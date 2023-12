Národnostný deň odštartoval adventné obdobie v Huti

Uverejnené: sobota, 16. december 2023, 05:33

Dňa 26. novembra usporiadala Slovenská národnostná samospráva v Ostrihome Národnostný deň. Ten pozostával z viacerých častí. Hlavnými protagonistami prvej boli seniori. V druhej odovzdávali ceny výhercom fotografickej a výtvarnej súťaže a v poslednej časti sa besedovalo za bielym stolom.

Medzi pozvanými hosťami boli vicestarosta župného mesta Ostrihom Balázs Steindl, poslanec Ostrihomu András Eck a konateľ spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl. Deň tradičných i nových programov Huťanov sa začal slovensko-maďarskou svätou omšou, ktorú slúžil Ladislav Kiss-Malý. Dekan a správca miestnej farnosti vo svojej kázni vyzdvihol, že bez minulosti národnosť nemôže mať ani budúcnosť. Dedičstvo treba odovzdať mladším generáciám. Dodal, že je veľmi vďačný za dobrú a súdržnú slovenskú komunitu v Huti.

Po svätej omši nasledoval kultúrny program. Najprv vystúpila skupina ľudového tanca seniorov pôsobiaca pri Spoločenskom dome v Mlynkoch. Po gemerskom ľudovom tanci Alžbeta Galdová zarecitovala báseň na počesť starších. Na záver tanečníci predviedli archaický, tradičný mlynský ľudový tanec. S veľkou úctou a láskou sa na pozdravenie seniorov, starých rodičov pripravili aj deti. Škôlkari zarecitovali slovenské básne a zatancovali milý soví tanec. Po ich programe sa prítomným prihovoril vicestarosta Ostrihomu Balázs Steindl. Vyzdvihol, že pre mesto sú veľmi dôležité národnosti, ktoré v ňom spolunažívajú. Vyjadril vďaku slovenskej samospráve za jej aktivity v prospech celej mestskej komunity. Po ňom vystúpil mlynský Páví krúžok s piesňami pre seniorov. Následne sa obecenstvu prihovorila predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Marta Papučeková. Po pozdravných slovách, namiesto rečníckeho prejavu zarecitovala báseň Staré Vianoce. V nej sa poďakovala nielen skorej narodeným, ale pripomenula aj blížiace sa sviatky pokoja a mieru. Na záver prejavila vďaku vicestarostovi, že mesto rýchlo obnovilo hutiansky Kultúrny dom i za všestrannú pomoc.

Program pokračoval vyhlásením výsledkov súťaže vo fotografovaní a kreslení. Druhý ročník mal tému Huť detskými očami. Z poslaných prác pripravili výstavu a 11 z nich ocenili. Práce hodnotili konateľ spoločnosti SlovakUm s. r. o. I. Fuhl, predsedníčka samosprávy M. Papučeková a podpredseda Ákos Glück. Vystavené kresby a fotky boli pripravené rozličnými technikami. Niektorí nakreslili kostol, iní namaľovali zvyky, ktoré sa konajú na Deň Lucie. Najmladší súťažiaci mal len 3, najstarší 16 rokov. Predposledné číslo kultúrneho programu bolo prekvapením aj pre Huťanov. Mladšie ženy sa pred niekoľkými týždňami rozhodli, že založia spevácku skupinu a na tento deň pripravili krátky program. S pilíšskymi ľudovými piesňami zožali veľký úspech. Kultúrny program uzatvorila mlynská skupina ľudového tanca seniorov s „tancom radosti“.

„Národnostného dňa sa zúčastnilo vyše 120 občanov, čomu sa veľmi tešíme, keďže Huť je malá osada. Ako prejav vďaky im opäť plánujeme nezabudnuteľné adventné obdobie. Týmto programom sme začali a prvého decembra sme v malom parku rozsvietili jedličku, ktorá tam ako vianočný strom bude stáť do Troch kráľov. Aj v tomto roku pokračujeme v svietiacom adventnom kalendári. Na výzvu slovenskej samosprávy obyvatelia od 1. do 24. decembra pripravujú číslami označené okenné dekorácie a rozvietia ich. Každý deň pribudne jedno okienko. Deti majú za úlohu nájsť ulicu a dom, ktorý sa v ten deň rozžiaril, a zbierať čísla, ktoré tam boli položené. Najšikovnejšie si 24. decembra prevezmú darčeky. Okrem radosti zo spoločnej hry sú výsledkom iniciatívy do vianočného rúcha odeté domy, ktoré skrášlia lampami vysvietené uličky. 5. decembra aj do Hute zavítal Mikuláš. Pred kultúrnym domom ho čakalo veľa detí, ale prišli aj ich rodičia a starí rodičia. Nikto neodišiel naprázdno, každého obdarovali nejakou maličkosťou. V tvorivej dielni 10. decembra v Kultúrnom dome nechýbalo zdobenie medovníkov, príprava vianočných svietnikov zo sadry, sadenie pšenice, šitie dekorácii na vianočný stromček a fotografický kútik. Veľmi pekne ďakujem aktivistom za ich neúnavnú prácu, bez nich by sme tieto programy dozaista nedotiahli do konca,” povedala nám predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Ostrihome-Huti M. Papučeková s tým, že každú adventnú sobotu po slovensko-maďarskej svätej omši zapália sviečku v miestnom parku, aby hutianska Slovač prežívala ozajstnú vianočnú atmosféru.

(ar)

Foto: Imrich Fuhl