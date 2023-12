Predadventné stretnutie Slovákov v Dorogu

Uverejnené: piatok, 08. december 2023, 15:41

Slovenská samospráva Komárňansko-ostrihomskej župy pravidelne organizuje na prvú adventnú nedeľu stretnutie Slovákov, žijúcich v obciach a mestách severozápadnej župy Maďarska. Tento rok, vzhľadom na to, že štvrtá adventná svieca bude zažatá na Štedrý deň, ktorý sa zhoduje so 4. adventnou nedeľou, župná samospráva zorganizovala stretnutie s predstihom. Predadventné popoludnie sa konalo 26. novembra v Dorogu, v Osvetovom stredisku A. Józsefa.

Na úvod stretnutia účastníci podujatia zaspievali hymnu Slovákov v Maďarsku. Po slovensky, aj po maďarsky sa nieslo divadelnou sálou Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej... Po hymnickej piesni privítala v mene usporiadateľov programu všetkých, ktorí prišli z obcí obkolesených pohoriami Vértes, Gerecse a Pilíš, predsedníčka župnej slovenskej samosprávy Alžbeta Szabová. Keďže sa účastníci stretnutia stretli pred Adventom, na javisku nebol adventný veniec. Nahrádzala ho obrovská svieca, ktorú mal za úlohu zažať prvý hosť popoludnia, podpredseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Tomáš Nagy. Podpredseda nášho najvyššieho voleného zboru vo svojom príhovore povedal, že v Dorogu nie je medzi Slovákmi Komárňansko-ostrihomskej župy po prvý raz. Preto si dobre uvedomuje, „čo všetko slovenská komunita robí pre národnostné školstvo a vzdelávanie minorít, pre odovzdávanie kultúrneho dedičstva svojich predkov, pre oživenie zabudnutých slovenských tradícií, ako aj pre pestrosť a súdržnosť komunitného života osád.“ Ocenil a príkladnou nazval prácu poslancov a aktivistov miestnych slovenských samospráv v záujme svojej národnosti. „Advent je ticho a pokoj duše v očakávaní. Vieme, že prichádza niečo dobré a čakanie na dobro je príjemné. Večery sú dlhšie, vzduch je ostrejší, ak môžeme, utiahneme sa do tepla domova a čakáme na zázrak, na mystérium svetla a viery, lásky a nádeje. V tento zázrak dúfame nielen počas mrazivých dní, takto zmýšľame aj na jar, v lete a na jeseň. Počas sviatkov, aj pracovných dní. Mladí i starí. Naše životy sú naplnené neustálym očakávaním. Očakávaním dobrého, krásneho, uznania a poznania. Očakávanie však neznamená nečinnosť. Znamená aktívny a zmysluplný život, neustále budovanie a posilňovanie duše. A tiež zlepšenie podmienok života svojej rodiny. Dôstojný život je plný adventov a sviatkov, ktoré žiaria svetlom. Svetlo štyroch adventných sviec v decembri objíma celý náš život. Keď činorodo očakávame, rozsvieti sa celý náš život, ligoce sa, hreje, svetlo nás nenechá samých ani v najťažších časoch.“ Týmito myšlienkami poprial reprezentantom Slovákov Komárňansko-ostrihomskej župy podpredseda CSSM utíšenie, mier a pokojné očakávanie počas adventných dní. Po týchto slovách zažal predadventnú sviecu.

Po príhovore Tomáša Nagya predsedníčka Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy menovite privítala vzácnych hostí, medzi inými starostov Slovákmi obývaných obcí, predsedov slovenských samospráv, ako aj predsedníčku Združenia pilíšskych Slovákov Martu Demjénovú, riaditeľku Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) Katarínu Királyovú, spolupracovníčku Krajského osvetového strediska v Nitre Silviu Vargovú a vedúce regionálnych stredísk ÚKSM v Tatabányi – Bánhide a Mlynkoch Eriku Rendekovú a Annu Seifertovú.

Na javisku slovenský folklórny program

Vďaka dlhoročnej spolupráci Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy s Krajským osvetovým strediskom v Nitre sa na javisku adventných stretnutí Slovákov vystriedali folklórne súbory zvučných mien a vynikajúcej kvality. Na tohtoročné stretnutie pricestovali do Dorogu folklórny súbor Furmani z Nitry a kolektív zachovávania ľudovo-umeleckých tradícií Jelenčan z Jelenca.

