Odovzdanie oblastného domu v Santove

Uverejnené: piatok, 29. september 2023, 05:37

Obecná samospráva spoločne so Slovenskou národnostnou samosprávou v Santove 16. septembra slávnostne odovzdali Slovenský oblastný dom, niekdajší dom rodiny Maliovcov.

Po zaspievaní hymny Slovákov v Maďarsku hostí privítala starostka obce Santov Eva Csicsmanczaiová. Následne stručne predstavila históriu vzniku oblastného domu. „Dlho sme hľadali spôsob, ako vystaviť predmety z miestnej etnografickej zbierky. Hoci sa v Santove nachádza niekoľko starých domov, sú vo veľmi zlom stave. Keď vedľa obecného úradu a kostola osirel dom rodiny Maliovcov, naskytla sa nám príležitosť. Na pozemku sa nachádza pamiatka ľudovej architektúry, ktorá bola zrekonštruovaná, a ďalší dom, priemyselná pamiatka – takmer storočná pekárska pec, ktorá je dokonca dodnes funkčná.“ Následne informovala o zdrojoch financovania a prácach, ktoré boli na dome vykonané.

Po starostke sa slova ujala predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Santove Margita Kollárová. Na úvod pozdravila pozvaných hostí, členku valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Moniku Szabovú, referenta pre národnostné školstvo Ministerstva vnútra Štefana Kraslána, konateľa Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti SlovakUm Imricha Fuhla a vedúcu Strediska pilíšskych Slovákov Annu Szeifertovú.

M. Kollárová zdôraznila, že Santovčania sú veľmi vďační predsedníčke CSSM Alžbete Hollerovej Račkovej. Práve ona počas jedného rozhovoru pripomenula, že Slovenská národnostná samospráva v Santove sa môže uchádzať o finančné prostriedky na kúpu nehnuteľnosti, čo podnietilo realizáciu projektu a rekonštrukciu budovy, z ktorej sa stal národopisný dom.

Následne novú inštitúciu požehnal diakon Ladislav Tomkó.

Kultúrny program slávnosti

Po slávnostných príhovoroch nasledoval krátky kultúrny program. Najprv deti z miestnej materskej školy predviedli svoje tanečné nadanie a ukázali, ako sa naučili spievať a recitovať po slovensky. Program s deťmi pripravila učiteľka materskej školy Eva Siveková. Žiak miestnej základnej školy Mór Diószegi zarecitoval báseň rodáka obce Alexandra Kormoša s názvom Kohút a líška. S touto básňou sa zúčastnil súťaže Zväzu Slovákov v Maďarsku Spievanky a veršovačky. Pripravila ho učiteľka Anna Seifertová. Na záver miestny Páví krúžok zaspieval dve kytice piesní spod Pilíša.

Po kultúrnom programe nasledovalo oficiálne otvorenie oblastného domu. Pásky prestrihli potomkovia rodiny Maliovcov spolu s predsedníčkou miestnej slovenskej samosprávy M. Kollárovou.

„Tieto domy sú prázdne bez ľudí“

Slávny citát podnietil starostku E. Csicsmanczaiovú povedať niekoľko informácií, ktoré miestna samospráva pozbierala o rodine Maliovcov. Ako povedala snažili sa zistiť viac o predchádzajúcich majiteľoch a obyvateľoch domu od rodinných príslušníkov, ktorí žijú dodnes. Najviac informácií a pomoci poskytli Štefan Mali, Terézia Maliová, Eva Kollárová a Eva Gedőová.

Z ich spomienok vieme, že „začiatkom 20. storočia už bol majiteľom domu Štefan Mali, ktorý sa narodil v roku 1882 a bol ženatý s Ilonou Sztyeplikovou. Narodilo sa im 7 detí: Štefan, Michal, Malvína, Františka, Pavol, Gregor a Róza. Z ich detí zostal v rodičovskom dome Štefan, ktorý sa narodil v roku 1907 a založil si rodinu s Margitou Szipekovou. Michal si tiež založil rodinu a usadil sa vo vedľajšom dome.“

Štefan Mali mal tri deti. Dnes žije už len teta Terka, ktorá sa kvôli narušenému zdravotnému stavu, bohužiaľ, na podujatí nemohla zúčastniť. Napriek tomu starostke vlastnoručne napísala päťstranový rodokmeň a poskytla ďalšie informácie.

Zo spomienok tety Terky okrem iného vieme, že na dvore žilo naraz až osem rodín, ako sa na dvore hrávali deti a ako to vyzeralo, keď za domom začali stavať novú cestu. Pre starostku zozbierala aj viaceré fotografie a snažila sa jej odovzdať všetko, čo o rodine vedela.

Po slávnostnom otvorení pozvali všetkých prítomných na prehliadku oblastného domu a miestna samospráva spolu so slovenskou samosprávou ponúkli všetkých malým občerstvením. Každý mal možnosť sa porozprávať, zatancovať si i zaspievať. Zábava pokračovala dlho do noci. Dúfajme, že takéto pekné večery so spevom a tancom budú v tomto krásne obnovenom dome a dvore na Santove ešte veľakrát.

(zlh)

Foto: autor