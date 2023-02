„Bez Božej pomoci je všetko úsilie márne“

Uverejnené: nedeľa, 05. február 2023, 06:11

V dejinách Békešskej Čaby nie je zriedkavosťou, že evanjelickým veriacim slúžili generácie kňazských rodov. Po Szeberényiovcoch, Haanovcoch a Linderovcoch, v súčasnosti pôsobia v meste Kutyejovci. Pavel Albert Kutyej vykonával svoju službu v slovenskom a maďarskom jazyku od roku 1973 do roku 2008 vo Viniciach.

Zbor mal spočiatku 8000 členov. V tom čase boli slovenské bohoslužby každý deň. Začínalo sa rannými modlitbami a večer boli slovenské nešpory. Okrem toho pán velebný viedol konfirmačné prípravy a biblické hodiny. V takomto prostredí vyrastal jeho syn Pavel Gabriel Kutyej, ktorý sa tiež rozhodol pre kňazské povolanie. Na rozdiel od svojho otca nezostal vo Viniciach, ale evanjelium zvestuje v centrálnej časti mesta. V súčasnosti je zväčša jediným, kto slúži dnes už v menej početnom slovenskom cirkevnom zbore. P. A. Kutyej je už na dôchodku, ale spolu s manželkou Alžbetou Szokolayovou – Pani matkou, ako ju volajú miestni – sa zúčastňujú na všetkých slovenských bohoslužbách. Radi sa zapájajú aj do slovenských podujatí v meste. Stalo sa tradíciou, že na začiatku augustových dožinkových slávností velebný pán požehnáva dožinkový veniec. P. A. Kutyej sa nevzdal úplne aktívnej činnosti. Počas synovej neprítomnosti si s potešením oblečie luterák a ochotne ho zastúpi na slovenských bohoslužbách. Nedávno sme mali tú česť vidieť slúžiť oboch.

P. A. Kutyej zvestoval Božie slovo v nedeľu 29. januára. Kantor Csaba Alföldi zvolil ako hlavný spev č. 427. zo spevníka Tranoscius, ktorého prvé dva verše znejú:

Ach, zůstaň s svou milostí

Při nás, Jezu Kriste,

Ať ďábel svou chytrostí

Neškodí nám jistě.

Ach, zůstaň s slovy svými

Při nás, drahý Pane,

Ať los mezi svatými

Zde i v nebi máme.

Slovo Božie vychádzalo z citátu 12. evanjelia podľa Jána, veršov 20 – 30 o tom, že niekoľko Grékov chcelo vidieť Ježiša. Velebný pán sa veriacim prihovoril: „Aj dnes často počujeme, že ľudia chcú vidieť Ježiša, aby sa uistili, že existuje a je Syn Boží.“ Uviedol paralelu so súčasnosťou. Aj dnes tisíce ľudí stoja pri ceste, aby videli pápeža, alebo iných slávnych ľudí preto, aby mohli povedať, že sa s nimi stretli, videli ich na vlastné oči. Tak to robili ľudia aj kedysi. Vydali sa z ďaleka, aby sa stretli s Ježišom, svojím spasiteľom. „Aj vtedy sa našli takí, ktorí ho nasledovali z dediny do dediny, aby sa od neho učili, počúvali jeho slová. Prečo sme práve tento text zvolili na dnešnú nedeľu? Lebo sme v predpôstnom čase a Ježiš Kristus chce pripraviť ľudí, aby sa chystali na jeho smrť, aby, keď sa po druhýkrát vráti na tento svet, videl čisté duše. Môžeme sa spýtať, či sme sa stretli s Ježišom? Osobne nie, ale stretli sme sa s ním v našich dušiach vtedy, keď nás pokrstili, keď ako aj dnes obetujeme hodinku, aby sme sa spolu vzdelávali jeho slovami. Alebo vtedy, keď niekomu pomáhame, keď máme ťažké úlohy. Vtedy nás Ježiš požehná, stojí pri nás.“

Nasledujúci deň o ôsmej hodine ráno viedol syn velebného pána P. G. Kutyej v zborovej sieni v radoch békeščabianskych veriacich obľúbenú pravidelnú pondelkovú modlitbu roráty v slovenskom jazyku. Zúčastňuje sa jej priemerne 10 až 20 ľudí. Kantor Cs. Alföldi vybral za úvodný spev č. 584. z Tranoscia s názvom Pán Bůh jest má síla i doufání, jednu z hymien čabianskych evanjelikov. P. G. Kutyej vo svojej kázni poukázal na to, že „po vysušení močiarov sme tu vybudovali krásne a prosperujúce mesto. Dokazuje to aj naša hymna, v ktorej sa hovorí, že bez Božej pomoci je všetko úsilie márne. Mnohí sa pokúšali žiť a pracovať bez Otca, ale vždy sa to ukázalo ako nemožné. Je dôležité, aby sme svoj tuzemský život žili spôsobom hodným evanjelického kresťana. Radi hovoríme o Bohu a často sa naňho odvolávame, a predsa ideme proti hodnotám Desatora a Biblie. Keby naši predkovia robili to isté, nemali by sme také krásne kostoly, školy a domy a možno by sme ešte stále žili v močaristej dedine,“ povedal vo svojej kázni brat farár Pavel Gabriel Kutyej.

(BPL)

Foto: Bence Püski-Liker