Pestré slovenské popoludnie vo Veľkom Bánhedeši

Uverejnené: utorok, 02. január 2024, 06:18

V decembri sa konali vo Veľkom Bánhedeši oslavy Dňa národností. Organizátori podujatia, Spolok pre zachovanie slovenských tradícií a Slovenská samospráva vo Veľkom Bánhedeši pripravili obyvateľom obce pestrý program.

Popoludnie otvoril predseda slovenskej samosprávy Ján Pepó. Povedal, že v živote Bánhedeša je veľmi dôležité, že v obci žije také súdržné spoločenstvo bez ohľadu na národnosť. Na podujatí bol veľký počet účastníkov nielen zo strany slovenskej komunity, ale aj potomkov presídlených Maďarov. Pozvanie prijala aj generálna konzulka SR v Békešskej Čabe Nina Eliášová. Účastníkov slávnosti privítali dve skupiny miestneho citarového súboru. Drobné Ihlice, kde pôsobia žiaci prvého stupňa základnej školy, predviedli kyticu vianočných piesní, a po nich na citare zahrali aj väčší citaristi – Ihlice.

Tento deň bol zároveň vhodnou príležitosťou na uvedenie siedmeho zväzku seriálu Bánhedešské zošity pod názvom Veľký Bánhedeš z pohľadu výskumníkov.

„Bolo naším dlhoročným snom vydať v knižnej podobe materiál z Medzinárodného interdisciplinárneho výskumného tábora, ktorý sa konal v našej obci v roku 2006. Editorka Mária Žiláková odviedla veľký kus práce, keďže materiál musela zhromažďovať 17 rokov,“ povedal J. Pepó. Knihu predstavili študijný referent Budapeštianskeho slovenského odborného kolégia Bence Püski-Liker a docentka M. Žiláková. O pozadí vzniku publikácie sme hovorili s autorkou knihy.

– Prečo zatiaľ neboli zverejnené materiály z tábora?

– Tento tábor sa konal pred 17 rokmi. Ako to aj menoslov účastníkov ukazuje, zúčastnili sa ho mnohí, ale materiály odovzdali len kolegovia z Nitry a Trnavy. Od počiatku ako sa konajú národopisné tábory, výskumníci neboli disciplinovaní, neuvedomovali si, že majú povinnosť odovzdať hotový materiál. Takže ja, ako redaktorka som zúfalá, nevedela som si predstaviť, že sa z materiálu dá urobiť knižka, ale spomenula som si, že už pred táborom chodili do Bánhedeša výskumníci a ak dáme tematiku do kontextu kontinuity, predsa len môžeme niečo poskladať. Túto kontinuitu odzrkadľuje názov. Najviac problémov som mala s folklórnym materiálom.

Folklórnu kapitolu knihy na slávnosti ilustroval hrou na husle a spevom Ján Vidovenyecz.

– Kto sa podieľal o vzniku tejto publikácie?

– Som toho názoru, že hoci každá kniha má autora a redaktora, je kolektívnym produktom. Veľká vďaka patrí mojím pomocníkom. Nielen tým, ktorí prispeli príspevkami a ilustračným materiálom, ale aj tým, ktorí mi technicky pomáhali vytvoriť tento zväzok. Ak sa čitateľ pozrie do zoznamu, vidí tam nové mená, mnohé z radov mládeže. Knižku predstavil mladý kolega B. Püski-Liker, ktorý bol účastníkom iného tábora, ale má skúsenosti, ako sa v táboroch výskumy konajú a ako sa potom spracúvajú. U nás vystupoval v tejto úlohe prvýkrát a účastníci prezentácie ho prijali veľmi pozitívne. Páčilo sa im aj to, že urobil prehľad všetkých predchádzajúcich zväzkov a snažil sa upozorniť na odlišné atribúty tohto zväzku z pohľadu čitateľa.

