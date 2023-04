Predveľkonočné obdobie v komlóšskom evanjelickom cirkevnom zbore

Uverejnené: nedeľa, 16. apríl 2023, 06:20

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Slovenskom Komlóši patrí medzi najaktívnejšie v Maďarsku. Riaditeľ miestnej diakonie, zborový farár Attila Spišák nielen dbá o duchovný život členov zboru, spravuje inštitúcie a rôzne kluby pôsobiace pri zbore, ale Božie slovo zvestuje a hodiny náboženstva vedie v maďarskom i v slovenskom jazyku, zachováva slovenské tradície, jazyk a kultúru. V tomto mu pomáha nedávno inštalovaný mladý farár Daniel Samuel Kutyej, ktorý patrí k tretej generácii farárskej rodiny Kutyejovcov.

Aktivity zboru sú skutočne všestranné. V predchádzajúcich týždňoch konfirmandi pod vedením Attilu Spišáka naštudovali tieňohru Pašie, s ktorou mali premiéru v komlóšskej evanjelickej kaplnke a následne s ňou vystúpili v evanjelických školách a diakonických zariadeniach v Békešskej Čabe, Poľnom Berinčoku, Níreďháze, Asóde, Budapešti a Dunakeszi. Jedenásť vystúpení si pozrelo viac ako 1 500 divákov.

Starší členovia zboru sa pripravovali na blížiaci sa sviatok zmŕtvychvstania Ježiša Krista vyrábaním veľkonočných barančekov z vlny a mládežníci celý jeden deň pracovali na hospodárstve zboru, kde pomáhali pri strihaní oviec.

V posledný deň pôstneho modlitebného týždňa, v sobotu ráno A. Spišák zvestoval Božie slovo Slovákom v rumunskom Nadlaku. V Slovenskom Komlóši sa v tento deň uskutočnil recitačný večer Andrey Fabulyovej a koncert Balázsa Szokolayho Dongóa.

Na Kvetnú nedeľu sa na službách Božích v komlóšskej kaplnke začalo čítanie pašiía to bol vlastne vstup do Veľkého týždňa, bohatého na programy. Na Zelený štvrtok večer v kaplnke zboru vysluhoval A. Spišák Večeru Pánovu so špeciálnou liturgiou, ktorú preložil zo slovenčiny do maďarčiny a na Veľký piatok na slovenských i na maďarských Službách Božích v oboch jazykoch čítali pašie. Biela sobota bola časom, keď aj komlóšski veriaci v tichosti prežívali Božie tajomstvo a modlili sa v domácnostiach.

Na Veľkonočné nedeľné ráno sa členovia zboru zišli o piatej hodine v chráme Božom, kde sa konali ranné veľkonočné Služby Božie so špeciálnou sviatočnou liturgiou, po ktorých nasledovali spoločné raňajky. Podávali na nich tradičné slovenské komlóšske jedlá – koláč s cirkevnou klobásou, ktorú v januári spoločne vyrobili s biskupmi Péterom Kondorom a Tamásom Fabinym na cirkevnej zabíjačke v Dome remesiel. Po raňajkách nasledovali tradičné sviatočné Služby Božie s Večerou Pánovou – o pol deviatej v slovenskom, o desiatej v maďarskom jazyku, popoludní v diakonii, v dome dôchodcov a potom vo filiálke v Medzove.

Na Veľkonočný pondelok si komlóšski veriaci na sviatočných Službách Božích v kaplnke zboru vypočuli kázeň zborového farára Attilu Spišáka o veľkonočnom posolstve, ktoré nám nanovo pripomína zvesť, že Pán vskutku stal z mŕtvych a vzkriesený Ježiš žije v našich životoch.

(vzs)

Foto: Slovenský Komlóš