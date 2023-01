Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Uverejnené: nedeľa, 01. január 2023, 05:02

Bratia, keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“

A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič. (Gal 4,4-7)

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky. (Lk 2,16-21)

„Človek, ktorý spozná Máriinu krásu, vyvolenie a veľkosť, zatúži vrhnúť sa do jej materinského náručia a úplne sa odovzdať pod jej vládu. Len tu totiž nájde bezpečný úkryt pred zlým a múdrosť poradiť sa v duchovnom boji so všetkými jeho útokmi. Ak bude ukrytý v Máriinom srdci, vo veľmi krátkom čase bude duchovne rásť v Máriinej škole,“ sú slová poľského saleziánskeho kňaza, zakladateľa spoločenstva Bojovníkov Panny Márie a duchovného vodcu Mužského ruženca Dominika Chmielewskeho SDB.

Slávime slávnosť Bohorodičky Panny Márie. Ako sám názov hovorí – tej, ktorá porodila Božieho Syna. A nielen porodila, ale ktorá aj vychovávala Ježiša Krista. V nej rástol, dozrieval Boží plod až po zrodenie. A potom u nej vyrastal na tejto zemi. Toto je Máriina škola. A preto sa nikto nemusí báť, aby duchovne rástol v Máriinej škole. Tam sa určite stretne s Ježišom Kristom. A tak, ako bola ona formovaná Duchom Svätým, aj nás v tej svojej škole bude tým najkrajším spôsobom formovať mocou Ducha Svätého (pretože je jeho nevestou), v autorite Ježiša Krista, aby sme objavili lásku Nebeského Otca, ktorá nekonečne prevyšuje každú inú lásku. No ale ešte predtým musíme spoznať Máriu. Aby sme sa do nej zamilovali tak, ako sa do nej zamiloval Boh na celú večnosť.

Sv. Ľudovít Mária Grignion de Montfort nádherne opisuje tento vzťah Boží k Márii vo svojej „Rozprave o dokonalej úcte k Panne Márii“.

Boh – Otec vzal všetky vody a nazval ich maria, čo znamená more (či presnejšie moria). Vytvoril aj zbierku všetkých svojich milostí a nazval ich Mária (grécky Kecharitomene, čiže Milostiplná). Najvyšší Boh má poklad, veľmi bohatý sklad, do ktorého skryl všetko, čo je pekné, cenné, výnimočné a drahocenné, dokonca vlastného Syna. Tou prebohatou klenotnicou je Mária, ktorú svätí nazývajú klenotnicou Pána. Z plnosti klenotnice na ľudí plynú bohatstvá.

Boh – Syn dal svojej Matke všetko, čo svojím životom, smrťou, svojimi nekonečnými zásluhami a predivnými čnosťami vydobyl. Urobil z nej správkyňu všetkého, čo mu Otec dal za dedičstvo. Cez ňu dáva svojim členom podiel na svojich zásluhách a čnostiach a cez ňu odovzdáva svoje milosti. Mária je jeho tajomným kanálom, spojnicou, cez ktorú krásne a štedro plynú bohatstvá jeho milosrdenstva.

Boh – Duch Svätý dal Márii, svojej vernej neveste, nevýslovné dary. Urobil z nej správkyňu všetkého, čo vlastní. Takže Mária rozdáva všetky dary a milosti a dáva ich komu chce, koľko chce, ako chce a kedy chce. Nik z ľudí nedostane žiaden nebeský dar, ktorý by neprešiel cez dlane jeho Panny, lebo Božou vôľou je, aby sme všetko mali prostredníctvom Márie.

Toto prostredníctvo máme chápať ako rozdávanie milostí, ktoré v nej skryl Boh a zaslúžil ich Ježiš Kristus. A to je akýsi štvrtý rozmer – SLUŽBA. Mária ako dcéra Nebeského Otca, Mária ako matka Syna, Mária ako nevesta Ducha Svätého a Mária ako služobnica Pána. „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“, to sú autentické Máriine slová a jej odpoveď Bohu skrze anjelovo zvestovanie.

Ak je teda Mária rozdávačka milostí, tak najväčšej milosti sa nám dostalo, keď nám porodila a darovala celému svetu Ježiša Krista. Toto je ten najväčší a najkrajší dar Panny Márie ľudstvu. Porodenie Ježiša Krista. Božieho Syna. Preto právom ju nazývame Bohorodičkou a právom jej patrí aj slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Amen.

(sb – vzs)