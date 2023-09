Oslavy slovenského folklóru v Kétšoproni

Uverejnené: piatok, 01. september 2023, 07:56

19. augusta sa v Kétšoproni už po desiaty raz konal Národnostný folklórny festival. Jediná slovenská katolícka obec v Békešskej župe oslavuje 20. augusta nielen založenie štátu, ale aj deň patróna svojho kostola, svätého Štefana.

Ako sme si už zvykli od šoprončanov očakávať, aj tento rok pripravili veľmi bohatý a pestrý program.

Slovenská samospráva obce Kétšoproň založila v roku 2019 Cenu za Slovákov v Kétšoproni, ktorú každoročne udeľuje osobám alebo kolektívom, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj obce, alebo vykonávajú verejnoprospešnú prácu pre tamojších Slovákov.

Vyznamenanie v tomto roku udelili Helene Laurinyeczovej Bartolákovej za jej aktívnu činnosť v miestnej slovenskej komunite.

H. Laurinyeczová Bartoláková sa narodila a vyrástla v Kétšoproni, v slovenskej rodine a tam chodila aj do základnej školy. Po maturite sa stala pracovníčkou miestneho Poľnohospodárskeho družstva Rákócziho, kde pracovala až kým neodišla do dôchodku. Keď sa na jar v roku 2002 založil Slovenský folklórny spevácky súbor Horenka, aj ona sa stala jeho členkou. Teta Helenka sa aktívne zapája do budovania miestnej slovenskej komunity. Hoci na dôchodku, ale duchom veľmi mladá, naučila sa hrať na citare a aj ona sa stala zakladajúcou členkou Citarového súboru Rosička. Je osobnosťou, ktorá si váži poklady zdedené od svojich predkov. Využíva a pestuje ich v prospech miestnej slovenskej komunity a tak sa pokúša tieto odovzdať svojim deťom a vnúčatám, ktoré kráčajú v jej šľapajach. Miestne organizácie a inštitúcie vždy môžu počítať s jej pomocou. Medzi iným reprezentuje Horenku na školských podujatiach, kde jej členky pripravujú tradičné jedlá, alebo varia slivkový lekvár v kotlíku. Teta Helenka je bezprostredná osoba, ktorá rada rozoberá udalosti z minulosti. S láskou rozpráva deťom o tom, aký bol život, keď bola mladá. Aktívne sa zapája aj do činnosti miestnej cirkevnej spoločnosti. Je členkou Máriinej légie a svoje modlitby venuje za jednotu miestnej komunity. O jej všestrannosti svedčí aj to, že popri speve a hraní na citare v Horenke sa na benefičných akciách podujala aj na sólový spev a hranie veselých scénok na javisku.

V rámci osláv sviatku sv. Štefana v Kétšoproni odovzdali vyznamenanie aj Ildike Závogyánovej Vargovej za dlhoročnú hudobno-pedagogickú činnosť a Žofii Strbikovej za aktivity, ktoré vykonáva za Slovákov nielen v obci, ale aj na okolí.

Na Národnostnom festivale vystúpili Folklórny spolok Horenka a citarová skupina Zornička, spolu so súbormi z okolitých obcí.

Tento rok však mali zastúpenie aj folkloristi z našej materskej krajiny. Ako sme už v rubrikách našich novín spomínali, medzi Kétšoproňom a mestom Hriňová sa v poslednom období rozvíjajú veľmi aktívne a plodné vzťahy. Na Dolnú zem prišiel folklórny súbor Hviezdička z tamojšej umeleckej školy, aby divákom predstavil slovenský tanec a kultúru. Delegáciu viedol primátor Hriňovej Stanislav Horník.

„Skupina 42 detí a 8 dospelých prišla v piatok večer. Pohostili sme ich fazuľovým gulášom, ktorý pripravili rodičia detí z citarového súboru Zornička. Sobotňajšie dopoludnie strávili v Békešskej Čabe. Navštívili Slovenský oblastný dom a tiež Veľký evanjelický kostol. Po obede boli prvými účinkujúcimi nášho festivalu. Slovenské deti predviedli veľmi kvalitný program, ktorý viedol umelecký vedúci Milan Obrtal. Sprevádzala ich učiteľka spevu Zuzana Ilčíková. Vystúpenie malo veľký úspech a bolo odmenené búrlivým potleskom,” povedala predsedníčka slovenskej samosprávy v Kétšoproni Erika Tóthová.

Program detí zo Slovenska sa skončil v nedeľu, keď sa zúčastnili svätej omše na deň svätého Štefana. Hostia sa výborne zabávali a pri rozlúčke sa s miestnymi dohodli na pokračovaní spolupráce aj v nasledujúcom období.

(BPL)

Foto: Erika Tóthová