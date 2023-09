24. ročník mariánskych spevov v Baňačke

Uverejnené: nedeľa, 10. september 2023, 05:58

Medzi kopcami Zemplína je učupená malinká obec Baňačka. Od roku 1981 je súčasťou Nového Mesta pod Šiatrom. Malebná mestská časť mala v roku 1995 v 157 domoch 365 obyvateľov. Niet divu, že v grécko-katolíckom kostole týčiacom sa nad dedinou sa na omšu schádza vari aj 15 veriacich.

Pre zostarené obyvateľstvo nie je jednoduché vyštverať sa k božiemu chrámu pod oblaky. Už 24 rokov však aspoň raz do roka veriaci určite naplnia kostol s prečudesným ikonostazom do posledného miestečka. Obyčajne je to okolo 15. septembra, sviatku Sedembolestnej panny Márie, aby sa stretli cirkevné i laické zbory a zaspievali na oslavu Bohorodičky, spevom sa modlili, orodovali o požehnanie a ochranu. Tohto roku sa rozozvučali nádherné melódie pre potechu srdca a duše v interpretácii speváckych zborov na pozvanie Slovenskej národnostnej samosprávy Nového Mesta pod Šiatrom 2. septembra.

Mariánske stretnutie v kostole postavenom v r. 1774 a zasvätenom svätému Michalovi Archanjelovi sa začalo tradične grécko – katolíckou omšou. Mimoriadne ju celebrovali traja duchovní. Benedikt Szikora je od vlani v Baňačke slúžiacim dušpastierom. Tomáš Gergely je rodák z Baňačky, jeho stará mama mu od detstva odovzdávala lásku k Bohu podľa grécko-katolíckej liturgie vo svojom slovenskom nárečí. Láska k stvoriteľovi mladého muža doviedla k službe a stal sa kňazom. Hoci slúži v inom regióne, na Mariánske stretnutie prišiel do Baňačky, aby pomáhal slovenským veriacim v miestnom nárečí. Vďaka nemu odznela časť liturgie v jazyku slovenských predkov. „Gospodin pomiluj“ vzývali Boha ako kedysi. Po ukrajinsky sa k liturgii pridal duchovný otec Ferencisk z ukrajinského mesta Velikij Bereznyj, sprevádzajúci farský zbor Fides, v preklade Viera.

„Sme veľmi vďační, že nám miestny grécko-katolícky duchovný vyšiel v ústrety a umožnil nám usporiadať 24. Mariánske stretnutie cirkevných speváckych zborov,“ povedala pre Ľudové noviny predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Novom Meste pod Šiatrom Júlia Kucziková. „Vďaka tomu, že sme sa stretli na začiatku mesiaca, môžeme celý september venovať oslave Márie Bohorodičky a tým sme otvorili netradičný september. Tohoročné podujatie malo aj špeciálnu stránku. Bolo spojené s odovzdávaním Národnostnej zbierky zemplínskych Slovákov a krstom rekonštruovanej prvej časti budovy. Pridaná k nej bola úplne nová dostavba vo forme spoločenského priestoru. Účastníci dopoludňajšieho stretnutia boli zároveň hosťami popoludňajšej slávnosti.“

Účastníkmi 24. Mariánskeho stretnutia boli spevácke zbory interpretujúce rôzne hudobné diela, medzi nimi aj cirkevné piesne na oslavu Márie, matky Ježiša Krista. Úvodné vystúpenie patrilo ženskému speváckemu zboru Rozmarín z Baňačky pod vedením Márie Holodovej. V prvú júlovú sobotu na tohtoročnom Dni Slovákov v Maďarsku sme sa mohli dozvedieť, že tento spevácky zbor získal do svojich radov niekoľko mladých členiek a tým sa mu značne podarilo omladiť formáciu. Na vystúpení v Alkári žienky dokázali svoju pripravenosť, ktorú potvrdili aj vo svojom domovskom Božom stánku. Rozmarín spieval, samozrejme, aj na omši, veď v grécko-katolíckych kostoloch zastupujú organ nádherne znejúce ľudské hlasy.

Po miestnych speváčkach sa pred ikonu Márie postavil súbor z Mikóházy. Zbor Perlová kytica (Gyöngyös bokréta) pod vedením Ágnes Hutkaiovej odovzdal svojím spevom posolstvo slovanských predkov. Naše kresťanské tradície uchovávajú vždy v lete vo svojom grécko – katolíckom kostole omšou na pamiatku slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda. Toho roku usporiadali toto podujatie 22. júla a pozvali naň aj súbor Rozmarín z Baňačky.

Tretím vystupujúcim súborom bol najdynamickejší účastník stretnutia Zmiešaný zbor Kvety hút z Pálházy. Tvoria ho predstavitelia zväčša strednej generácie a vedie ho Ladislav Tóth. Vedúci má nielen povinnosti zbormajstra, ale obyčajne sprevádza spevákov na syntetizátore. Skúsená formácia neraz zastupuje región na rôznych celoštátnych podujatiach.

Detský spevácky zbor slovenskej školy v Novom Meste pod Šiatrom mal v lete, ako všetci školopovinní, prázdniny. Detských členov skupiny Harličky zastúpili ich učiteľky a pod vedením dirigentky a zbormajsterky Dagmar Kötelešovej si osem učiteliek našlo čas a chuť venovať sa žánru cirkevnej hudby a nacvičilo svoj repertoár aj napriek tomu, že len o deň skôr v škole otvorili nový školský rok.

Vrcholom 24. ročníka Mariánskeho stretnutia bolo vystúpenie súboru z Ukrajiny Fides. Teleso fungujúce pri fare v obci Velikij Bereznyj zastupovalo 16 členov a dušpastier farnosti. „Tento zbor sa k nám dostal z obce na území susediacom so severo-východom Slovenskej republiky vďaka prihraničnému partnerstvu slovenskej školy,“ povedala hlavná organizátorka Júlia Kucziková. „Ešte aj v týchto dňoch inštitúcia realizuje, respektíve dokončuje prihraničný projekt Cesty predkov. Na projekte participuje okrem Velikého Berezného a Nového Mesta pod Šiatrom obec Liptovská Teplička zo Slovenska. Projekt ešte nie je ukončený a už rozvíjame v rámci neho partnerstvá. Spájame príjemné s užitočným, máme investičný projekt a popri tom začíname spolupracovať na kultúrnej úrovni. Boli sme hrdí na to, že sme mohli v takej malej dedinke, ako je Baňačka, ukázať, že aj my zachovávame tradície. Učíme sa jeden od druhého. Úroveň vystúpenia ukrajinského farského zboru mnohých nadchla a posunula k vyššiemu výkonu. Jednak ich bolo 16. Majú podporu svojho duchovného otca a cítili sa u nás dobre. Verím, že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti. Som nesmierne rada, že svojou prítomnosťou naše významné podujatie v Baňačke podporili aj naši čelní predstavitelia, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková a slovenský hovorca v maďarskom zákonodarnom zhromaždení Anton Paulik. Zavítal medzi nás aj primátor Nového Mesta pod Šiatrom Peter Szamosvölgyi,” povedala Júlia Kucziková na záver. Stretnutie sa skončilo spoločným obedom. Všetci si pochutnali na vynikajúcich domácich plnených kapustných listoch, ktoré pripravili gazdinky z Baňačky pod vedením Kataríny Krafčenkovej.

(-tre)

Foto: J. Kucziková, Zemplén TV