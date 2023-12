Čabiansky Klub seniorov oslavoval

Uverejnené: nedeľa, 10. december 2023, 06:00

V Békešskej Čabe v Dome slovenskej kultúry už dlhé roky pôsobí Slovenský klub seniorov. Čabianska organizácia Slovákov (ČOS) môže byť naň právom hrdá, pretože jeho členovia sú pevnou základňou tejto spoločenskej organizácie. Stalo sa už tradíciou, že vyše 120 členov klubu sa na konci roka stretáva, aby spoločne oslávili uplynulý rok a v neposlednom rade aj jeden druhého.

Tak tomu bolo 2. decembra. Okrem členov klubu pozvali na podujatie aj jeho podporovateľov. Zúčastnil sa na ňom aj predseda samosprávy Békešskej župy Mihály Zalai. Vo svojom príhovore zdôraznil, že kým žil a pracoval v rodnej Orošháze, nikdy by si nebol pomyslel, že v Békešskej Čabe a v celej Békešskej župe je toľko aktívnych národnostných spoločenstiev. Potom sa o slovo prihlásil predseda Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba Ondrej Kiszely, ktorý vyjadril hrdosť na to, že vedúci spolku zorganizovali taký aktívny kolektív, ktorý sa neustále rozširuje a obnovuje. Sľúbil, že bude klub podporovať aj v budúcnosti. Zároveň odovzdal pozdravy od primátora mesta Petra Szarvasa. Reč bola i o tom, že okrem volieb do národnostných samosprávy sa na budúci rok budú konať aj voľby vedenia ČOS. V tejto súvislosti sa prítomným prihovoril kandidát na post predsedu ČOS Bence Püski-Liker.

„Je veľmi dôležité omladiť národnostné spolky a myslím si, že to potrebujeme aj my,“ povedala odchádzajúca vedúca Klubu seniorov Alžbeta Liptáková, ktorá funkciu odovzdá Jozefovi Bátorimu. „Mnohí z nás majú cez 70 či 80 rokov, ale chceme rozšíriť členskú základňu, preto vedenie odovzdávam človeku stredného veku.“ S J. Bátorim by sa mohla zvýšiť aj odborná úroveň klubu, keďže pracuje ako šéfkuchár Slovenskej reštaurácie. Organizátori nezabudli ani na najstaršiu aktívnu členku klubu Máriu Kiszelyovú, ktorá v lete oslavovala svoje 90. narodeniny. Po predstavení pestrého ročného programu klubu navštívil podujatie aj Mikuláš. Stretnutie sa skončilo obedom a zábavou, ktorá trvala až do popoludnia.

(BPL)

Foto: Alžbeta Liptáková