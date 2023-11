Slovenský večer v Pišpeku

Uverejnené: sobota, 25. november 2023, 05:36

Slovenská samospráva v Pišpeku usporiadala 19. novembra v Kultúrnom dome Štefana Lamiho slovenské národnostné podujatie. Budovu obnovili a pomenovali po známom osvetárovi pred piatimi rokmi a odvtedy ju slovenská samospráva naplno využíva.

Tentokrát sa v jej priestoroch uskutočnil galavečer spojený s večierkom dôchodcov. „Ak by sem dnes zavítal menodarca Štefan Lami, určite by jeho srdce hrialo, keby videl, že v jeho milovanej dedinke sú ľudia spolu, zažívajú radosť zo spolupatričnosti, spevu, hudby a tanca. Bol by hrdý na to, že sú tu prítomné 3 generácie jeho rodiny a nesú ďalej jeho odkaz,“ povedala v úvode moderátorka večera, predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Emeše Gimesiová Szokolová a vymenovala akcie slovenského charakteru, ktoré sa uskutočnili v priestoroch kultúrneho domu. V galaprograme vystúpili miestne telesá Miešaný zbor Pro Musica, členovia Klubu dôchodcov, detská a mládežnícka tanečná skupina Dolinka a Folklórna skupina Pišpek. Obecenstvo potešili aj hostia Ľudová hudba Csibaj banda z Jače a ľudoví rozprávači z Asódu a Apcu.

(ar)

Foto: Estera Lamiová, Dóra Magyarová