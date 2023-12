Komlóšske Páračky s vyznamenaním

Uverejnené: sobota, 30. december 2023, 05:32

Zima sa pomaly prikráda, vonku sa skoro stmieva, počasie je sychravé. V takých dňoch je najlepšie sedieť doma pri teplom čaji alebo stráviť príjemný večer s priateľmi. Práve takto, s priateľmi a známymi, strávili obyvatelia Slovenského Komlóša piatkový podvečer, aby oslávili Deň národností.

Dňa 8. decembra boli v kultúrnej sále Domu prírody obsadené všetky miesta a vo vzduchu spolu s lustrami viselo radostné očakávanie Páračiek. Nie tých naozajstných, ale v podobe predstavenia, ktoré si pripravil – obnovil – miestny ochotnícky divadelný krúžok. Najprv však všetkých prítomných pozdravila predsedníčka Slovenskej samosprávy v Slovenskom Komlóši Zuzana Lauková. Podujatie svojou prítomnosťou poctili konzulka SR v Békešskej Čabe Nina Eliášová, slovenský parlamentný hovorca Anton Paulik, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková, predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku František Zelman, primátor mesta Zoltán Ján Zsura, viceprimátor Zoltán László Horváth a zástupcovia slovenských organizácií z okolitých osád.

Prítomným sa prihovorila aj predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková. Poďakovala komlóšskym Slovákom za ich vytrvalú prácu, v záujme pestovania a odovzdávania tradícií a pripomenula nemalé úlohy súvisiace s budúcoročnými voľbami do národnostných samospráv.

Pri príležitosti Dňa národností, ktorý si pripomíname 18. decembra, Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komlóši udeľuje vyznamenanie Za komlóšskych Slovákov. V tomto roku sa jeho držiteľom stala Slovenská dvojjazyčná základná škola. Cenu prevzala riaditeľka inštitúcie Marianna Bajczerová. Vymenúvať, čo všetko robí komlóšska slovenská škola, ktorá žije práve svoj 75. školský rok, v záujme zachovávania, odovzdávania a rozvíjania dedičstva predkov by zabralo mnoho strán nášho týždenníka. Ocenenie patrí všetkým doterajším učiteľom a žiakom, ktorých sú stovky. K diplomu dostali aj vecný dar – stolný futbal a vzdušný hokej, ktoré budú nainštalované v aule školy a v zimnom období budú určite v prestávkach naplno využité.

Po slávnostnej časti popoludnia sa začalo predstavenie komlóšskych ochotníkov „Páračke“. Starší diváci si pospomínali, aké to bolo za čias ich mladosti a tí mladší videli, že život dávno bol možno ťažší, ale o to družnejší a veselší. Nálada v sále bola výborná. O to viac, že po programe a rozlúčkových želaniach, čakali na všetkých švédske stoly s chutnými a zdravými nátierkami a vareným vínom.

Viera Krajčová

Foto: Marianna Bajcerová