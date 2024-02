„Páračke“ v Telekgeredáši

Uverejnené: sobota, 10. február 2024, 05:43

V časoch pred televíziou boli páračky obľúbenou zábavou počas zimných večerov. Túto tradíciu oživili 27. januára v Slovenskom oblastnom dome v Telekgerendáši. Husi sa šklbali dvakrát do roka, v máji a auguste. Perie potom gazdinky ukladali do tenko tkaných vriec na povalu, aby sa vysušilo.

Počas dlhých zimných večerov od novembra do februára zas podľa vopred pripravených plánov (akéhosi harmonogramu) chodili ženy a dievčence na páračky. Perie chystali mladuchám do výbavy, na duchny a vankúše. Ku koncu roboty ponúkala gazdiná ovocie, koláč alebo aj halušky. Keďže to bola jedna z foriem spoločenskej zábavy, páračiek sa nezúčastňovali iba ženy, ale aj chlapi a tak sa spievalo, hralo na citare a akordeóne a mnohokrát i tancovalo.

Slováci v Telekgerendáši urobili to isté. Skupina sa zhromaždila v oblastnom dome a začali páračky, pričom si spievali a rozprávali sa. Dokázali, že takéto a podobné podujatia, ktoré spájajú úzku komunitu, sú aj dnes veľmi potrebné. A usilovní účastníci boli odmenení makovými medovými šúľancami.

Podujatie zorganizovali Slovenská samospráva obce Telekgerendáš a Páví krúžok Borouka. Predseda samosprávy Juraj Orysčák nám povedal, že páračky sa tento rok konali už po tretí raz. „Veľký dôraz sme kládli na to, aby sme oslovili nielen mladých ľudí, ale aj mladé rodiny.“ Obec Telekgerendáš, ktorá vlani oslávila 70. výročie osamostatnenia sa od Békešskej Čaby, sa nachádza v blízkosti župného mesta a odvtedy je jeho aglomeráciou. Mnohí mladí ľudia sa tam sťahujú kvôli dobre rozvinutej infraštruktúre a priateľskému prostrediu. Miestna slovenská komunita chce svojimi programami osloviť širšie publikum. Jedným z cieľov plánovaných podujatí je zachovávanie tradícií, ktoré má aj výchovný charakter, keďže ľudia dnes už nevedia, ako žili naši slovenskí predkovia. Ďalším spôsobom budovania komunity sú bály a veselice, vysvetlil predseda, preto telekgerendášski Slováci zorganizovali v sobotu 10. februára slovenský fašiangový ples.

(BPL)

Foto: Juraj Orysčák