Pastier môjho života

Uverejnené: nedeľa, 30. apríl 2023, 05:39

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať.

Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.

Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn10,1-10)

V poradí štvrtá veľkonočná nedeľa, má svoj vlastný názov – Nedeľa Dobrého Pastiera. Existujú snáď dva najznámejšie obrazy Ježiša Krista. Tým prvým je obraz Ježišovho Božského Srdca a tým druhým je práve obraz Ježiša Krista ako Dobrého Pastiera, známy už od čias prvotnej Cirkvi.

Azda za všetko hovoria slová dnešného žalmu: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba, pasie ma na zelených pasienkoch. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Lebo i keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou... Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.“

Práve v tomto žalme sú vyjadrené krásne vlastnosti Dobrého Pastiera, Ježiša Krista. A nielen vlastnosti. I to, čo všetko sa nám od neho dostáva, ak sa skutočne necháme ním viesť vo svojom živote. Ak on bude pastierom môjho života, ktorý ma bude sprevádzať na mojej životnej ceste – tak potom skutočne platia prvé slová citovaného žalmu – nič mi nechýba.

Môžem sa opýtať – skutočne mi nič nechýba? Nie peniaze, alebo niečo hmotné. Naozaj môžem povedať, že som celkom spokojný vo svojom vnútri, že viem, prečo žijem, že mám naplnený zmysel svojho života. I v radosti, i ťažkosti. Vo chvíľach pevnej viery, i vo chvíľach pochybností. V nádeji, i beznádeji. Ak nie, tak potom by som si mal odpovedať, či skutočne platia o mne tie prvé slová z dnešného žalmu – Pán je môj pastier. Nemám náhodou iného pastiera, ktorý ma vedie v mojom živote, alebo ktorému ja dovoľujem, aby ma viedol?

Takým pastierom môže byť hocikto. Televízny program, reklama, časopisy, moji priatelia, prostredie, v ktorom žijem. Svet, ktorý ma chce viesť. Alebo dokonca i ja sám, kto sa chcem viesť, ako by som nepotreboval nikoho iného, aby ma viedol.

Ak sme pozornými poslucháčmi dnešného evanjelia, tak nemôžeme prehliadnuť tú veľmi lákavú ponuku. Oveľa lákavejšiu a oveľa reálnejšiu, ako to všetko, čo nám ponúka svet. V hre je totiž naša spása, večný život. Stojíme každý deň pred touto ponukou Ježiša Krista. Je ňou vlastne náš konečný cieľ.

Samozrejme, aj s podmienkami, o ktorých hovorí Pán Ježiš. Ku spáse sa vchádza cez bránu. A tou bránou je on sám. My sme boli pokrstení v Kristovom mene. Patríme teda do božieho ovčinca, ktorý vedie Kristus. Ak sa nechám viesť Kristom ako Dobrým Pastierom, vtedy naozaj pochopím tie krásne slová žalmu: I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. V týchto slovách je vyjadrená hlboká pravda a veľmi bohatý obsah. Tmavá dolina môže byť všeličo, čo vo svojom živote zažijeme. Ale ak viem, že Pán je môj Pastier, ktorého som si vyvolil ja, pretože som prijal jeho ponuku, aby bol pastierom môjho života, môžem sa ešte niečoho báť?

Pozrime sa na samotných apoštolov. Ježiš bol skutočne ich Pastierom počas troch rokov verejného ohlasovania. Naučil ich všetko. Keď im zobrali Pastiera, stádo sa rozpŕchlo. Viera, ktorej ich učil, ostala nalomená. Začala sa im strácať. Až dovtedy, kým znova nepochopili, čo to znamená Dobrý Pastier, ktorý ich nenechal samých, neopustil ich, ale sa im zjavil vzkriesený. A prisľúbil, že zostane navždy s nimi.

Čo to vlastne znamená Dobrý Pastier?

Sám Ježiš vysvetľuje tento obraz, keď sa predstavuje – Ja som Dobrý Pastier. Niečo podobné, ako keď sa predstavil Boh v Starom Zákone Mojžišovi, keď sa ho on pýta, s kým sa to rozpráva, čo povie ľuďom. A Boh mu odpovedá: „Ja som, ktorý som.“ Aj Kristus sa nám predstavuje vetou: Ja som Dobrý Pastier.

Dobrý pastier miluje svoje stádo. Táto jeho láska k stádu sa prejavuje v jeho neskorších slovách: Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Ako ho teda urobil otec pastierom, tak aj on robí pastiermi tých, ktorých si povoláva do svojej služby. Pre vás. Nie pre seba samých. Teda vy ste odrazom toho obrazu konkrétneho pastiera, ktorý sa má tak veľmi podobať a približovať Dobrému Pastierovi – Ježišovi Kristovi. Nikto z nás nebude natoľko dobrý, ako on. My sa mu môžeme naozaj iba podobať a približovať. Vlastnými silami, spoluprácou s Božou milosťou a, samozrejme, prostredníctvom vašich modlitieb.

(sb-vzs)