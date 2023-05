Pápež František v Budapešti

Uverejnené: nedeľa, 07. máj 2023, 05:18

V piatok 28. apríla zavítal na trojdňovú oficiálnu návštevu Maďarska pápež František. Na svojej 41. apoštolskej ceste sa v deň príchodu stretol s prezidentkou Katalinou Novákovou a premiérom Viktorom Orbánom.

Vo svojom príhovore predstaviteľom vlády, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v karmelitánskom kláštore v areáli Budínskeho hradu o. i. hovoril o Budapešti ako o meste histórie a stručne zhrnul najdôležitejšie udalosti jej minulosti. „V tejto súvislosti by som sa chcel vrátiť k založeniu Budapešti, ktoré si tento rok slávnostne pripomíname. Uskutočnilo sa pred 150 rokmi, v roku 1873, zo spojenia troch miest: Budína a Starého Budína západne od Dunaja s Pešťou na opačnom brehu. Zrod tohto veľkého hlavného mesta v srdci svetadiela pripomína zjednotenú cestu Európy, na ktorej má Maďarsko svoje dôležité miesto,“ konštatoval. Budapešť je aj mesto svätých – sv. Štefana a sv. Alžbety. Pápež sa podrobne zmienil o pokynoch, ktoré sv. Štefan adresoval svojmu synovi Imrichovi: „Odporúčam ti, aby si bol láskavý nielen ku svojej rodine a príbuzenstvu, alebo k mocným a bohatým, alebo k blížnemu a svojmu ľudu, ale aj k cudzincom“. Svätý Štefan to zdôvodňuje v pravom kresťanskom duchu a píše: „K najvyššiemu šťastiu vedie praktizovanie lásky“. A uzatvára slovami: „Buď pokorný a nikdy nebojuj proti pravde“ (Napomenutia, X). Týmto spôsobom neoddeliteľne spája pravdu a pokoru. Je to veľké učenie viery: kresťanské hodnoty nemožno dosvedčovať strnulosťou a uzavretosťou, pretože Kristova pravda v sebe zahŕňa pokoru, zahŕňa láskavosť v duchu blahoslavenstiev. Zakorenená je tu tá maďarská ľudová láskavosť, ktorú odhaľujú niektoré výrazy bežnej reči, ako napríklad: „jónak lenni jó“ [je dobré byť dobrým] a „jobb adni mint kapni“ [je lepšie dávať ako dostávať]. Pápež František spomenul aj slová sv. Štefana týkajúce sa do krajiny prichádzajúcich cudzincov, ktorí prinášali so sebou rôzne jazyky a zvyky. „Krajina, ktorá má len jeden jazyk a jeden zvyk, je slabá a krehká. Preto odporúčam, aby ste cudzincov prijímali s láskavosťou a zachovávali ich v úcte, aby radšej zostali u vás ako inde“ (Napomenutia, VI). Svätý Otec konštatoval, že téma prijatia vyvoláva v našich časoch veľa diskusií a je určite zložitá. Podľa jeho názoru je to problém, ktorý treba riešiť spoločne, lebo jeho dôsledky sa skôr či neskôr dotknú každého. „Preto je naliehavé, aby sme ako Európa pracovali na bezpečných a legálnych spôsoboch, na spoločných mechanizmoch tvárou v tvár epochálnej výzve, ktorú nemožno zastaviť odmietaním, ale treba ju prijať, aby sme pripravili budúcnosť, ktorá ak nebude spoločná, nebude. To vyzýva tých, ktorí nasledujú Ježiša a chcú napodobňovať príklad evanjeliových svedkov, aby sa postavili do prvej línie,“ povedal.

V Bazilike sv. Štefana pápež František povzbudil duchovných, aby budúcnosť budovali na základe viery v Krista, ktorý je Pánom dejín. Okrem iného spomenul dve pokušenia tejto doby: poplašné správy o konci sveta a prispôsobovanie sa svetskej logike. „Vidíme, že aj v tejto krajine, kde tradícia viery zostáva pevne zakorenená, sme svedkami šírenia sekularizmu a toho, čo ho sprevádza, čo často ohrozuje integritu a krásu rodiny, vystavuje mladých ľudí modelom života poznačeným materializmom a hedonizmom a polarizuje diskusiu o nových otázkach a výzvach,“ uviedol.

Svätý Otec zavítal v sobotu do inštitútu pre slabozrakých a nevidiacich a mladých ľudí so špeciálnymi potrebami, kde ho deti privítali spevom a riaditeľ ústavu páter György Inotay modlitbou sv. Františka. V Kostole svätej Alžbety Uhorskej na Námestí ruží sa stretol s chudobnými a utečencami. Sv. Alžbetu spomenul ako príklad starostlivosti o trpiacich a ľudí v núdzi, ktorá im darovala nielen svoj majetok, ale tejto službe obetovala celý život. Popoludní navštívil pápež gréckokatolícku komunitu v Kostole ochrany Matky Božej a v športovej hale Lászlóa Pappa sa stretol s mládežou.

V nedeľu predpoludním Svätý otec celebroval sv. omšu na Kossuthovom námestí pred Parlamentom, popoludní sa na Fakulte informatiky a bionických vied Katolíckej univerzity Petra Pázmaňa stretol s ľuďmi univerzitného a kultúrneho sveta. V skorých večerných hodinách sa pápež František rozlúčil s hostiteľmi a vrátil sa do Ríma.

(vzs)

Foto: Tamás Kovács, MTI