Slovenský deň vo Veľkej Tarči

Uverejnené: sobota, 25. november 2023, 05:40

Vo Veľkej Tarči sa 18. novembra konal 26. Slovenský deň. Organizátorom, ako po viac ako dve desaťročia, bola slovenská národnostná samospráva. Zbor vedie Katarína Szlauková. Keď sme sa pred podujatím rozprávali, predsedníčka slovenskej samosprávy v obci neďaleko Pešti si posťažovala, že „...banda je unavená, bude nás málo, ani orechové batôžky nebudú. Hostia sa však sľúbili v plnom počte,“ konštatovala s úľavou.

Bude nás málo, to mi utkvelo v pamäti. Keď som prišla k niekdajšiemu vojenskému osvetovému stredisku, ako ho nazývajú HEMO, pochybovala som, že som na správnom mieste. Toľko áut parkovalo na každej piadi voľného miesta, akoby niečo rozdávali. No, pekne, vraj, bude nás málo! Koľko ich je, keď ich nie je málo? Vtedy sa parkuje až pri diaľnici? Opýtať som sa nemohla, lebo ľudí bolo toľko, že sa ani cez troje dverí nedalo prebojovať. Kým v sále spievali hymnu Slovákov v Maďarsku a bohoslužbu viedol miestny evanjelický farár Juraj Baranka citujúc z Tranoscia, na vnútornom dvore usilovne nacvičovali deti. Tí najmenší sa tlačili vo dverách spolu s najstaršími. S radosťou pózovali fotoaparátu. Na javisku zatiaľ moderátorky na striedačku, Katarína Szlauková po maďarsky a národnostná referentka samosprávy Veľkej Tarče Katarína Némethová po slovensky, odovzdali pozdravenie putovnej evanjelickej farárky Slovákov v Maďarsku Hildy Gulácsiovej Fabuľovej, ktorá sa na sobotňajšom Slovenskom dni zo zdravotných dôvodov nemohla zúčastniť. Zato myslela na veľkotarčianskych veriacich, preto im aj poslala svoj odkaz: „My sme teraz spolu ako bratia a sestry. Nech nás tak žehná náš Pán: aby sme dostali život a ďalšie požehnanie, aby sme sa stali Jeho požehnanými deťmi, mali sme teraz požehnanú príležitosť – za to aj prosíme nášho Pána – na Jeho večnú slávu a na našu radosť. Amen.“ V mene organizátorov privítala účastníkov dňa Katarína Szlauková, ktorá potom jeden za druhým predstavila domáce i hosťujúce súbory. V zaujímavo zostavenom programe sa viackrát vystriedali telesá mladších i starších, rôzne zložky súborov, od najmladších po najstarších predstaviteľov folklóru, spevu ľudových piesní a tanečných choreografií. Mnohé zostavila emblematická osobnosť slovenského ľudového tanca v Maďarsku Eva Szilágyiová Šubová, ktorá sa vlani pobrala na večnosť.

Kultúrny program otvorila miestna spevácka skupina Venčok. Súbor je súčasťou Kultúrneho spolku na zachovanie tradícií vo Veľkej Tarči a bol založený v októbri 1996 z iniciatívy členov Slovenskej samosprávy pod vedením Márie Galántaiovej. Cieľom zboru bolo spoločne zachovávať kultúrne, duchovné, národnostné, ale aj náboženské tradície, ktoré im zanechali ich predkovia. Hlavným cieľom je okrem spevu aj zbieranie ľudových tradícií, ľudových piesní, zachovávanie zvykov a ich uvádzanie na javisko, prezentácia originálnych krojov. Pestovanie tradícií má za sebou dlhú históriu, veď vo Veľkej Tarči sa o to snažia od polovice 50. rokov. Folklórny súbor Venčok sa pri svojom vzniku pred 25 rokmi opieral práve o niekdajšie skúsenosti. Vystupuje aj samostatne, aj s tanečníkmi. Počas desaťročí svojho fungovania získali rôzne ocenenia. Napríklad spolu s tanečníkmi striebornú kvalifikáciu na súťažnej prehliadke Vo víre tanca v Sarvaši, zlaté ocenenie na kvalifikačnej súťaži speváckych zborov KÓTA v Mlynkoch v roku 2015. Odbornou a umeleckou vedúcou súboru je Edita Siposová Vargová.

