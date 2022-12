Noví farári v békeščabianskom zbore

Uverejnené: nedeľa, 18. december 2022, 06:21

V druhú adventnú nedeľu v Malom evanjelickom kostole v Békešskej Čabe inštalovali dvoch farárov. Agneša Péterová Benedeková a Ján Verasztó slúžili v uplynulých rokoch v župnom meste, odteraz budú pokračovať vo svojej práci ako zboroví farári.

V prvú decembrovú nedeľu v čabianskom chráme Božom na adventnom venci zapálili druhú sviecu. Bola to výnimočná príležitosť nielen preto, že sa zbor v duchu pripravuje na Vianoce, ale aj preto, lebo v rámci služieb Božích sa uskutočnila inštalácia dvoch farárov. Senior južného dištriktu Zoltán Nagy vo svojej kázni citujúc z Evanjelia podľa Jána pripomenul veriacim, že tak ako dobrý pastier, ktorý položil svoj život za ovce, aj oni musia obetavo a spoločne viesť, pásť a starať sa o zverené stádo.

Pre A. Péterovú Benedekovú to bola tretia inštalácia v Békešskej Čabe.

Sestra farárka pochádza z Tolnianskej župy. Po službe v Peštianskej župe sa v roku 2009 presťahovala do Békešskej Čaby. Pôsobila ako školská farárka v Evanjelickom gymnáziu Gusztáva Adolfa Szeberényiho a od roku 2016 slúži veriacim ako pomocná farárka. Je matkou troch detí. Popri pastoračnej práci v zborových spoločenstvách pracuje aj v oblasti vzdelávania. Okrem cirkevných vzdelávacích inštitúcií v župnom meste vyučuje náboženstvo v štátnych školách. Jej hodiny navštevuje približne šesťdesiat detí, čo znamená, že je v kontakte s rovnakým počtom rodín. Verí v láskyplné rozhovory a stretnutia, ktoré nás približujú k Bohu. V tomto duchu a s touto nádejou bude pokračovať vo svojej práci medzi veriacimi v „luteránskom Ríme“.

J. Verasztó bol povolaný do služby vo veku 19 rokov a inštalovaný o sedem rokov neskôr, v roku 1993. Svoju službu začal v Nemescsó, malebnej dedinke pri rakúskych hraniciach a neskôr slúžil v hlavnom meste, v cirkevnom zbore v Békásmegyeri. Od roku 1996 bol viac ako dve desaťročia farárom v Répcelaku v župe Vas. Odtiaľ ho v roku 2019 delegoval biskup južného dištriktu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Péter Kondor do mesta jeho predkov, do rodnej Békešskej Čaby. Po získaní dôvery členov komunity pôsobí od 4. decembra ako zborový farár. Popri tom je učiteľom náboženstva v slovenskej škole, ale aj v iných školách a škôlkach, v mestskej časti Gerla má na starosti deti vo veku od 3 do 18 rokov. Je otcom štyroch dospelých detí a jeho manželka je učiteľka na strednej škole.

„Pre mňa je táto udalosť významná, pretože som sa narodil v Čabe v slovenskej rodine, moji predkovia tiež pochádzajú z Čaby a je to zvláštny pocit myslieť na tých, ktorí sa tu usadili pred stáročiami.“

J. Verasztó sa od začiatku zapájal do života tunajších Slovákov. Takmer neexistuje slovenské podujatie, na ktorom by sa nezúčastnil so svojou manželkou. Hoci po slovensky veľmi nehovorí, ale na pohreboch a bohoslužbách spieva a modlí sa po slovensky. Pravidelne sa zúčastňuje na pondelkových slovenských rorátoch – ranných modlitbách. Zapája sa aj do tábora Tranoscius, ktorý organizuje Slovenská samospráva župného mesta Békešská Čaba.

Je všeobecne známe, že békeščabiansky evanjelický cirkevný zbor je najväčší v krajine. V cirkvi slúži senior Z. Nagy, riaditeľ cirkevného zboru Pavel Gabriel Kutyej, farárka Evanjelickej diakonie Réka Dornová, školská farárka Katarína Szenteová-Réthová. Ich rady teraz rozšírili Agneša Péterová Benedeková a Ján Verasztó.

Samozrejme, nemôžeme zabúdať ani na našich farárov na dôchodku, ktorí príležitostne hlásajú Božie slovo v slovenčine v našich nádherných chrámoch.

Nech Boh vedie našich nových farárov v ich službe!

(BPL)

Foto: tv7