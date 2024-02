Čabianska veselica

Uverejnené: nedeľa, 18. február 2024, 05:17

Slovenská samospráva župného mesta Békešská Čaba usporiadala 9. februára v CsabaParku veselicu, ktorá bola zároveň otvorením slovenskej volebnej kampane. Cieľom podujatia bolo okrem zábavy aj zvýšenie informovanosti o blížiacich sa voľbách do slovenských národnostných samospráv.

Zábavy sa zúčastnilo takmer 400 ľudí, čím sa stala jedným z najväčších plesov v župe, keďže sa tu zabávali nielen obyvatelia dolnozemskej metropoly, ale aj pekný počet ľudí z okolia Čaby. Zavítali hostia z Čabasabadi, Gerendáša, Kondoroša, Kardoša, Sarvaša, Slovenského Komlóša, Čorváša a Poľného Berinčoka, odkiaľ prišiel aj starosta István Siklósi. Čabianski Slováci udržiavajú dobré kontakty aj s Níreďházanmi, veď odtiaľto (rozumej z Čaby) tam prišli prví slovenskí osadníci. Takže ani na tomto bále nechýbali Tirpáci, ktorí sa zabávali spolu so svojimi čabianskymi príbuznými. Pozvanie na ples prijali členovia mestského zastupiteľstva Békešskej Čaby na čele s primátorom Petrom Szarvasom, slovenský parlamentný hovorca Anton Paulik a predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková. Predsedníčka vo svojom príhovore zdôraznila, že prešiel volebný cyklus, ktorý ovplyvnil koronavírus a „s ním sme zažili veľa negatívnych vecí, ale jedno sme sa určite naučili, musíme si vážiť a tešiť sa z každej príležitosti, keď môžeme byť spolu, stretnúť sa.“

Predseda miestnej slovenskej samosprávy Ondrej Kiszely vo svojom príhovore položil otázku: „Čo znamená byť Čabänom? Aby sme na túto otázku odpovedali, stačí začať v roku 1718, keď prví slovenskí zakladatelia prišli do tohto krásneho kraja, kde na močariskách vybudovali prosperujúce mesto. S vôľou, vierou a láskou vytvorili spoločenstvo, z ktorého sa my, ich potomkovia, môžeme len tešiť. Myslím si, že dedičstvo, slovenskú kultúru a identitu, čabianske povedomie, to všetko by sme mali niesť ďalej. Nemôžeme sa obrátiť chrbtom k našim slovenským predkom, pretože to by znamenalo obrátiť sa chrbtom k vlastnému mestu.“

Na začiatku podujatia všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii plesu, poslanci slovenskej samosprávy Natália Lopušná a Ján Hankó odovzdali malý darček.

Štefan Lustyik a Csaba Zsótér hrali do tanca a na počúvanie slovenské a maďarské piesne. Nechýbala ani piváreň Hrabal, ktorá bude v meste otvorená na jar, a ktorá ponúkala výborné české pivo.

Ako nás informoval Ondrej Kiszely, podujatie spojené s uzatvorením kampane a predstavením knihy Čabjanská podsťenková kňižočka sa uskutoční na Turičný pondelok na nádvorí Slovenského oblastného domu.

(BPL)

Foto: Tomáš Such, autor