla, že tento rok budú skupiny súťažiť vo varení kotlíkového bravčového guláša a príprave zákuskov. Nakoniec sa na varenie prihlásilo päť družstiev. Samospráva každému zabezpečila mäso a zeleninu, a samotné skupiny sa už postarali o výbornú piknikovú náladu. Niektorí sa rozhodli, že navaria fazuľový guláš, iní klasický, no našli sa aj takí, ktorí pripravili guláš kapustový. Jedni dokonca k chutnému pokrmu podávali langoše namiesto chleba. Predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Marta Papučková nám prezradila, že každá súťažiaca skupina mala za úlohu navariť pre 40 osôb, čiže dokopy sa pripravilo 200 porcií. Guláše mohli byť mimoriadne chutné, lebo všetko sa skonzumovalo do poslednej omrvinky. Počas varenia si niektorí aj zanôtili, keďže znela slovenská ľudová reprodukovaná hudba.

Kým dospelí pripravovali jedlo, súbežne sa konala súťaž o najlepší domáci koláč. Prezentovala sa každá veková kategória s rozličnými pochúťkami. Na stole bolo vidieť klasické huťanské koláče, ťahané ríteše, orechové štrúdle, ale aj moderné muffiny.

Samospráva nezabudla ani na deti. Pre ne dala postaviť nafukovací hrad a pripravila rozličné drevené ľudové hračky. Šašo im z balónov modeloval rôzne figúrky, od leva až po srdce. Nechýbalo ani trblietavé tetovanie a maľovanie na tvár. V tvorivej dielni si deti mohli upiecť trdelník.

Hlavná atrakcia dňa sa začala neskoro popoludní v Kultúrnom dome. Bolo ňou vystúpenie Folklórneho spolku Zelený veniec z Ečera. Tanečníci okrem valčíka zatancovali békéšske, šarišské, hornozemské, ečerské a domáce slovenské tance. Vystúpenie divákov očarilo, a za umelecký zážitok sa poďakovali búrlivým potleskom.

Po predstavení tanečníkov nasledovalo vyhodnotenie súťaží. Porota mala na zreteli nielen chuť, ale aj vzhľad jedál. V súťaži o najlepší koláč si prvenstvo odniesla Noémi Budaváriová so svojím kakaovým koláčom. Mimoriadnu cenu získala so slaným pečivom len 8-ročná Dorina Horváthová. Porote najviac chutil guláš rodiny Malinka-Nádasi. Výhercovia dostali od organizátora diplom a užitočné darčeky do kuchyne.

Po spoločnej večeri Deň dediny pokračoval do polnoci slovenským bálom. Na syntetizátore hral Krištof Váczi zo Slovenska. Keďže počasie bolo príjemné, večerná zábava sa konala na voľnom priestranstve.

„Vlani sme začali organizovať Deň dediny. Vytýčili sme si za cieľ, že ho budeme rozširovať. Myslím si, že sa to podarilo. Veľmi nás teší, že naše pozvanie prijali tanečníci z Ečera a postarali sa o výbornú atmosféru. Veľká vďaka patrí aktivistom, bez nich by sme Deň dediny nevedeli dotiahnuť do konca,“ poďakovala sa predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy M. Papučková.

(ar)

Foto: Imrich Fuhl