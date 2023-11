30+3 rokov sarvašskej Vernosti

Uverejnené: piatok, 10. november 2023, 06:02

Dňa 28. októbra oslavovali v slovenskej škole v Sarvaši 30+3 výročie založenia Kultúrneho spolku sarvašských Slovákov Vernosť. A prečo práve 33? Odpoveď nám poskytol predseda Spolku Pavle Kunovac. „Kvôli pandémii a finančným ťažkostiam sme museli oslavy odložiť, ale teraz sme si to chceli vynahradiť a spoločne osláviť prácu tunajších Slovákov.“

Predsedníčka Slovenskej samosprávy mesta Sarvaš Anna Franková na úvod v krátkosti zhrnula históriu Vernosti. „33 rokov, Kristov vek. V živote človeka je ešte plno krásnych snov, ale 30+3 rokov nášho Spolku je niečo výnimočné, čo si musíme vážiť. Je to udalosť, kde sa minulosť spája s prítomnosťou a vytvára budúcnosť,“ povedala. Po krátkej prestávke klubovej činnosti v roku 1990 bol spolok Vernosť založený v suteréne Osvetového strediska Petra Vajdu (dnes divadlo Cervinus Teatrum – pozn. redaktora). Založili ho bývalí členovia spolku z okolitých viníc, učitelia a pedagógovia sarvašskej slovenskej základnej školy a ďalší sarvašskí Slováci. A. Franková, ktorá bola v rokoch 2001-2014 predsedníčkou Vernosti, v krátkosti predstavila aj činnosť organizácie pod jej vedením. „Vedenie každoročne vypracovalo rôzne projekty, aby sme mohli zabezpečiť naplánované programy. Niekedy sme mali aj finančné ťažkosti, ale vždy sme našli prostriedky na organizovanie akcií a podporu miestnej Slovače.“ Podľa nej je chvályhodné, že sa zachovali tradičné podujatia, ako oslava MDŽ, príprava a ochutnávka sarvašských slovenských jedál, Deň národností, varenie „sapúna“ – mydla, šúľanie brdovcov a iné tematické dni, ktoré vznikli s cieľom zachovať miestnu slovenskú kultúru a posilniť sarvašskú slovenskú identitu. Na konci svojho príhovoru A. Franková poďakovala terajším a bývalým členom Spolku a podporovateľom za dôveru, krásne zážitky a podporu.

Účasť súčasného predsedu Vernosti Pavle Kunovaca na slovenskom živote Sarvaša sa začala v roku 2015, kedy sa zamestnal v miestnej slovenskej škole. Od roku 2018 spĺňa funkciu predsedu organizácie. „V priebehu rokov sme sa snažili udržať, ba rozšíriť členstvo, ale COVID nám v tom nepomohol. Žiaľ s niektorými členmi Spolku sme sa museli navždy rozlúčiť,“ dodal predseda. Členovia sa pravidelne zúčastňujú na miestnych slovenských podujatiach, ako aj na Dni Slovákov v Maďarsku a Dni Slovákov Békešskej župy. Kladú zároveň dôraz na výchovu detí, preto úzko spolupracujú so školou, kde pomáhajú pri organizovaní programov. Podčiarkol aj význam úspešnej školskej záhrady, kde sa deti môžu oboznámiť so spôsobom života našich slovenských predkov, ako aj so základmi hospodárenia. „Dúfame, že sa nám podarí prilákať deti k pestovaniu ovocia a zeleniny aj doma.“ P. Kunovac dodal, že sú veľmi hrdí na to, že sa im podarilo zrealizovať obnovu slovenského domu v Sarvaši, ktorý v novom šate bude slúžiť na organizovanie aktivít Spolku a bude jeho reprezentatívnym miestom.

Na podujatí sa zúčastnila aj predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková. „Môže sa zdať logické, že ako predsedníčka CSSM pripisujem veľký význam tejto inštitúcií, ako aj práci miestnych slovenských samospráv. Je to určite tak, že základom nášho života sú spolky, ktoré poskytujú ľuďom priestor na to, aby sa stretávali, a príležitosť na to, aby pestovali svoju kultúru.“ Predsedníčka dodala, že význam týchto spolkov nespočíva len v tom, že spájajú generácie pri rôznych aktivitách, ale aj v tom, že majú dôležitú úlohu pri voľbe do miestnych a celoštátnych národnostných samospráv. „Spolok Vernosť môže byť príkladom z rôznych hľadísk, ale hlavne tým, že do vedenia zapája mladšiu generáciu. Tejto mladšej generácii poskytovanie možností zároveň odovzdáva zodpovednosť za to, aby tu slovenčina a Slováci pretrvali.“ A. Hollerová Račková vyjadrila radosť, že má možnosť spolupracovať s viacerými mladými ľuďmi, ktorí vyrastali v Sarvaši a dostali prvú možnosť zapojiť sa do slovenského života práve v tomto Spolku. Pani predsedníčka odovzdala predsedovi ďakovný list a darček z iného Slovákmi obývaného regiónu, z Kestúca.

Na podujatí sa zúčastnili a ku gratulantom sa pripojili aj viceprimátor mesta Sarvaš Etele Molnár, vedúca sarvašského regiónu Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Judita Fábriová a poslanec Samosprávy Békešskej župy František Závoda. Oslavu svojou prítomnosťou poctila aj zástupkyňa generálneho konzula SR v Békešskej Čabe Nina Eliášová. P. Kunovac poďakoval žijúcim zakladateľom Vernosti za vytrvalosť a dlhoročnú prácu a odovzdal im ďakovné listy.

Zakladajúci člen a dodnes aktívny Slovák Ján Gyurcsik zarecitoval báseň Jána Korbeľa Vernosť k svojeti. Podujatie pokračovalo kultúrnym programom, v ktorom vystúpili žiaci miestnej slovenskej školy, skupina Lipôčka, spevácky spolok Jelenček a Citarová skupina Malé škovránky z Čabačúdu.

(BPL)

Foto: Róbert Harmati