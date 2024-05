Predvolebný koncert vo Vacove

Uverejnené: piatok, 31. máj 2024, 07:47

Vo Vacove sa 25. mája konal predvolebný kultúrny koncert. Publikum z Vacova a okolia len preto nenaplnilo divadelnú sálu Kultúrneho strediska Imreho Madácha do posledného miestečka, lebo v ten deň boli v meste aj iné veľké podujatia, Dňom detí počnúc a Dňom mesta končiac.

Na jeho organizáciu sa podujali popri Slovenskej národnostnej samospráve vo Vacove, Spolok pripeštianskych Slovákov Dolina a Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM). V mene miestneho voleného zboru sa hosťom v sále prihovoril predseda Július Alt. Vyzval Slovákov a ich potomkov, aby 9. júna v komunálnych a národnostných voľbách dali svoje hlasy predstaviteľom Slovákov, aby aj v počas nasledujúcich piatich rokov, v budúcom volebnom období mohli organizovať podujatia hrejúce pri srdci, znejúce slovenským slovom a rozdávajúce radosť prostredníctvom slovenského folklóru i kultúrnych jedinečností zo Slovenska. Účastníkom podujatia sa prihovoril aj viceprimátor Gergely Inotay, ktorý sa tiež snažil podnietiť voličov využiť svoje hlasovacie právo v komunálnych voľbách.

V mene Spolku pripeštianskych Slovákov Dolina prehovorila predsedníčka Zuzana Szabová. Po slovensky pozdravila členov zoskupenia aj hostí podujatia. Vyjadrila svoju radosť nad možnosťou zúčastniť sa koncertu v kultúrnom stánku tisícročného mesta Vacov. Požiadala všetkých, ktorí prišli na podujatie, aby sa zúčastnili volieb do národnostných samospráv. Pripomenula im, aby zelené hlasovacie lístky dali do zelenej obálky a nezabudli ju zalepiť, aby ich hlas nevyšiel nazmar.

Riaditeľka ÚKSM Katarína Király úvodom svojho príhovoru odovzdala pozdrav predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbety Hollerovej Račkovej, ktorá bola v tom čase na oslavách 75-ročnej Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v Slovenskom Komlóši. K. Király, nominantka Pripeštianskeho regionálneho spolku Dolina hovorila o dôležitosti účasti na voľbách, lebo vacovská samospráva a spoločná aktivita regionálneho spolku Dolina môže jedine za aktívnej účasti svojich voličov realizovať slovenské podujatia, nech sú to kultúrne stretnutia, hosťovanie slovenských súborov z domova či zo zahraničia alebo jazykové kurzy tam, kde nemáme vyučovanie slovenčiny v školách. Ocenila prejav vďaky miestneho voleného zboru voličom, na ktorých sa samospráva obrátila veľmi pekne sformulovaným listom, v ktorom poďakovala za doterajšiu dôveru, za to, že sa hlásia k svojim slovenským koreňom. Riaditeľka ÚKSM vyslovila nádej, že aj v budúcnosti budú doterajší voliči hlasovať za slovenskú samosprávu. Podpora voličov umožňuje reprezentantom vacovskej slovenskej komunity uskutočňovať tradičné akcie, ktoré sú v meste a na okolí obľúbené a znamenajú zároveň budovanie kontaktov so Slovákmi z okolitých osád i partnerských miest na Slovensku a v Európe.

O strhujúci kultúrny program sa postaralo niekoľko generácií pestovateľov slovenských ľudových tradícií z Pišpeku. Program dvojjazyčne moderovala vedúca folklórneho súboru a zároveň predsedníčka slovenskej samosprávy Peštianskej župy, aj Pišpeku Emese Gimesiová Sokolová. Symbolicky pozvala obecenstvo do tejto obce na brehu rieky Galga. Publikum videlo skutočný význam zachovávania tradícií v zastúpení všetkých generácií. Bohatý program predniesli Pišpečania v svojom krásnom kroji a dvojjazyčne, lebo obec s 1400 obyvateľmi je taká. Vtipná fašiangová zábava, ako aj oslavy Mikuláša vyvolali dobrú náladu. Nechýbali ani tance, prekrásne piesne, detské hry i rezké hudobné choreografie.

(-tre)

Foto: P. Menczer