FS Furmani založili v centre voľného času Domino v Nitre v roku 2004. Členovia súboru sú vo veku 15 až 30 rokov a sú to väčšinou bývalí tanečníci folklórnych formácií v Nitre a okolí. Skupina prezentuje prvky hudobného a tanečného folklóru z regiónov Ponitrie, Podzoborie, z okolia Topoľčian, Tekova a Zemplína. Folklórna skupina Furmani pravidelne účinkuje na podujatiach, ktoré organizuje mesto Nitra, ale predstavila sa divákom na mnohých vystúpeniach a festivaloch na Slovensku i v zahraničí, napríklad v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Holandsku, Srbsku, či Nemecku. Umeleckým vedúcim je Marián Hlavatý. Furmani z Nitry vozy nedoniesli, zato si priviezli so sebou ľudovú hudbu, ktorú vedie primáš Erik Sitár. V Dorogu sa predstavili gajdošskými piesňami a tancami z troch chotárov z okolia Nitry, z Veľkej Lehoty, Malej Lehoty a Jedľových Kostolian. Na gajdách hral Mário Pavel z Veľkého Zálužia. Predviedli tiež žartovné piesne z Komjatíc, pásmo dostalo názov Zďaleka ju poznať a tiež Friškú z Veľkého Zálužia podľa Jozefa Antalíka. Choreografie zostavil Marián Hlavatý, hudbu pripravili Marian Jarek a Erik Sitár. V ďalšom bloku Furmani predviedli piesne a tance z Tekova, Čilejkársku zábavu a choreografiu Jána Blaha kopýtkový – šusterský tanec, keď šusterskými kopýtkami vynikajúco pridávali rytmus tanca, ba aj koleso, čardáš a friškú. Ohromnou energiou prevalcovala obecenstvo muzika, ktorá dostala priestor vystúpiť aj bez tanečníkov. Zahrali ľúbostné piesne Mili muoj, mili muoj. Sólo spievala Zuzana Brezánska.

O folklórnej skupine Jelenčan z Jelenca sa oplatí vedieť, že pôsobí od roku 2004 a spracováva folklórny materiál najmä z regiónu Požitavia. Vo svojich choreografiách ukazuje viaceré ľudové zvyky a tradície, akými sú fašiangy, svadba, vinobranie, dožinky, driapačky, Vianoce a koledy. Svoj repertoár obohatili aj o choreografie z Tekova, Podzoboria a Abova. V roku 2018 súbor postúpil do semifinále veľkolepej šou RTVS Zem spieva s choreografiou Kým som spal, čižmy som dral. Tento rok postúpilo teleso do celoštátneho kola súťaže Nositeľ tradícií pásmom Cesta nevesty – zvyky, tradície a piesne z Požitavia. Túto choreografiu priniesli aj do Dorogu. Vedúcim a choreografom skupiny je Boris Magát a dramaturgom a scenáristom bola Žofia Magátová. V ďalšom svojom vstupe Jelenčan predstavil Betlehemskú hru a vianočné zvyky s koledami z Požitavia.

Úžasné vystúpenia ocenili diváci mohutným potleskom. Program sa skončil spoločným spievaním Tichej noci.

Po povznášajúcom vystúpení folkloristov z Nitry a okolia otvorila predsedníčka župného volené zboru vážnu tému, ktorá je však pre našu pospolitosť nesmierne dôležitá. „Ako viete, na budúci rok 9. júna sa budú konať komunálne voľby a zároveň aj voľby do národnostných samospráv. Nám nie je ľahostajné, ako a kde budú aj naďalej zastupovať Slovákov v Maďarsku slovenské samosprávy na miestnej i župnej úrovni. Preto vás snažne prosím, aby ste nezabudli, že naša národnosť veľmi potrebuje každý jeden platný hlas. Myslime na svojich slovenských predkov, na ich odkaz, aby sme aj naďalej zachovávali svoje zvyky, pamiatky, reč a ich dedičstvo, ktoré odovzdáme aj našim potomkom!“ povedala A. Szabová.

Po skončení oficiálnej časti večera si ešte mohli pozvaní hostia urobiť predčasné vianočné stretnutie s priateľmi pri čaji a dobrotách na zahryznutie.

Erika Trenková

Foto: autorka