Ekumenická slovenská bohoslužba v Budapešti

Uverejnené: nedeľa, 26. február 2023, 05:15

Bol to vrtošivý, no zároveň pekný deň: na oltári rozkvitnutý vianočný kaktus spolu s voňavými tulipánmi, vonku sa striedal dážď s iskrivými slnečnými lúčmi. V nedeľu 19. februára sa kaplnka Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Budapešti v Lutherovom dvore po dlhšej dobe naplnila.

Zborová farárka Hilda Gulácsiová Fabuľová, spolu so Slovenskou samosprávou VIII. obvodu na čele s Monikou Szelényiovou, pozvali na ekumenickú bohoslužbu spojenú s vysluhovaním Večere Pánovej slovenských evanjelických i katolíckych veriacich. Na ich veľkú radosť prišli v hojnom počte, dokonca aj zo vzdialených obvodov hlavného mesta, ba i z Veľkej Tarče.

Žiaľ, v posledných mesiacoch sa tradičné omše v slovenskom jazyku v Kostole sv. Jozefa na Horváthovom námestí nemohli uskutočniť, keďže doterajší farár Béla Vojtech Balik ich pre pracovné povinnosti nemôže ďalej slúžiť. Preto predsedníčka Slovenskej samosprávy VIII. obvodu požiadala o pomoc sestru farárku, aby sa dovtedy, kým sa situácia nevyrieši, raz mesačne konali v kaplnke evanjelického zboru ekumenické bohoslužby. Na prvom takomto stretnutí slovenských veriacich bol kantorom Ján Bacsi.

„Často citujeme Pánove slová, že kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v Jeho mene, tam je On medzi nimi. Ja som si istá, že On sa teraz veľmi teší nášmu dnešnému stretnutiu, že sme sa toľkí zišli, aby sme spolu spievali, modlili sa, počúvali Božie slovo a evanjelium,“ povedala vo svojej kázni sestra farárka. „Kto by mi vedel povedať, kde všade je prítomný Pán Boh? Túto otázku položil raz jeden kňaz na hodine náboženstva deťom. Kto správne odpovie, tomu dám jeden pomaranč aj cukríky. Deti rozmýšľali, akú múdru odpoveď by mohli dať na otázku, keď jedno dievčatko povedalo: Pán kňaz, ja vám dám dva pomaranče, keď mi poviete, kde Pán Boh prítomný nie je... Naozaj, náš Hospodin je všade: aj doma, keď sa zhovárame, myslíme naňho, keď spievame, ale ešte vzácnejšie je, keď sa takto spolu zídeme v bratsko-sesterskom spoločenstve, ... a počúvame Božie slová v jazyku našich slovenských predkov.“ Hilda Gulácsiová Fabuľová upozornila na to, že všetci máme svoje kríže, ale keď sa zobudíme, mali by sme prekonať všetky negatívne myšlienky a byť vďační Pánovi za všetko, za každý deň. „Kiežby ste počuli dnes jeho hlas – vyzýva nás žalm. Často nepočujeme hlas nášho Pána, lebo bežíme, snažíme sa obstáť na viacerých miestach... Aj Pán Ježiš povedal Marte, ktorá ho prijala do svojho domu a snažila sa o všetko sa postarať: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Len jedno je potrebné... To jedno je hľadanie Božieho kráľovstva,“ povedala na záver kázne sestra farárka.

Po ekumenickej bohoslužbe nasledovalo malé pohostenie, ktoré pripravila Slovenská samospráva VIII. obvodu. Predsedníčka Monika Szelényiová prítomných uistila, že členovia samosprávy neustále pracujú na tom, aby sa mohli zase konať slovenské omše. Oznámila, že odteraz mienia pravidelne podporovať aj slovenský evanjelický zbor a podobné ekumenické bohoslužby budú organizovať každú tretiu nedeľu v mesiaci.

(kan)

Foto: autorka