Odporúčanie publikácii napísali riaditeľka Knižnice a dokumentačného centra Slovákov v Maďarsku Anna Szabadosová a doktorand Katedry kultúrnych dejín Katolíckej univerzity Petra Pázmánya Domonkos Volter. Táto bohato ilustrovaná kniha obsahuje okrem spomenutých vedeckých prác, aj výsledky najnovších výskumov autorky na poli folklóru a jazykovedy. Publikácia ponúka užitočné a zaujímavé čítanie aj tým, ktorí sa chcú bližšie oboznámiť s históriou svojej obce.

Oslavy Dňa národností sú príležitosť aj na ocenenie práce tých, ktorí boli nápomocní miestnym slovenským komunitám. Slovenská národnostná samospráva Veľkého Bánhedeša v tomto roku udelila ocenenie Za Slovákov Veľkého Bánhedeša podpredsedovi Celoštátnej Slovenskej samosprávy v Maďarsku, predsedovi Únie slovenských organizácií v Maďarsku Františkovi Zelmanovi za dlhoročné zastupovanie záujmov bánhedešských Slovákov.

Podujatie sa skončilo slávnostnou večerou a priateľskou debatou.

(BPL)

Foto: Jolana Pepová

Vydanie siedmeho zväzku seriálu Bánhedešské zošity podporili Slovenská samospráva vo Veľkom Bánhedeši, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (K/200-2/2023) a Zväz Slovákov v Maďarsku (82/S/2023).

Laudácia

František Zelman sa narodil v Slovenskom Komlóši v slovenskej rodine. Základné vzdelanie získal v miestnej slovenskej škole. Maturoval na Gymnáziu Gábora Bethlena v Hódmezővásárhelyi a diplom získal na Fakulte chovu zvierat Moskovskej veterinárnej akadémie.

F. Zelman sa od mladosti zapájal do spoločenského života a dlhé roky bol aktívnym členom Detského a mládežníckeho dychového orchestra v Slovenskom Komlóši.

V dospelosti sa aktívne zapojil do života slovenskej národnostnej komunity. Od roku 1998 je členom Slovenskej národnostnej samosprávy v Slovenskom Komlóši a od roku 2003 je jej podpredsedom. V roku 2004 boli z iniciatívy Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku zriadené Slovenské regionálne kultúrne centrá, ktoré koordinujú a podporujú činnosť civilných organizácií a umeleckých súborov slovenských miest a obcí v regióne. Od založenia Slovenského regionálneho centra v Slovenskom Komlóši F. Zelman stál na jeho čele. Táto nová výzva mu poskytla príležitosť získať reálny prehľad o slovenskom národnostnom živote v iných obciach. Ako regionálny vedúci od začiatku úzko spolupracoval aj so Slovákmi z Veľkého Bánhedeša, Slovenskou národnostnou samosprávou a Spolkom pre zachovanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši.

Poskytuje pomoc pri písaní žiadostí, organizuje slovenské divadelné predstavenia, fóra, študijné cesty, stretnutia, exkurzie, festivaly, divadelné stretnutia a konferencie. Pokladá za dôležité rozširovať kontakty aj za hranice, preto udržiava veľmi dobré vzťahy so slovenskými krajanmi v susedných krajinách.

Koordinuje spoluprácu medzi slovenskými občianskymi organizáciami v regióne. Prioritne podporuje iniciatívy zamerané na prehlbovanie identity, pomáha slovenským ochotníckym divadelným súborom, výšivkárskym skupinám a citarovým súborom.

Od roku 2006 je poslancom CSSM a od r. 2010 až dodnes jej podpredsedom

V roku 2004 bol jedným zo zakladateľov a dodnes je predsedom Únie slovenských organizácií v Maďarsku, ktorá združuje slovenské národnostné občianske organizácie na celoštátnej úrovni, a ktorej členom je aj Spolok pre zachovanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši.

Slovenská národnostná samospráva vo Veľkom Bánhedeši s vďakou za jeho vytrvalú, nezištnú a účinnú prácu pre slovenskú komunitu v dedine počas uplynulých desaťročí udelila Františkovi Zelmanovi v roku 2023 cenu Za bánhedešských Slovákov.