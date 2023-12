Kapela Talléros zahrala v Ďule

Uverejnené: nedeľa, 10. december 2023, 05:02

Dňa 2. decembra sa naplnila sála Rumunského gymnázia, základnej školy a internátu Nicolae Bălcescu v Ďule (Gyula) pri príležitosti prezentácie CD-platne Kapely Talléros Itt-hon Maďarská a národnostná ľudová hudba Békešskej župy.

Hlavnými organizátormi večera boli parlamentný hovorca Rumunov v Maďarsku Traján Kreszta, parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) a Celoštátna rumunská samospráva (CRS).

Ako hostiteľ prítomných privítal predseda CRS György Kozma, ktorý vo svojom slávnostnom príhovore vyzdvihol: „Dúfam, že toto podujatie bude novým míľnikom, aby sme v budúcnosti mohli organizovať spoločné programy častejšie. Veď každá národnosť má svoju osobitnú kultúru a bolo by skvelé, keby sme sa mohli navzájom spoznať lepšie ako doteraz. Obohatilo by nás to všetkých a poskytlo by nám to cenné skúsenosti. Veď čo môže byť povznášajúcejšie, ako spoločné spoznávanie našej národnosti.“

Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková zagratulovala členom kapely k vynikajúcemu albumu a zároveň poďakovala za priestory a podporu z rumunskej strany. „Mám z toho veľkú radosť a ďakujem vám, že túto myšlienku prijali parlamentní hovorcovia a že môžeme spoločne zorganizovať tento program.“ Zdôraznila tiež, že obe národnostné samosprávy spolupracujú na zlepšení svojich škôl a kultúrnych inštitúcií. „Spoločne môžeme zastupovať záujmy našich národností v parlamentných výboroch a v Združení celoštátnych národnostných samospráv.“ Zároveň dodala, že Ďula by mohla byť z pohľadu dolnozemských Slovákov zaujímavou voľbou, lebo v mestečku žije aj slovenská národnosť. „Do Ďuly sa v uplynulých storočiach prisťahovalo mnoho Slovákov z okolitých slovenských miest a dedín, ale doteraz nemali národnostné zastúpenie.“ Dúfame, že sa to čoskoro zmení.

Hlavným cieľom kapely Talléros, ktorá vznikla v roku 2015 v Békešskej Čabe, je čo najautentickejšie interpretovať ľudovú hudbu maďarských jazykových oblastí. Osobitnú úlohu pritom zohráva skúmanie a spoznávanie hudobného sveta národností Békešskej župy. Okrem toho sa skupina hudobníkov nevyhýba ani žánrom, ktoré ovplyvňujú ľudovú hudbu. Ich hlavnou činnosťou je hudobný sprievod tanečníkov, tanečné zábavy a koncerty.

Je pre nich dôležité prezentovať ľudovú hudbu mladistvým a dynamickým spôsobom a dosiahnuť umelecké prepojenie tanečníka a hudobníka v našej kultúre. Kapelu v zložení Márton Földesi – husle a spev, András Juhász – husle, Dániel Ökrös – viola a gitara, András Valjer – kontrabas a spev na vystúpení doplnil Vince Solymosi, ktorý hral na cimbale.

Najkrajšie slovenské ľudové piesne zo Slovenského Komlóša a Sarvaša predniesla Alíz Agódová. Samozrejme, že melódia komlóšskeho maršu mala veľký úspech. Potom zazneli rumunské piesne z Eleku v podaní Krisztiny Bauerovej, Tamás Mahovics zaspieval maďarské piesne z Dévaványe a Vésztő, po ktorých nasledovali cigánske piesne z Ďuly a Békéša.

(BPL)

Foto: CSSM

https://www.facebook.com/watch/?v=1395410311409598