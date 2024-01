Adventný čas v Ečeri

Uverejnené: nedeľa, 07. január 2024, 06:00

V rámci cyklu podujatí „Zvuky adventu“ sa v Kostole svätého Antona Paduánskeho v Ečeri uskutočnil predvianočný koncert miestneho speváckeho zboru Dalárda. Na vystúpení zazneli aj tradičné slovenské vianočné spevy obce.

Po programe, ktorý sa konal v druhú adventnú nedeľu, bola odhalená rarita – háčkovaný vianočný stromček, ktorý je výsledkom práce rúk desiatok ečerských žien. Keď pred pár mesiacmi Zsuzsa Molnárová iniciovala vyhotovenie spoločného vianočného stromčeka, v krátkom čase sa zapojilo veľa ľudí. Niektorí ponúkali potrebný materiál, niektorí svoje šikovné ruky a čas. Tak vznikol prekrásny veľký háčkovaný vianočný stromček, ktorý symbolizuje silu jednoty a vôľu niečo spoločne vytvoriť.

Na stene slovenskej kaplnky, ktorej v Ečeri hovoria búdka, nachádzajúcej sa pred budovou Obecného úradu bola odhalená a posvätená kamenná matrika Ečeru. Je to tabuľa, do ktorej sú vytesané mená rodín, ktoré osídlili obec po vyplienení Turkami: Stančík, Slivka, Žilinsky, Jedlička, Konda, Turčáň, Blažeka ďalší. Nájdeme na nej priezviská 140 rodín prichádzajúcich postupne do obce od roku 1715 do prvej svetovej vojny. Po vysvätení pamätnej tabule duchovný senior Tibor Csiba vyprosil pre obec a jej obyvateľov Božie požehnanie.

Následne sa prihovorila účastníkom slávnostného podujatia predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková. Prvá dáma nášho najvyššieho voleného zboru zdôraznila význam súdržnosti slovenskej komunity v Ečeri.

Program ukončilo tanečné vystúpenie folklórnej skupiny Zelený veniec. Po ňom nasledovala adventné pohostenie na nádvorí oblastného domu.

(ocsa-kru)

Foto: autor