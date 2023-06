Turíce v maglódskom kostole

Uverejnené: nedeľa, 04. jún 2023, 05:35

„Príď, Duchu Svätý, Bože náš, svojimi darmi naplň nás: láskou, vierou, horlivosťou, úprimnosťou, srdca radosťou…” znelo 28. mája v evanjelickom kostole v Maglóde, bohato vyzdobenom krásnymi zelenými konármi brezy okrášlenými „slovenskými“ bohato zdobenými farebnými stužkami, nádherne vyšívanými vreckovkami, či čipkovanými šatôčkami. Kto vkročil do kostola, tomu dych vyrazila toľká nádhera.

Tento turíčny zvyk sa v Maglóde traduje veky-vekúce. Možno aj sto rokov a predsa ho maglódski Slováci a ich potomkovia neúnavne zachovávajú. Keďže tento prenádherný, Ducha Pána velebiaci zvyk sa stal súčasťou svetového nehmotného dedičstva UNESCO, musia ho odovzdávať ďalším generáciám a ukazovať o etnológiu a folklór sa zaujímajúcej verejnosti. Aj tohtoročné Turíce svedčili o tom, že túto tradíciu zachovávajú od srdca.

Už ráno sa pred Domom semiačka zišli členovia folklórnych spolkov Rosička a Kacamajka, ku ktorým sa pridali trubači Mestskej dychovej hudby v Maglóde na voze a členky speváckej skupiny Rozmarín zo Šáre. Nielenže sa v sprievode príslušníkov policajného zboru parádne niesli v miestnych krojoch, ale na vopred dohodnutých miestach sa pustili do tanca. Na jeden a pol kilometra dlhej ceste do prekrásnych ľudových odevov odetá skupina a rezká dychová muzika prilákala do kola okoloidúcich, obzerajúcich sa, aj z domov vychádzajúcich miestnych obyvateľov a hostí mestečka. Slávnostný sprievod patrí v Maglóde k turíčnym sviatkom práve tak, ako májmi vyzdobený kostol.

V mene evanjelického cirkevného zboru privítal účastníkov sviatočnej bohoslužby v kostole miestny duchovný Mihály Németh. Na úvod nielen vyhlásil zvesti týkajúce sa miestneho evanjelického života, ale tiež prečítal pozdravný list, ktorý členom zhromaždenia poslali biskupi evanjelickej cirkvi. Po štyroch rokoch sa opäť bude môcť sláviť Večera Pánova používajúc veľký spoločný kalich. Zároveň pozdravil evanjelickú putovnú farárku slovenských veriacich v Maďarsku Hildu Gulácsiovú Fabuľovú. Sestra farárka citovala slová Písma Svätého pri príležitosti turíčneho sviatku z Knihy skutkov apoštolov po slovensky. Brat farár sa k nej pridal po maďarsky. O slová Písma Svätého sa opierala sestra farárka vo svojej kázni, keď rozjímala nad každodenným životom, o ťažkých životných situáciách, o motivácii a emocionálnom rozpoložení. „Ježišove skutky, ako aj Božie skutky, v každom prípade motivovala láska, ktorá je najdôležitejšia aj podľa apoštola Pavla, láska k človeku, tá všetko prepisuje aj sobotný deň, keď pán Ježiš uzdravil chorého človeka. Náš Pán preto poslal svojho jednorodeného syna, Ježiša Krista, aby nás hľadal, spasil a vykúpil. Stalo sa tak pre nás. Ježišov golgotský kríž, jeho smrť, vzkriesenie, aj nanebovstúpenie,“ riekla farárka, upozorňujúc, že Božie a Ježišove myšlienky aj skutky boli v súlade, kým my, ľudia, si mnohokrát nerozumieme, hoci používame ten istý jazyk. Ježiš bol pre nás vzorom. Najdôležitejšie je, že náš Pán vedel, že potrebujeme nielen svoje sily, ale aj jeho, ani učeníci a apoštoli nechápali, čo všetko sa muselo s ním stať. „Pomocník, Duch Svätý, ktorého pošle Boh v mojom mene, pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril, čo som vás naučil. Duch Svätý je utešiteľ, Otec a Syn ho dáva a on je najlepší učiteľ. On vyučuje, vo viere upevňuje, spievame v krásnej turíčnej piesni.“ Máme nielen vieru a nádej, ale aj lásku k nemu a k našim blížnym, povedala Hilda Gulácsiová Fabuľová z kazateľnice a zapriala všetkým veriacim požehnané svätodušné sviatky.

Zhromaždenie veriacich spoločne zaspievalo hymnu Slovákov v Maďarsku Daj Boh šťastia a za sprievodu organu ozvláštnil pobožnosť spev Kultúrneho spolku pre Mlynky so sólom Leventeho Galdu.

Tanečné zoskupenia tak ako prišli tanečným krokom do kostola, tak aj odtancovali naspäť do Domu semiačka, kde sa po slávnostnom obede konal 23. Slovenský deň v Maglóde. Javisko obsadili miestne i hosťujúce formácie: Folklórny spolok Rosička, Tanečná skupina ečerských dôchodcov, Ženský spevácky zbor Rozmarín zo Šáre, ktorý si so sebou priviedol už aj harmonikára. Kultúrny spolok pre Mlynky sa prejavil aj v inej produkcii, než v prednese cirkevných piesní a Folklórna skupina Kacamajka rozšírená o súbor Rosička a tanečnú formáciu maglódskych dôchodcov a klubu žien predstavila fragmenty z Maglódskej svadby. K tomuto predstaveniu sa radno vrátiť, lebo súzvuk maglódskych folkloristov zaujal aj odbornú verejnosť. 20. mája táto vyše 70-členná zosúladená neformálna formácia dostala na súťažnej prehliadke Folklórneho združenia E. Muharayho vysoké ocenenie, vynikajúcu kvalifikáciu, z možných 150 ich výkon v zbieraní a oživení kultúrnych tradícií ocenila porota 148 bodmi.

(-tre)

Foto: autorka