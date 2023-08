Dedinský deň v meste Orosláň

Uverejnené: piatok, 18. august 2023, 05:21

Dňa 12. augusta si v dedinskej časti niekdajšieho baníckeho mesta pripomenuli znovu osídlenie Turkami spustošenej oblasti slovenskými usadlíkmi. Aj tento rok si pod vedením Spolku na ochranu dedinských tradícií a kultúry a Slovenskej národnostnej samosprávy v Orosláni uctili pamiatku Márie Vargovej, tetky Marišky, iniciátorky slovenského žitia v dedine v meste Orosláň.

Dejiskom predpoludňajších udalostí bol Slovenský pamiatkový dom. Už ráno o ôsmej sa zišli amatérski kuchári, aby si porovnali svoje schopnosti vo varení na otvorenom ohni. Tesne pred obedom bola otvorená výstava obrazov miestnej umelkyne Ágnes Molnárovej Svet kvetov. Vzápätí sa konalo vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov v súťaži o najkrajšiu záhradu. Zároveň boli vystavené krásne plody záhrad a sadov, zelenina, ovocie a pozoruhodné plodiny poľnohospodárov a záhradkárov. Priestor dostali aj tvorcovia ručných prác, ktorí priniesli jedinečné diela šikovných rúk z Orosláňu a okolia. Popoludní program pokračoval na viacerých dejiskách. Na evanjelickej fare sa konala vernisáž výstavy obrazov o Orosláni. Autorkou diel je tiež Ágnes Molnárová. V materskej škole boli zábavné zamestnania pre deti. Na javisko v stane pred kultúrnym domom organizátori preniesli národnostný program.

Pozdrav oficiálnych hostí a udelenie ocenení

Moderátorkami dňa boli po maďarsky Katalin Vargová Vojnárová a po slovensky Monika Szabová. Na javisku privítali najprv primátora Orosláňu Zoltána Lazóka, ktorý pozdravil 28. ročník Dedinského dňa. Prvý muž mesta vyjadril svoju radosť, že takmer tri desaťročia oslavujú jeden z najvýznamnejších dní Orosláňu, ktorý by sa nemohol konať bez reprezentantov slovenskej národnosti. Citoval literárneho velikána Móra Jókaiho vetou „Iba ten vie oceniť, kam sme sa dostali, kto videl, odkiaľ sme vyšli.“ Predkovia dnešných obyvateľov mesta prišli na spustošené zeme a vybudovali na nich budúcnosť svojich detí a ďalších pokolení.

Za úsilie vynaložené s cieľom zachovávať kultúru a tradície odovzdali v Orosláni ocenenia Za oroslánsku kultúru. Tohto roku si ju odniesli Helena Molnárová Laczová, Pavel Molnára spoločnosť Vérteserdő Zrt.

V mene Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku sa prítomným prihovorila podpredsedníčka nášho najvyššieho voleného zboru, rodáčka mesta Monika Szabová. Na krátko odložiac svoje moderátorské povinnosti poukázala na skutočnosť, ako rýchlo ubehlo 28 rokov organizovania tohto podujatia. Tiež na to, ako veľmi je dôležité zachovávať jazyk, kultúru a tradície predkov. Na Dedinskom dni v Orosláni sa na tom podieľali rôzne kultúrne telesá. Spevácky zbor z Bánhidy, citarový súbor Bažalička z Dabašu – Šáre, mužský spevácky zbor Matičiar a ženská spevácka skupina Lipka z Kozároviec, ako aj folklórny súbor Šaľan zo Šale. Samozrejme, ako nemôže byť v Orosláni podujatie bez Detskej tanečnej skupiny Bránička, ani Dedinský deň nemohol byť bez vystúpenia najmladšieho pokolenia. Formácia pod vedením niekdajšej tanečnice folklórnej skupiny Brána Juliany Bírovej sa teraz zišla len v malom počte. Stalo sa to preto, lebo členovia skupiny si buď užívali letné prázdniny, alebo sa trápili so zdravotnými následkami niekoľkých chladnejších letných dní. Každopádne, spomedzi 22 členov Bráničky, ktorá bola založená v decembri 2011 a už sa v nej vystriedalo vari sto detí, vystupovala na Dedinskom dni len sotva polovica. Úspech však mali akoby ich bolo dvakrát toľko. Podobne nadšene sa diváci tešili Karolovi Horváthovi zo Šale, ktorý po kultúrnom programe vyhrával populárne melódie do spevu i do tanca na dvore Slovenského pamiatkového domu.

-tre

Foto: autorka