V Čabe obnovili Áchimov kríž

V Békešskej Čabe obnovili kríž, ktorý dal začiatkom minulého storočia postaviť Ondrej Áchim Liker. Čabania ho teda nazývajú Áchimov kríž. Kedysi stál pri Csanádapáckej ceste, obnovený kríž na pôvodnom podstavci inštalovali vo Viniciach pri Wenckheimovom turistickom a cyklistickom chodníku pri Banských jazerách, na rohu Nábrežnej (Part u.) a Kereckej ulice (Kerekegyházi u.). V tomto roku vedľa neho umiestnia aj dvojjazyčnú informačnú tabuľu.

Predseda Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba Ondrej Kiszely na slávnostnom odhalení obnoveného kríža uviedol, že našli záznam, podľa ktorého sa Áchimov kríž nachádza niekde na okraji mesta. Predseda Slovenskej samosprávy v Čabasabadi Matej Kešjár a etnograf Imrich Harangozó pomohli pri pátraní a našli pôvodné miesto a podstavec kríža, ktorý v 60. rokoch minulého storočia pri poľnohospodárskych prácach poškodil traktor. O. Kiszely zdôraznil, že podstavec obnovili a umiestnili naň nový kríž a tak minulosť v novom diele vysiela odkaz pre budúcnosť. Dodal, že čabiansky Slovák Ondrej Áchim L., ktorý sa narodil pred 151 a zomrel pred 111 rokmi, zanietene zastupoval záujmy obyvateľov Békešskej Čaby a v mnohom predbehol svoju dobu. Pozoruhodné bolo jeho sociálne cítenie a zasadzoval sa o to, aby sa mesto stalo župným sídlom v modernom zmysle slova, čo sa neskôr aj podarilo. Už aj preto si zaslúži, aby sa stal čestným občanom Békešskej Čaby. Konštatoval: „Naša samospráva iniciovala udelenie titulu čestný občan O. Áchimovi L. Mestské zastupiteľstvo o tom rozhodne začiatkom roka. Petíciu podporujúcu túto iniciatívu podpísalo zatiaľ takmer tisíc občanov.“

Národopisec I. Harangozó povedal, že v minulosti sa kríže umiestňovali na krížnych cestách ako ochrana pred bosorkami a strigami, ktoré sa tam podľa povier stretávali.

Môžete sa však spýtať, ako mohli v Čabe postaviť kríž, keď to nie je charakteristické pre evanjelické náboženstvo? Prečo sa evanjelik Áchim, hlboko veriaci, rozhodol pre tento krok?

Ondrej Áchim L. zamestnával na svojich tabakových poliach maďarských katolíkov z Kijóšu (Újkígyósu), ktorí ho pravidelne okrádali. Áchim to vedel, ale nemohol to dokázať. Raz sa na to sťažoval priateľovi hercovi, ktorý povedal, že to vyrieši.

Herec sa prezliekol za kňaza a zašiel na pole. Zbožní katolíci sa priznali, koľko ukradli, a on si zapísal čísla. Keď došlo na zúčtovanie, Áchim každému odpočítal sumu, ktorú priznal „spovedníkovi“.

Katolícka cirkev bola veľmi pobúrená, pretože Áchim a jeho priateľ zneužili sviatosť spovede a cirkev zakázala katolíkom pracovať pre Áchima, ktorý sa dostal do problémov, pretože nemal dostatok pracovnej sily. Myslel si, že svoj hriech odčiní, ak postaví kríž. Evanjelik teda postavil katolíkom kríž, na čo cirkev opäť povolila katolíkom pracovať pre Áchima.

Obnovený kríž požehnali katolícky kňaz Anton Szigeti a evanjelický farár Ján Verasztó. A. Szigeti zdôraznil, že kríž je pre kresťanov najposvätnejším znakom, pretože Kristus nás vykúpil svojou smrťou na kríži a kríž predstavuje Božiu moc. J. Verasztó zdôraznil, že kríž spája nebo a zem, ako aj nás; tak sme spojení s Bohom a náš osud s ostatnými. Dodal, že toto podujatie zároveň upozorňuje na rozmanitosť čabianskej Slovače. Potom evanjelický kantor Csaba Alföldi zaspieval 720. spev zo spevníka Tranoscius Nuž, Bohu děkujme.

Parlamentný poslanec Tamás Herczeg vo svojom príhovore vyzdvihol: „Kríž posilňuje solidaritu a zároveň symbolizuje spoločné zmýšľanie. V minulosti kríže pomáhali ľuďom nájsť cestu a teraz ukazujú cestu všetkým bez ohľadu na ich vierovyznanie.“

Viceprimátor Tomáš Varga uviedol, že mesto si sedliackeho politika pripomína rôznymi spôsobmi: je po ňom pomenovaná ulica, má bustu a sochu na viacerých miestach, od budovy evanjelického gymnázia až po hotel Fiume a na mestskej radnici sú umiestnené jeho pamätné tabule a na jednom zo 16 obrazov v zasadacej sieni radnice je jeho podobizeň. Teraz k jeho pamiatkam pribudol obnovený kríž. Na jeho slávnostnom odhalení zaznela aj kytica piesní o Áchimovi v podaní speváckeho zboru Čabianska ružička.

Foto: Bence Püski-Liker