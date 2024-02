Fašiangový bál v Orosláni

Uverejnené: piatok, 09. február 2024, 05:48

Aj v Orosláni usporiadali svoj batôžkový fašiangový bál. Dňa 27. januára sa zišli aj Oroslánčania, aby spolu oslávili najveselšie obdobie roka. Tento rok už po 24. raz.

Na úvod zahrali slovenské pesničky chlapi zo sílešskej formácie Vértes Expressz pod vedením Ladislava Csanálosiho. Vzápätí sa hosťom prihovorila predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Orosláni. Alžbeta Szabová privítala pozvaných hostí, medzi nimi priateľov z družobnej obce Kozárovce, zastupoval ich starosta Bystrík Ižold s manželkou, dávnych dobrých známych zo Šale zo zoskupenia Srdce pomáha na čele s Máriou Hrabovskou, zástupkyňu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Eriku Kissovú Törökovú i riaditeľku regionálneho strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Eriku Rendekovú.

Predsedníčka vyzvala hudobníkov nech hrajú, kým sa dá, a hostí, aby využili možnosť ochutnať dobroty na bielymi obrusmi prikrytých stoloch. Nech by pri lahodných nápojoch vytrvali spolu až do bieleho rána.

Alžbeta Szabová, ktorá je i predsedníčkou Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy neobišla ani najvážnejšiu tému tohto roka. „Voľby do národnostných samospráv sa uskutočnia 9. júna a boli by sme veľmi radi, keby ste sa zapísali do zoznamu národnostných voličov, aby ste prišli voliť, odovzdali svoj hlas. Potrebujeme vaše hlasy viac ako inokedy. Od výsledku volieb bude závisieť ako vás budeme môcť zastupovať, ako budeme môcť hájiť naše záujmy, snažiť sa o zachovávanie slovenskej identity v našom meste. Takže vás čakáme vo volebných miestnostiach,“ podnietila k účasti na národnostných voľbách Alžbeta Szabová.

V kultúrnom programe vystupovala spevácka skupina Gerecsez Tardoša, ktorá zaspievala zmes slovenských ľudových piesní. Vystúpenie formácie bolo o to radostnejšie a cennejšie, že spevácky zbor vlani v auguste doslova „vstal z mŕtvych“ a znovu sa dal dokopy. Mal už aj oficiálne a úžasné prvé vystúpenie na podujatí Vianoce pre všetkýchv Tate. Ako ďalšie a zároveň záverečné vystúpenie kultúrneho programu batôžkového bálu bol osvedčený tanec členov Slovenského klubu, starodávny tradičný svadobný vstup kuchárok s pesničkou a koláčom v ruke, takzvanou Bránou. Tu sa pridali do tanca aj ostatní hostia večera a začala sa veselá fašiangová zábava.

O polnoci vylosovali organizátori tombolu, v ktorej rozdávali hodnotné ceny. Zisk z predaných tombolových lístkov poputuje na síce neveľké, ale zato nevyhnutné opravy slovenského pamiatkového domu.

(-tre)

Foto: Károly Jackl