Ľudový tanečný spolok Rozmarín pôsobí tiež vo Veľkej Tarči. Založený bol síce v roku 2019, ale deti tancujú spolu už takmer 7 rokov. Momentálne má tri skupiny, od detí predškolského veku až po stredoškolákov. Prvoradým cieľom je, aby deti spoznali tradície, piesne, slovenské ľudové zvyky, ale aj miestne slovenské a maďarské tance. Za dôležité považujú aj to, aby mladí ľudia tvorili súdržnú komunitu, kam radi chodia každý deň. Počas nedávnej súťažnej prehliadky v Sarvaši deti presvedčili porotu a tá ohodnotila ich výkon striebornou kvalifikáciou. Skupina sa snaží zorganizovať čo najviac spoločných programov pre malých aj veľkých, aby sa mohli cítiť ako jedna veľká rodina. Samozrejme, bez intenzívnej pomoci rodičov by sa tento cieľ nedal dosiahnuť. Predsedníčkou spolku je Anikó Szalkaiová. Členov súboru pripravujú Virág Vassová a Fábián Máté.

Kultúrny spolok Lipóta Bálóa bolo založený v Čemeri v roku 1995vtedajšímpredsedom Michalom Tóthom. Do roku 2006 to bola jediná civilná organizácia v obci venujúca sa folklóru. Cieľom skupiny je skúmať miestne slovenské tradície, zbierať a zachovávať ľudové piesne a kroje. Členovia sa dobrovoľne starajú o Dedinské múzeum v Čemeri. Pravidelne účinkujú na rôznych akciách v obci i na okolí a získali početné ocenenia. Spevácku skupinu podporuje Kultúrna nadácia v Čemeri a Kultúrny dom Sándora Petőfiho.Umelecká vedúca je Valéria Lišková.

Tanečnú skupinu Petruška z Ečeru asi nemusíme čitateľom Ľudových novín predstavovať, veď ju tvoria bývalí členovia tanečného súboru, ktorí sa pred niekoľkými rokmi rozhodli vytiahnuť z hĺbky truhlíc starodávne ečerské kroje. Chlapi zvesili z klinca čižmy a s elánom vyšli na javisko. Na vystúpenie na Slovenský deň vo Veľkej Tarči sa pripravili novohradskými slovenskými a madočskými tancami. Choreografiu zostavila E. Szilágyová Šubová.

Tanečná skupina Csata (Bitka) bola založená v roku 1968. Svoj názov dostala na pamiatku bitky pri Išasegu v rokoch 1848 – 49. Za svoju hlavnú úlohu považuje súbor prezentovanie a odovzdávanie tancov a tradícií Išasegu mladším generáciám. Členmi skupiny sú najmä deti a mládež. Tanečná skupina má niekoľko zložiek a môže sa pochváliť mnohými oceneniami. Dorast z materskej školy až po žiakov nižších a vyšších ročníkov základnej školy, ba aj stredoškolská mládež sa svedomito zapájajú do skúšok.Umeleckými vedúcimi sú Daniel Stéger a Tünde Ecseriová Pálinkásová.

Spolok na zachovanie tradícií Muškát v Čuvári bol založený v januári 2012. Na začiatku sa zúčastňoval najmä miestnych akcií, potom začal vystupovať v okolitých osadách na festivaloch a folklórnych stretnutiach. Tanečníci Muškátu sa postupne dostávali do povedomia ľudí, pozývali ich na čoraz viac miest, získavali stále viac skúseností a množstvo zážitkov, úspechov a uznaní. V roku 2016 na celoštátnej kvalifikačnej prehliadke Tance národov, hudba národov získali zlaté ocenenie. V roku 2018 v Galgamácsi v Peštianskej župe kuratórium nadácie udelilo spolku Cenu Júlie Vankóovej Dudásovej za vynikajúcu prácu v oblasti verejnej osvety. Súbor vedie Erika Fábiánová Dorozsmaiová.

Vo Veľkej Tarči po kultúrnom programe ešte vytiahli množstvo krásnych cien v tombole. Najmä sa však všetci vynikajúco zabávali. A už sa chystajú na ďalšie podujatie. Ešte tento rok chcú odovzdať Slovenský dvor.

Erika Trenková

Foto: autorka