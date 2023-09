Tradičný slovenský deň v Čorváši

Uverejnené: piatok, 29. september 2023, 05:34

Slovenský deň v Čorváši má dlhú tradíciu, miestna slovenská samospráva ho 23. septembra zorganizovala už po 21. raz.

Deň sa začal v tkáčskej dielni rodiny Hudákovcov, kde si účastníci mohli pozrieť „Šaty krajiny“. Sprievodcami po kúrii boli Júlia a Mariann Hudákové. V Slovenskom spoločenskom dome v Čorváši sa konalo slávnostné otvorenie výstavy fotografií, ktorá dokumentuje 25 rokov činnosti miestnej slovenskej samosprávy.

Samosprávu založilo päť poslancov a vznikla 10. novembra 1998, povedala jej predsedníčka Alžbeta Hugyiková, ktorá je vo funkcii od začiatku. Na fotografiách je medziiným zachytený aj slávnostný akt vzniku partnerskej zmluvy so Sládkovičovom v roku 1999, ktorú podpísali vtedajší primátori Kornél Simon zo Sládkovičova a Menyhért Szilágyi z Čorvášu. Na fotografiách je aj slávnostné odovzdanie spoločenského a oblastného domu. Návštevníci môžu vidieť tiež krásne zábery z prvého slovenského národopisného, náboženského a remeselníckeho tábora, ktorý sa konal tento rok. Organizátori kládli dôraz aj na prezentáciu miestnych hodnôt, ako sú tradičné podstenkové domy. Je menej známy fakt, že koncom 19. storočia sa do Čorvášu presťahovali aj Slováci z Békešskej Čaby, ktorí priniesli so sebou okrem evanjelického vierovyznania aj svoj jedinečný stavebný štýl.

A. Hugyiková nám povedala, že v takzvanej malej sále vytvorili priestor na výučbu slovenského jazyka a organizovanie jazykového kurzu. „Pokladáme za veľmi dôležité odovzdanie slovenského jazyka našim deťom, ale aj tým členom našej komunity, ktorí ho už neovládajú.“

Po vernisáži bola podpísaná partnerská dohoda so Slovenskou samosprávou II. obvodu Budapešti, ktorú zastupovala jej predsedníčka Ľubomíra Fallerová.

Počas dňa predstavil čestný občan mesta Ondrej Dohányos hosťom Slovenský oblastný dom. Popoludní sa v evanjelickom kostole konala dvojjazyčná bohoslužba, ktorú slúžila miestna farárka Lilla Zsírosová.

Pred kultúrnym programom vedenie mesta udelilo Alžbete Hugyikovej pamätnú plaketu za jej úspešnú a neúnavnú štvrťstoročnú prácu na čele miestnej slovenskej samosprávy. Počas večerného kultúrneho programu O. Dohányos odovzdal osvedčenia ku Dňu Békešskej župy, ktoré dokladajú, že Oblastný dom a Spoločenský dom boli zaradené do pokladnice župných hodnôt. Po večeri 21. slovenský deň zakončili v dobrej atmosfére s hudbou a tancom.

Hostia prišli aj zo Slovenska, z partnerského mesta Sládkovičovo a z Veľkého Mederu. Zastúpené boli všetky generácie, folklórny tanečný súbor Megyer tvorili prevažne mladí ľudia. Megyer a citarový súbor Dió Héj pod vedením Sándora Vígha vystúpili večer v kultúrnom dome spolu s folklórnym súborom Nezábudka a s citarovým súborom Strapce z Békešskej Čaby.

(BPL)

Foto: Károly Szente