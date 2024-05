Turíce v Maglóde

Uverejnené: nedeľa, 26. máj 2024, 05:24

O mestečku ležiacom na juhovýchode Peštianskej župy, Maglóde sme v našom periodiku neraz písali. Najmä však na Turíce venujeme pozornosť Maglódu a tamojšej slovenskej komunite.

Turíce sú sviatkom Zostúpenia Ducha svätého, narodenia cirkvi svätej. Na 50. deň po zmŕtvychvstaní Ježiša Krista sa splnil prísľub, Duch Otca a Syna zaplavil svet, aby zem obnovil. Nesmierne krásnym zvykom maglódskych slovenských evanjelikov je okrášliť kostol zelenými ratolesťami a mladými vetvičkami topoľov. Vyzdobia svoj kostol v predvečer každých Turíc. Hoci výnimočná tradícia zdobenia kostola je vlastná predovšetkým príslušníkom evanjelickej komunity, často sa angažujú aj ďalší obyvatelia mesta, ktorí sú iného vierovyznania, a zapájajú sa aj evanjelici z okolitých obcí. Muži vyrúbu mladé topole alebo aspoň konáre, prinesú ich do kostola a vložia do nádob s vodou. Úlohou žien a dievčat je bohato ich vyzdobiť stužkami, šatkami a vyšívanými ručníčkami. Aj stuhy sú bohato vyšívané, zväčša červenou, či fialovo-modrou farbou symbolizujúcou ohnivé jazyky plameňa, ktoré sa kedysi zjavili nad hlavami apoštolov. Dievčatá vyzdobujú aj oltár a okraje lavíc.

Na Turíce prišli aj tohto roku veriaci do prenádherne vyzdobeného kostola. 19. mája, na Sviatok Zostúpenia Ducha svätého. Zelené konáre, šuštiace listy akoby napodobňovali fúkanie vetra. Slovo Božie odznievalo všetkými v komunite hovorenými jazykmi, po maďarsky sa modlil zborový farár Mihály Németh a po slovensky kázal slovo Božie Tibor Lóczy z gemerskej Dlhej Vsi na Slovensku. Mimochodom Dlhá Ves je dlhé roky spriatelenou obcou Maglódu. Brat Mihály vyjadril ľútosť nad tým, že sa slovenská putovná farárka Hilda Gulácsiová Fabuľová zo zdravotných dôvodom nemohla zúčastniť Turíčnej bohoslužby a spred oltára jej poprial skoré uzdravenie.

Výnimočnosť turíčnej bohoslužby v Maglóde, ktorá bola so svojou výzdobou ako prvok kultúrneho dedičstva navrhnutá a v roku 2018 aj pridaná do Maďarského národného registra Svetového nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, stupňuje aj to, že členovia cirkevného zboru sa zúčastňujú bohoslužby v maglódskom kroji. Vďaka tomu vzniká jedinečný obraz očarujúcej krásy chrámu s farebnými stužkami a vyšívanými starodávnymi ručníčkami na zelených vetvách topoľov v pestrej kavalkáde naškrobených sukní, bohatých výšiviek pruslíkov, prenádherne zdobených a predsa skromných čepcov, či bohato okrášlených ručníkov. Na organe hral kantor Ján Bacsi a cirkevnými spevmi bohoslužbu ozvláštnil Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena pod taktovkou dirigenta Adama Balázsa Galambosa. Bohoslužbu ukončili večerou Pánovou.

(-tre)

Foto: autorka